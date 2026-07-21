Niebla, hielo y curvas sin visibilidad: así es Trollstigen, la carretera más peligrosa de Noruega

Trollstigen, la carretera de montaña de Noruega, acumuló cinco muertes en un año y medio en un tramo de tres kilómetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trollstigen, una carretera de montaña en Noruega, acumula cinco muertes en un año y medio en un tramo de tres kilómetros, según Krone Zeitung. La vía registra accidentes frecuentes, en un contexto de calzada estrecha, curvas cerradas, pendientes pronunciadas y cambios bruscos del clima.

Cada año, miles de turistas y conductores circulan por Trollstigen, una ruta de montaña que suele ser mencionada entre las más peligrosas del mundo. En los últimos años registró varios accidentes fatales, lo que elevó la preocupación entre habitantes locales y autoridades viales.

De acuerdo con dicho medio, el punto más crítico concentra problemas de visibilidad y una calzada angosta que dificulta los adelantamientos. Los equipos de emergencia que actúan en la zona lo describen como un “tramo de la muerte”.

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Riesgos de la ruta y accidentes

Según el comandante Bernhard Raschhofer, “los accidentes son frecuentes en este tramo de carretera”. La vía fue construida hace décadas y no fue adaptada al aumento del tránsito, que supera los 25.000 vehículos diarios.

El riesgo en Trollstigen surge de la combinación de factores geográficos, climáticos y humanos. Las curvas cerradas, los cambios bruscos de altitud, la niebla, la lluvia y el hielo aumentan la posibilidad de deslizamientos o de pérdida de control.

Uno de los accidentes más recientes involucró a una familia española y a una conductora húngara, de acuerdo con Krone Zeitung. La colisión frontal ocurrió tras un intento de adelantamiento en una curva ciega: “Ambos conductores fallecieron” en el lugar y otros tres ocupantes sufrieron heridas graves, por lo que fueron trasladados en helicóptero a hospitales cercanos.

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Raschhofer señaló que la falta de visibilidad y la imprudencia al volante están entre las principales causas de estos siniestros. También influye la tentación de adelantar en curvas con visibilidad nula, una práctica que derivó en choques repetidos a lo largo de los años.

La ruta Trollstigen registra accidentes frecuentes por la calzada estrecha, las curvas cerradas, las pendientes pronunciadas y los cambios bruscos del clima (Wikimedia Commons)

Reclamos por obras y medidas oficiales

La peligrosidad del tramo ha impulsado la creación de agrupaciones ciudadanas, cuyos integrantes reclaman de forma constante una modernización urgente de la infraestructura vial. Los residentes argumentan que la carretera, inaugurada en 1956, nunca estuvo preparada para soportar el volumen actual de tránsito ni las exigencias del turismo contemporáneo.

Las demandas incluyen mejoras en la señalización, instalación de barreras de protección más robustas y la implementación de sistemas de control de velocidad.

Por su parte, las autoridades regionales reconocieron la problemática y admitieron la necesidad de reformas profundas. Sin embargo, la complejidad geográfica del terreno, junto con los elevados costos que implican las obras, dificulta la aplicación de soluciones inmediatas. Entre las acciones ya adoptadas figuran la restricción de vehículos pesados y la puesta en marcha de campañas de concienciación, con el objetivo de reducir la siniestralidad y aumentar la seguridad de los turistas y conductores locales.

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Además, según GlobalAutoRegs, Noruega ha impulsado en foros internacionales la revisión de estándares de seguridad para autobuses y la creación de regulaciones más estrictas para el transporte en vías de montaña.

La niebla, la lluvia, el hielo y los cambios bruscos de altitud elevan el riesgo de deslizamientos y de pérdida de control en la ruta de Noruega (Wikimedia Commons)

Comparación con otras rutas peligrosas

A nivel internacional, la ruta de Yungas en Bolivia, conocida como el Camino de la Muerte, es uno de los ejemplos más emblemáticos de peligrosidad vial. Este tramo de montaña, de 64 kilómetros, solía registrar entre 200 y 300 víctimas fatales anuales antes de la construcción de un bypass en 2006, según datos recopilados por SmartPlusMedia y reconocidos por el Banco Interamericano de Desarrollo en 1995.

En Europa, la costa de Amalfi en Italia implementó restricciones para la circulación de autobuses turísticos por razones de seguridad vial, medida que fue informada por The Telegraph y buscó disminuir los accidentes en rutas angostas y muy transitadas. Portugal también enfrenta tramos críticos, como el distrito de Lisboa y la carretera EN6, que concentraron un alto número de accidentes fatales en los últimos años, según reportó The Portugal News.

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En este contexto, la cifra de cinco muertes y decenas de heridos graves en Trollstigen durante el último año y medio sitúa a esta carretera noruega entre las más temidas de Europa, aunque todavía por debajo de los registros históricos de Yungas, pero por encima del promedio regional.