Estados Unidos

Marco Rubio se reunirá en Manila con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China

Ellos dos se verán en la capital de Filipinas, en una agenda marcada por disputas territoriales, crisis energética y el conflicto en Myanmar, temas que dominan las preocupaciones de la diplomacia internacional

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, llegaron al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, Filipinas, esta mañana (Reuters)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, llegaron al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, Filipinas, esta mañana (Reuters)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrá el miércoles una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital filipina de Manila, en una jornada marcada por un clima de tensión regional y expectativas internacionales.

“Siempre habrá motivos de fricción, siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero creo que corresponde a países poderosos e importantes como el nuestro seguir dialogando y mantener una relación”, dijo Rubio a periodistas sobre la relación entre China y Estados Unidos.

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Rubio y Wang Yi se reunirán en el marco de las conversaciones de los jefes de la diplomacia de los once países del bloque y sus socios estratégicos, que debaten en la capital filipina sobre seguridad regional y estabilidad económica en un contexto de incertidumbre.

El arribo de Rubio a Manila coincidió con recientes enfrentamientos entre marinos filipinos y la Guardia Costera china en el banco de arena Second Thomas Shoal, un episodio que reavivó la disputa por la soberanía de esa zona marítima clave para el comercio internacional.

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El secretario de Estado estadounidense prevé una reunión bilateral clave con su par chino durante el encuentro regional (Reuters)
El secretario de Estado estadounidense prevé una reunión bilateral clave con su par chino durante el encuentro regional (Reuters)

Washington condenó las maniobras chinas, a las que calificó de peligrosas y agresivas, y reclamó el cese inmediato de las acciones que consideró desestabilizadoras. El jefe de la diplomacia estadounidense ratificó el compromiso de su país con la libertad de navegación en el Sudeste Asiático y alertó sobre los riesgos que implicaría el control de esas aguas por parte de una potencia que utilice el comercio como arma geopolítica.

Rubio sostuvo que la soberanía, la seguridad y el futuro económico tanto de Estados Unidos como de los Estados de la ASEAN dependen de preservar ese principio, mientras Beijing mantiene sus reclamos sobre casi la totalidad del mar de China Meridional, pese a fallos internacionales que niegan la legalidad de esas aspiraciones.

La posibilidad de un diálogo directo con Wang Yi adquiere relevancia después de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusó a China de haber accedido de manera ilícita a información de votantes durante las elecciones de 2020, una denuncia que el régimen chino rechazó como infundada. Rubio evitó adelantar si pondrá ese tema sobre la mesa durante el encuentro y se limitó a afirmar que abordará las cuestiones importantes para la relación bilateral.

Rubio evitó confirmar si abordará con China las acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos (Reuters)
Rubio evitó confirmar si abordará con China las acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos (Reuters)

La reunión entre ambos representantes también podría servir para avanzar en la organización de un segundo encuentro entre Trump y su par chino, Xi Jinping, previsto para septiembre en Estados Unidos, después de la visita del mandatario norteamericano a China en la primavera pasada.

Rubio aseguró que la cumbre sigue en agenda y que no existen señales de que vaya a suspenderse, aunque reconoció que persisten motivos de fricción y consideró necesario sostener el diálogo entre ambas potencias.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

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