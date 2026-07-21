Petroleros con crudo saudita dan media vuelta en el mar Rojo tras las amenazas de los hutíes

El petrolero Luojiashan permanece anclado en Mascate, mientras Irán promete cerrar el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Mascate, Omán, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Al menos cuatro petroleros cargados con crudo saudita dieron media vuelta en el mar Rojo esta semana tras las advertencias de los rebeldes hutíes de Yemen de atacar cualquier embarcación vinculada a los puertos de Arabia Saudita, en una escalada que amenaza con cortar una de las últimas rutas de exportación energética disponibles en Oriente Medio.

Los hutíes, respaldados por Irán, anunciaron el lunes un bloqueo naval contra Arabia Saudita y difundieron avisos por radio a los buques en la región informándoles de que no podrían transitar por el estrecho de Bab al-Mandab —el paso entre el mar Rojo y el golfo de Adén— si habían recalado en puertos sauditas. El grupo también envió un correo electrónico a las empresas navieras advirtiendo que dicha actividad podría convertirlas en blanco de ataques “en cualquier lugar” dentro del alcance operativo de sus fuerzas armadas.

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El bloqueo declarado abre un nuevo frente en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, y amplía la amenaza sobre el suministro energético mundial más allá del golfo Pérsico.

El puerto saudita de Yanbu, en el mar Rojo, se había convertido en la principal terminal de carga de crudo del reino tras el cierre casi total del estrecho de Ormuz por parte de Irán durante la guerra en curso. Desde abril, Arabia Saudita exportaba cerca de 4,9 millones de barriles diarios a través de ese punto, según datos de la empresa de información energética Kpler, utilizando el oleoducto este-oeste que conecta sus yacimientos del Golfo con la costa del mar Rojo.

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La nueva amenaza hutí llega en un momento de extrema fragilidad para los mercados energéticos. El colapso de un frágil alto el fuego la semana pasada ha mantenido prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, lo que empujó el precio del crudo Brent de nuevo por encima de los USD 80 por barril, según el cable de Financial Times.

Buques cisterna navegan en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

El superpetrolero Xin Long Yang, gestionado por Cosco Shipping, completó el lunes la carga de dos millones de barriles de crudo saudita en Yanbu con destino a China, pero viró hacia el canal de Suez en lugar de salir del mar Rojo por el estrecho de Mandeb. El petrolero Rodos, administrado por Dynacom Tankers Management y con unos 700.000 barriles con destino a India, tomó la misma decisión el martes. Ninguna de las dos gestoras respondió a las solicitudes de comentarios.

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Un tercer superpetrolero, el New Prime, con bandera de Hong Kong y previsto para cargar en Yanbu el 26 de julio, comenzó a dar media vuelta frente a las costas de Omán antes incluso de alcanzar el estrecho de Mandeb. Su gestora, Associated Maritime Co HK, tampoco respondió. Tres fuentes del sector naviero confirmaron que Yanbu seguía operando para buques que ya se encontraban en el mar Rojo o que llegaban a través de Suez.

Forzar a los petroleros a transitar por Suez en lugar de salir por Mandeb añadiría semanas a los plazos de entrega a los clientes asiáticos, ya que los buques deberían navegar por el Mediterráneo y rodear el continente africano. Los superpetroleros a plena carga que usen el canal de Suez deben además descargar parte de su petróleo previamente, que puede eludir el canal al ser bombeado a través del oleoducto SUMED hasta el Mediterráneo.

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Buques atracados en el puerto de Hodeidah, Yemen, en el Mar Rojo, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Khaled Abdullah

Los costos de los seguros contra riesgos de guerra ya repuntaron en las últimas 24 horas, según fuentes del sector asegurador. La empresa británica de seguridad marítima Ambrey recomendó a los buques con escala en puertos sauditas que reconsideraran el tránsito por el mar Rojo y aplicaran “medidas de mitigación reforzadas”, calificando su nivel de riesgo como “alto”.

Michelle Wiese Bockmann, analista de inteligencia marítima de la empresa de datos Windward, señaló en declaraciones recogidas por Financial Times que las amenazas iraníes y hutíes actuaban como “un movimiento en pinza” sobre los flujos energéticos mundiales, con un riesgo particular de perturbación en el mercado de productos refinados. El corredor marítimo Clarksons advirtió en una nota del martes que, aunque un bloqueo real parecía poco probable dados los recursos que requeriría, “una intensificación de las hostilidades podría llevar a los hutíes a atacar buques vinculados a Arabia Saudita que transiten por el estrecho de Mandeb”.

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Clarksons añadió que, de materializarse la afectación al tráfico, “podríamos asistir a una reorganización de los cargamentos de crudo, en la que los volúmenes de Yanbu se dirijan cada vez más hacia Europa”. En los últimos meses, una media de diez petroleros han atravesado diariamente ese estrecho.

Buques cisterna permanecen anclados debido a la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, Omán, el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

El deterioro de las relaciones entre los hutíes y Arabia Saudita se aceleró este mes cuando los rebeldes abrieron el aeropuerto de Saná para permitir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba funcionarios rebeldes y yemeníes heridos. Los hutíes acusaron a Arabia Saudita de desplegar cazas para impedir el aterrizaje y advirtieron que atacarían al reino si continuaban las “violaciones” del espacio aéreo yemení, según Financial Times.

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La aeronave aterrizó y trasladó después una delegación hutí a Teherán para asistir al funeral del ayatolá Ali Jamenei. Un avión iraní devolvió a la delegación a Saná, pero tras un ataque al aeropuerto —del que se atribuyeron la responsabilidad fuerzas yemeníes alineadas con Arabia Saudita— la aeronave se vio obligada a aterrizar en el puerto de Hodeida, en el mar Rojo. Ante esos hechos, Arabia Saudita declaró el lunes que tomaría “todas las medidas necesarias para proteger sus barcos de acuerdo con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982”.