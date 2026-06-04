Agencias

Los Knicks aguan la fiesta de los Spurs y toman ventaja en las Finales

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San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Los New York Knicks asaltaron este miércoles el Frost Bank Center de San Antonio y, con 30 puntos de Jalen Brunson, ganaron por 105-95 a los Spurs y tomaron ventaja 1-0 en las Finales de la NBA, cuyo segundo encuentro se disputará el viernes en este mismo escenario.

Los Knicks prolongaron su extraordinario momento de forma y, con carácter y talento, sellaron su duodécima victoria consecutiva en estos 'playoffs', tras eliminar a los Atlanta Hawks y arrollar 4-0 a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers en su camino hacia sus primeras Finales en 27 años.

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Los Spurs sucumbieron pese a los 26 puntos y 12 rebotes del francés Victor Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA tras ser MVP de las finales del Oeste.

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