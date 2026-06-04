La FAA investiga un incidente entre dos aviones cerca de Miami: qué se sabe del vuelo de JetBlue y el riesgo en el aire

La FAA investiga un incidente en el espacio aéreo próximo al Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood entre una avioneta de escuela de vuelo y el vuelo 1256 de JetBlue (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Un reciente incidente en el espacio aéreo próximo al Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood encendió las alertas entre las autoridades de aviación de Estados Unidos.

Una avioneta de escuela de vuelo y un avión de pasajeros de JetBlue quedaron involucrados en un episodio que ahora investiga la Administración Federal de Aviación (FAA), según Fox News y Scripps News.

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Según la FAA, el hecho ocurrió el 1 de junio cerca de las 18:15, cuando el vuelo 1256 de JetBlue recibió una alerta a bordo por la proximidad de otra aeronave que no mantenía comunicación con el control de tráfico aéreo.

El avión de pasajeros aterrizó sin inconvenientes y la agencia afirmó que se cumplió con la separación exigida entre aeronaves durante todo el trayecto, aunque aclaró que la información era preliminar.

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La secuencia quedó registrada en las grabaciones del control de tráfico aéreo. En ellas, un controlador advirtió sobre “un VFR ahí afuera que estuvo intentando trepar a aeronaves” a unas ocho millas de distancia.

La FAA afirmó que el avión de pasajeros de JetBlue aterrizó sin inconvenientes y que se respetó la separación exigida entre aeronaves durante todo el trayecto

En otro intercambio, el mismo controlador afirmó: “Ese tipo está loco”. Veinte segundos después, el piloto del JetBlue respondió: “Estoy de acuerdo”. Los audios reflejaron la tensión operativa y la sorpresa ante la conducta atribuida a la aeronave que volaba bajo reglas visuales.

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De acuerdo con los datos recabados por ambos medios, la avioneta de instrucción parecía operar bajo condiciones de vuelo visual.

En ese esquema, los pilotos pueden no mantener contacto obligatorio con la torre de control en determinados segmentos, aunque el aparato portaba un transpondedor activo.

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Las cartas de la FAA identificaron ese tramo del espacio aéreo como un área de alta actividad de entrenamiento, con coincidencia frecuente de estudiantes, aeronaves livianas y tráfico comercial en aproximación o salida.

La alerta del TCAS y la maniobra del vuelo 1256

El sistema anticolisión TCAS a bordo del avión de JetBlue alertó a la tripulación, que decidió ascender para evitar cualquier riesgo con la otra aeronave.

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Las grabaciones del control de tráfico aéreo reflejaron la tensión operativa por una aeronave VFR que, según un controlador, intentaba trepar a otras aeronaves (Captura Google Maps)

Esa maniobra permitió sostener la distancia de seguridad y evitó una colisión. La FAA reiteró que el protocolo de separación se respetó en todo momento y subrayó que el proceso de revisión seguía abierto para reconstruir con precisión la secuencia de posiciones, altitudes y comunicaciones.

Fuentes citadas por Fox News y Scripps News señalaron que el episodio se produjo en un contexto operativo en el que conviven, a distancias relativamente cortas, aeronaves de entrenamiento bajo reglas visuales y vuelos comerciales que ingresan a procedimientos controlados.

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En ese entorno, el transpondedor —cuando está activo— aporta datos para la vigilancia y para la generación de alertas, pero no reemplaza la coordinación con los controladores si el sector requiere comunicación o si el piloto ingresa en un espacio controlado.

Zona de entrenamiento y condiciones visuales

El incidente bajo análisis ocurrió en condiciones meteorológicas visuales, lo que implicó que la responsabilidad de evitar una colisión recayera principalmente en la vigilancia de los pilotos.

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En operaciones VFR, la regla general es “ver y evitar”, un criterio que exige al piloto mantener atención constante sobre el tráfico circundante.

Ese principio cobra relevancia en zonas próximas a aeropuertos con alto volumen de movimientos, donde la carga de trabajo de controladores y tripulaciones puede incrementarse por la densidad de aeronaves.

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En paralelo, el hecho reavivó el debate sobre el margen operativo en áreas de instrucción cercanas a rutas de aproximación.

Las autoridades buscan establecer si hubo una desviación de procedimiento, una interpretación errónea del espacio aéreo o un problema de cumplimiento de comunicaciones. La FAA sostuvo que los detalles podrían modificarse a medida que avance la investigación y se consoliden los datos.

El sistema anticolisión TCAS del avión de JetBlue alertó a la tripulación, que ascendió para mantener la distancia de seguridad y evitar una colisión (South Florida Business Journal)

Antecedentes recientes en Estados Unidos

El episodio se sumó a una cadena de incidentes recientes en el país. En abril, se registró una situación similar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, donde dos aeronaves estuvieron a punto de cruzar trayectorias.

Además, Scripps News recordó un antecedente trágico en el que 67 personas murieron el año pasado tras el choque entre un helicóptero Black Hawk del Ejército y un jet regional de American Airlines sobre el río Potomac.

Por ahora, las autoridades insisten en que la investigación sigue abierta para determinar si se requiere modificar procedimientos o establecer nuevas restricciones en zonas de entrenamiento aéreo próximas a aeropuertos de alto tráfico.

La evaluación también apunta a precisar el rol de las alertas a bordo y de la vigilancia radar, así como la consistencia entre las comunicaciones registradas y la reconstrucción final de trayectorias.