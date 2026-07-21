Las inundaciones en la región montañosa de Texas ponen a prueba los nuevos sistemas de alerta tras el desastre mortal de 2025

Las lluvias de 2026 en el Texas Hill Country pusieron a prueba los sistemas de alerta creados tras las inundaciones de 2025 (AFP)

Las lluvias de este año en el Texas Hill Country pusieron a prueba los sistemas de alerta implementados tras la catástrofe de 2025, cuando más de 100 personas murieron por inundaciones.

La respuesta de autoridades y tecnología fue distinta, con nuevos protocolos y herramientas que, según residentes y funcionarios, permitieron salvar vidas. Sin embargo, aún persisten desafíos para alcanzar a toda la población en una de las zonas rurales más vulnerables a crecidas súbitas en Estados Unidos, señaló Associated Press.

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Cambios implementados tras las inundaciones mortales de 2025

Tras la tragedia del año pasado, que dejó 136 víctimas fatales, entre ellas 28 niñas en un campamento, las autoridades de Texas asumieron el compromiso de transformar su estrategia frente a emergencias por inundaciones.

El enfoque se centró en reforzar los sistemas de alerta, establecer regulaciones más estrictas para campamentos infantiles y mejorar la infraestructura hídrica estatal. La revisión de los protocolos también alcanzó a cuerpos de emergencia municipales, con la consigna de evitar la falta de comunicación y la tardanza en las evacuaciones que caracterizaron la catástrofe anterior.

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La presión pública y la investigación de medios y legisladores llevaron a que el gobierno estatal aprobara fondos para instalar sirenas y actualizar sistemas de notificación electrónica. Los campamentos y alojamientos cerca de ríos debieron cumplir nuevas exigencias de seguridad.

La falta de protocolos de emergencia en Camp Mystic propició la muerte de 27 personas tras el desbordamiento del río Guadalupe en Texas (REUTERS/Sergio Flores)

Funcionamiento y alcance de los nuevos sistemas de alerta ante inundaciones en 2026

Durante la reciente emergencia, sirenas recién instaladas en comunidades como Kerr, Kendall e Ingram comenzaron a sonar en plena noche, acompañadas de alertas en teléfonos móviles y notificaciones a través de radios y canales oficiales. En contraste con 2025, cuando las advertencias llegaron tarde o nunca, este año Kerr County emitió cuatro alertas y la ciudad de Kerrville una, todas antes de que el agua alcanzara zonas pobladas.

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El Servicio Meteorológico Nacional envió entre el martes y el jueves pasado 38 alertas a poblaciones del suroeste de Texas, incluyendo 14 alertas de tornado y 24 por peligro de inundación.

A quienes se habían registrado en sistemas como CodeRED, les llegaron mensajes de texto directos. Esta vez, la comunicación fue más frecuente y diversificada, lo que permitió que muchas personas recibieran advertencias por varias vías.

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Entre los datos más destacados, las autoridades destacaron la mejora: “Entre las sirenas exteriores y las alertas a celulares, la respuesta fue muy positiva para llevar a la gente a zonas seguras y más elevadas”. Este cambio marcó una diferencia significativa respecto al año anterior, cuando la ausencia de alarmas contribuyó al alto número de víctimas.

Texas reforzó los protocolos de emergencia por inundaciones, endureció las reglas para campamentos infantiles y mejoró la infraestructura hídrica estatal (Facebook/City of Kerrville)

Limitaciones y desafíos de los sistemas de alerta en zonas rurales

Pese a los avances, la realidad de “Flash Flood Alley” —como se conoce a la región por su frecuencia de inundaciones— complica la cobertura total. Las alertas del Servicio Meteorológico suelen ser generales y no siempre incluyen instrucciones precisas para comunidades pequeñas. En Uvalde County, una de las áreas más afectadas, no se registraron alertas electrónicas emitidas por agencias locales, lo que indica vacíos en la comunicación.

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Algunos residentes solo se enteraron del peligro gracias a amigos o familiares que los llamaron durante la madrugada. La dispersión poblacional y la dependencia de la telefonía móvil, que puede verse afectada por cortes de electricidad o configuraciones como el modo “no molestar”, limitan el alcance de los avisos. Las autoridades también recurren a patrullajes y actualizaciones en redes sociales, pero no todos los habitantes acceden a estos medios en tiempo real.

En localidades como Batesville, el agua sorprendió a sus habitantes sin previo aviso oficial, repitiendo escenas del desastre del año anterior para quienes no recibieron notificaciones.

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Los mensajes a celulares, las sirenas, la radio y los canales oficiales ampliaron el alcance de las alertas por inundaciones en 2026 (AP)

Uso de sirenas y nuevas tecnologías para detección de crecidas

La inversión estatal y privada permitió la instalación de nuevos sistemas de sirenas en puntos críticos. Solo en Kerr County, tres de los seis dispositivos se activaron para advertir a la población, mientras que en Comfort se sumaron dos sirenas a la que existía previamente.

Además, empresas como River Sentry instalaron más de 100 torres de sirena en campamentos, hoteles y parques a lo largo del río Guadalupe, con sensores que se disparan al detectar subidas del nivel del agua.

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El desarrollo de tecnologías como sensores de nivel de agua en tiempo real y la expansión de aplicaciones de monitoreo, como Watch Duty, amplió la capacidad de reacción ante emergencias. Estos recursos se suman a los canales tradicionales, formando una red de alerta múltiple que busca reducir la vulnerabilidad de comunidades enteras ante crecidas repentinas.

De este modo, la Texas Water Development Board supervisa los planes de implementación en 28 condados adicionales, que pronto contarán con fondos para sistemas similares.

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La instalación de sirenas y sensores en el río Guadalupe sumó nuevas herramientas para detectar crecidas y advertir a campamentos, hoteles y parques (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Percepción y testimonios ante los nuevos sistemas

Residentes como Suzanne Sutphin Gschwind de Kerrville relataron una experiencia radicalmente distinta en comparación con el año anterior: recibieron múltiples alertas por distintas vías, desde mensajes de texto hasta notificaciones de cámaras domésticas. “El año pasado no tuvimos ninguna alarma. Este año fue muy diferente”, afirmó.

Funcionarios como el senador estatal Paul Bettencourt, impulsor de la legislación que financió parte de las sirenas, señalaron que la combinación de alertas electrónicas y acústicas mejoró la evacuación y la protección de vidas, aunque reconocen que aún queda trabajo para alcanzar a toda la población en riesgo.