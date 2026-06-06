Estados Unidos afirma que ICE priorizará la seguridad durante el Mundial

Estados Unidos afirmó que ICE priorizará la seguridad nacional durante el Mundial de fútbol y no el control migratorio en los eventos (REUTERS/Jonathan Ernst)

El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Tom Homan, dijo este sábado que ICE priorizará la seguridad nacional durante el próximo Mundial de fútbol y que el operativo de la agencia se enfocará en proteger el torneo, no en ejecutar acciones de control migratorio en los eventos, según una entrevista con CBS News.

El Mundial se jugará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. En ese período, ICE y otras áreas del Departamento de Seguridad Nacional participarán del esquema de protección en sedes y alrededores, con tareas de prevención de riesgos y apoyo a investigaciones ante delitos asociados a grandes concentraciones de público.

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“Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo”, afirmó Homan en declaraciones televisivas. Según explicó, el objetivo “no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal”, sino mantener el campeonato a salvo de amenazas mayores.

En la misma entrevista, el funcionario sintetizó el criterio de despliegue: “No hay prioridad para hacer una acción de control migratorio en esos eventos”, sostuvo a CBS News.

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El director de ICE advirtió, de todos modos, que el estatus migratorio será considerado si aparece una amenaza directa. “Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto”, sostuvo. La definición, tal como la formuló, deja abierta la posibilidad de actuaciones puntuales en casos vinculados a seguridad nacional.

Qué dijo Homan y cuál es el alcance del mensaje

Tom Homan dijo que ICE no tiene como objetivo arrestar a personas por estatus migratorio durante el Mundial (REUTERS/Kylie Cooper)

Las afirmaciones de Homan buscaron responder a la inquietud de aficionados y visitantes extranjeros sobre la presencia de agentes federales durante el torneo. El funcionario insistió en que el despliegue de ICE estará orientado a la protección del evento y al abordaje de riesgos concretos, no a la instalación de un esquema de detenciones masivas en estadios o fan zones.

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El énfasis en “seguridad nacional” encuadra el operativo del Mundial dentro de un dispositivo más amplio que suele incluir coordinación interagencial y tareas de investigación. En eventos de esta escala, el riesgo operativo no se limita a la seguridad física en accesos: también se monitorean amenazas criminales que aprovechan la circulación de dinero, el turismo masivo y la demanda de entradas y mercadería.

En ese marco, la precisión de Homan fue doble: por un lado, afirmó que el objetivo no es “arrestar” por la sola condición migratoria; por el otro, remarcó que ICE actuará si un caso relevante para la seguridad nacional involucra a una persona sin estatus migratorio regular. Esa formulación funciona como una regla de prioridad, no como una garantía absoluta de ausencia de detenciones si aparece un expediente de mayor gravedad.

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El rol de ICE y de su brazo de investigaciones

ICE intervendrá durante el Mundial si detecta una amenaza directa para la seguridad nacional que involucre a una persona sin estatus migratorio regular (REUTERS/Jonathan Ernst)

El mensaje de Homan se complementa con explicaciones recientes de autoridades del Departamento de Seguridad Nacional sobre el tipo de delitos que suelen intensificarse alrededor de grandes eventos deportivos.

Según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los arrestos “no están fuera de la mesa”, pero el objetivo no será “ir a redondear” no ciudadanos; el operativo, según explicó, se vincula con tareas como combatir productos falsificados, entradas apócrifas y mercadería trucha, de acuerdo con una entrevista televisiva.

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Mullin planteó que, en este tipo de operativos, las fuerzas pueden cruzarse con objetivos criminales buscados por delitos graves y con personas señaladas por cooperación internacional, incluida Interpol, según la misma fuente.

En ese marco, sostuvo: “Cuando están en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control migratorio”, aunque agregó que se busca a personas que “no deberían estar en el país” por figurar en listas vinculadas al terrorismo.

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Además del componente de control y cumplimiento, el esquema de seguridad del Mundial incluye tareas propias de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo dentro del universo de ICE.

Según un reporte de CBS News Texas, el agente especial a cargo en Dallas, Travis Pickard, describió el foco operativo durante el torneo: “Piense en narcotraficantes, traficantes de personas, delitos de explotación infantil, contrabando de armas y de tecnología estratégica”.

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En esa entrevista, también sostuvo que, aunque HSI tiene autoridad para aplicar leyes migratorias y participar en remociones selectivas, esa no será su prioridad durante el Mundial.

Pickard explicó que el criterio de actuación se centra en violaciones penales federales: “Nuestro foco principal desde la perspectiva de HSI siempre será la violación penal federal que se cometió”.

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Y agregó que, si una persona también está “ilegalmente” en Estados Unidos, puede enfrentar consecuencias por su estatus además de las derivadas del delito investigado, según el mismo reporte.

En otras palabras: la remoción o detención por cuestiones migratorias puede aparecer como derivación cuando la investigación parte de un expediente criminal.

Qué pueden esperar hinchas y turistas durante el torneo

Markwayne Mullin señaló que el operativo buscará combatir entradas apócrifas, productos falsificados y mercadería trucha en eventos deportivos (AP)

Las declaraciones públicas apuntan a establecer una línea central: el despliegue de ICE durante el Mundial estará orientado a la seguridad del torneo y a la investigación de delitos asociados, con especial atención a riesgos de alto impacto.

En paralelo, tanto Homan como Mullin dejaron explícito que, si en el marco de esas tareas surge un caso vinculado a terrorismo, crimen organizado o amenazas directas, la agencia tomará medidas, incluso si el caso involucra a una persona sin estatus migratorio regular.

En el terreno operativo, este tipo de eventos suele implicar controles y verificaciones en distintos niveles —no solo en estadios—, con participación coordinada de agencias federales y autoridades locales. Por eso, el punto central de las definiciones oficiales no es la ausencia total de actuaciones, sino la prioridad: no montar un dispositivo pensado para el control migratorio general, sino para la protección del campeonato y la detección de amenazas o delitos específicos.

Según Pickard, hasta el momento no había “amenazas creíbles específicas” sobre sedes del Mundial, aunque aseguró que el monitoreo se mantiene “a diario y por hora” durante la preparación. En ese mismo reporte, afirmó que alrededor de 200 agentes de HSI se sumarán a fuerzas de tarea en el norte de Texas para tareas de seguridad e inteligencia durante el torneo.

Con el campeonato previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, el alcance del despliegue se irá conociendo a medida que las sedes publiquen detalles logísticos y de seguridad. Por ahora, el mensaje de Homan se mantiene en un eje: ICE priorizará la seguridad nacional del evento y actuará si identifica una amenaza directa.