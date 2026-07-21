De epicentro mundialista a la ciudad de siempre: Nueva York desarma el operativo y recupera su ritmo tras la final

España cerró el Mundial 2026 con una victoria por 1 a 0 sobre la Argentina en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (FIFA)

A partir de ese momento, la ciudad de Nueva York empezó a desarmar el operativo que durante más de un mes alteró calles, parques, transporte y espacios públicos, con un legado que solo podrá medirse cuando se evalúe si perduraron el aumento de ventas, la afluencia de visitantes y el interés por el fútbol.

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Antes del torneo, el comité organizador proyectó USD 3.300 millones en actividad económica para la región de Nueva York y Nueva Jersey, más de 26.000 empleos y la llegada de más de 1.200.000 de visitantes.

Tras la final, esas cifras quedaron como estimaciones a contrastar con el gasto real de los turistas, los sectores que captaron ese consumo y la proporción de puestos de trabajo que fueron temporales.

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Los primeros cambios se vieron en Midtown. Las restricciones vehiculares, los carriles exclusivos para autobuses y los corredores especiales usados durante los días de partido fueron concebidos como medidas transitorias y empezaron a desaparecer, en paralelo con el retiro de vallas y controles en puntos de alta circulación.

También dejaron de funcionar los autobuses oficiales que conectaban Manhattan con el estadio de East Rutherford. Con el cierre del torneo, los residentes y trabajadores de la zona encontraron menos desvíos y autobuses especiales, mientras la ciudad reordenó sus dispositivos de movilidad y seguridad hacia un esquema de operación habitual.

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Las calles y el transporte retoman el esquema habitual

La MTA retiró los refuerzos de transporte del Mundial 2026 y retomó sus horarios normales, con cambios puntuales por obras y mantenimiento (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Durante los partidos, sectores de la Quinta y Sexta Avenida, la calle 42 y áreas cercanas a Columbus Circle, Grand Central y la terminal de Port Authority operaron como corredores de traslado para aficionados.

Finalizada la competencia, esas calles volvieron de forma progresiva a su funcionamiento habitual, con menos restricciones vehiculares y la eliminación de tramos priorizados para traslados vinculados con los partidos.

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La MTA también retiró los refuerzos implementados para las jornadas mundialistas y retomó sus horarios normales. Siguieron, de todos modos, las modificaciones vinculadas con obras y tareas regulares de mantenimiento, que continuaron al margen del calendario deportivo y mantuvieron cambios puntuales en algunos servicios.

El cambio fue operativo, no estructural. Nueva York no encaró una transformación física comparable a la de otras sedes que levantaron estadios o desarrollaron grandes líneas de transporte específicas para el torneo.

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En este caso, el foco estuvo puesto en la gestión del flujo de personas, en la coordinación de accesos y en la administración del espacio público durante los días de mayor concentración de visitantes.

Las fan zones y los eventos gratuitos llegan a su fin

Las fan zones, las pantallas gigantes y más de 100 eventos gratuitos en parques, plazas y mercados públicos terminaron después de la final (EFE/EPA/KENA BETANCUR)

Las pantallas gigantes, las celebraciones y más de 100 encuentros gratuitos organizados en parques, plazas y mercados públicos estuvieron atados al calendario del Mundial.

Con la final ya disputada, esos espacios fueron desmontados o recuperaron la programación que tenían antes del campeonato, a medida que concluyeron las actividades previstas para hinchas y turistas.

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También concluyó la agenda especial diseñada para promover restaurantes, comercios y recorridos en los cinco distritos. Queda por determinar cuántos de esos visitantes volverán después del torneo y si los negocios que recibieron ese impulso podrán sostenerlo durante el resto del verano, sin el flujo extraordinario de público que generaron los partidos.

La ciudad, en términos concretos, desactivó cierres, eventos públicos y dispositivos especiales de movilidad. Lo que sigue abierto es la discusión sobre el resultado económico del torneo y sobre la capacidad de algunos sectores para sostener, sin el movimiento mundialista, el nivel de consumo y actividad que se registró durante las semanas de competencia.

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Hoteles, restaurantes, transporte y comercios perdieron ese caudal de visitantes, aunque julio siga siendo temporada alta. También sigue en debate si el beneficio económico alcanzó para compensar los costos públicos de seguridad, limpieza, tránsito y organización, en un operativo que requirió recursos y coordinación en zonas de alta densidad.