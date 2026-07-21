Estados Unidos

Hallan los restos del “Especial de Pascua” de Pan Am, el avión perdido hace 74 años que cambió la historia de la aviación

La AirSea Heritage Foundation, junto con Deep Sea Vision y el programa Expedition Unknown de Discovery Channel, confirmaron el descubrimiento a cinco millas de la costa norte de Puerto Rico

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Avión Pan American World Airways Clipper Endeavor de cuatro hélices en tierra. Se observan equipos de asistencia en pista y personal
El vuelo 526A, conocido como el “Especial de Pascua”, despegó de San Juan hacia Nueva York el 11 de abril de 1952 con 64 pasajeros y cinco tripulantes (Pan Am Historical Foundation/John Johnson Collection).

Setenta y cuatro años después de que el Pan Am Clipper Endeavor se hundiera y desapareciera en el océano frente a las costas de Puerto Rico, un equipo de investigadores localizó sus restos a casi 600 metros de profundidad y cinco millas de la costa norte del país, informaron The New York Times y CNN.

La AirSea Heritage Foundation, junto con Deep Sea Vision y el programa “Expedition Unknown” de Discovery Channel, confirmaron el hallazgo tras una extensa búsqueda submarina que puso fin a décadas de incertidumbre sobre uno de los accidentes aéreos más trágicos de la historia de Puerto Rico.

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La tragedia del “Especial de Pascua”

De acuerdo con AirSea Heritage Foundation, el 11 de abril de 1952, el vuelo 526A de Pan American Airways, apodado el “Especial de Pascua”, despegó del Aeropuerto de Isla Grande de San Juan, Puerto Rico, con 64 pasajeros y cinco tripulantes con destino a Nueva York.

Nueve minutos después del despegue, dos motores del lado derecho del avión Douglas DC-4 perdieron potencia de forma sucesiva. El piloto, John C. Burn, intentó regresar a San Juan, aunque la pérdida de altitud lo obligó a realizar un amerizaje de emergencia.

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Todos los ocupantes sobrevivieron al impacto inicial. Sin embargo, la falta de un procedimiento de evacuación claro, la ausencia de instrucciones de seguridad previas al vuelo y la barrera idiomática generaron confusión.

Muchos pasajeros permanecieron en sus asientos e ignoraron las órdenes del capitán, mientras el avión se inundaba. El pánico se agravó por el fuerte oleaje y el temor a tiburones, indicó The New York Times. Así, el avión se hundió en menos de tres minutos.

La Guardia Costera y la Fuerza Aérea de Estados Unidos rescataron a 12 pasajeros y cinco tripulantes. Solo dos sobrevivientes siguen vivos en la actualidad.

El accidente, conocido en la isla como “La Tragedia del Viernes Santo”, marcó un antes y un después en la historia de la aviación civil. La Junta de Aeronáutica Civil, antecesora de la FAA, tuvo que implementar nuevas regulaciones: las sesiones informativas de seguridad previas al vuelo y las demostraciones de procedimientos de emergencia pasaron a ser obligatorias.

Un avión plateado Pan American World Airways Clipper Seafarer con escaleras y pasajeros, personas en pista, edificios y colinas al fondo
Dos motores del lado derecho del Douglas DC-4 perdieron potencia tras el despegue y el piloto John C. Burn intentó regresar a San Juan antes del amerizaje de emergencia (AirSea Heritage Foundation).

Una búsqueda de siete décadas

Durante casi 74 años, los restos del Clipper Endeavor, un avión de tamaño comparable al de un Boeing 737, permanecieron perdidos en el fondo del Atlántico, a unos 600 metros de profundidad y a cinco millas de la costa norte de Puerto Rico.

El interés por encontrar los restos creció en los últimos años. En 2019, Russ Matthews, presidente y cofundador de la AirSea Heritage Foundation, inició una investigación exhaustiva, recopiló informes dispersos y realizó varios estudios frente a la costa de San Juan.

Posteriormente, colaboró con el explorador Josh Gates, presentador del programa “Expedition Unknown” de Discovery Channel, para un episodio que se emitió en 2024 y los guio al Archivo General de Puerto Rico.

Allí, encontraron testimonios de sobrevivientes, transcripciones de comunicaciones y un mapa cartográfico elaborado por pilotos de la Fuerza Aérea que presenciaron el accidente.

Cuatro personas en el interior de una embarcación. Un hombre sostiene una bandera tricolor con emblemas. Otro hombre, de naranja, se apoya en una estructura. Hay un póster en la pared
Miembros del equipo de búsqueda de los restos del avión “Especial de Pascua” de Pan Am, entre ellos Russ Matthews y Josh Gates (AirSea Heritage Foundation).

Hace pocas semanas, el buque de investigación Fugro Brasilis, equipado con un avanzado vehículo submarino autónomo de Deep Sea Vision, colaboró en la expedición y accedió a detenerse frente a la costa de San Juan. El 2 de junio, luego de casi 30 pasadas del dron submarino, el equipo localizó la aeronave partida en dos sobre el lecho marino.

Se tomaron 350.000 fotografías de los restos. En ellas se observan el logotipo alado de Pan Am y el nombre “Endeavor” en el fuselaje. El tren de aterrizaje y las ventanas de la cabina principal también eran visibles.

Una imagen partida compara restos submarinos con las letras 'PA' de Pan Am y una fotografía en blanco y negro del logo 'PAA' y un globo terráqueo en un avión
Los investigadores identificaron el logotipo de la aerolínea en los restos del fuselaje (Captura de video: WBD US Nets Press).

El presentador Josh Gates citado por The New York Times expresó: “Cuando llegaron las primeras fotos, fue impactante. Me dejó sin aliento porque superaba con creces todo lo que imaginaba que veríamos. El avión está tan intacto, y ver ese aluminio, que no se corroe, brillando desde abajo, fue simplemente asombroso”.

En un comunicado de AirSea Heritage Foundation, Matthews afirmó: “Me enteré de la historia del Clipper Endeavor mientras investigaba otro accidente de Pan Am y me asombró que una historia tan importante hubiera caído en gran medida en el olvido. La historia es tan impactante y su impacto tan profundo”.

Luego añadió: “Todos estamos conmocionados y emocionados por este descubrimiento, pero también nos sentimos humildes al recordar lo que sucedió en ese lugar hace tanto tiempo”.

Restos dispersos y fragmentados de una aeronave sobre un lecho marino oscuro de textura desigual y con algunos sedimentos
Restos sumergidos y fragmentados del avión en el fondo marítimo (AirSea Heritage Foundation/Deep Sea Vision).

El equipo de la AirSea Heritage Foundation afirmó que no había planes para recuperar ningún resto del lugar. No obstante, colabora con el gobierno de Puerto Rico para proteger el sitio de los restos y promueve la creación de un monumento permanente en memoria de las víctimas, cuyos cuerpos nunca se recuperaron. Matthews lamentó: “Esa es la única lápida que probablemente tendrán en su vida”.

La historia completa del hallazgo aparecerá en un próximo episodio de “Expedition Unknown” de Discovery Channel, que se emitirá a finales de este año.

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