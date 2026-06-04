Estados Unidos

Florida asigna USD 15 millones para seguridad en escuelas católicas del sur del estado

La iniciativa, incluida en el nuevo presupuesto estatal, abre una ayuda inédita para centros educativos privados de esa región y queda a la espera de la decisión final del gobernador Ron DeSantis

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Primer plano de manos adultas sosteniendo un rosario frente a una puerta escolar verde con cerradura. Niños con mochilas aparecen desenfocados en el fondo.
Detalle de una cámara de videovigilancia o cerca de seguridad en el entorno de una escuela, con un fondo sutil que insinúe un edificio escolar, sin personas ni texto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Legislatura de Florida aprobó USD 15 millones para financiar medidas de seguridad en las 68 escuelas católicas de la Arquidiócesis de Miami, en los condados de Broward, Miami-Dade y Monroe. Es la primera vez que las instituciones católicas del sur del estado reciben este tipo de apoyo directo del gobierno estatal.

El presupuesto de USD 114.500 millones, que los legisladores votaron durante una sesión especial, pasa ahora al gobernador Ron DeSantis, quien tiene la potestad de vetar partidas individuales. La asignación no es recurrente, lo que significa que no está garantizada para años futuros.

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El superintendente de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Miami, Jim Rigg, explicó al diario Miami Herald que los fondos se destinarán a proyectos de mejora en las escuelas de Miami-Dade. Las prioridades incluyen cercas perimetrales, vidrios antibalas y sistemas de grabación de video.

El presupuesto de Florida de USD 114.500 millones quedó a la espera de la firma de Ron DeSantis, que puede vetar partidas individuales (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo)
El presupuesto de Florida de USD 114.500 millones quedó a la espera de la firma de Ron DeSantis, que puede vetar partidas individuales (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo)

La contratación y capacitación de más agentes de seguridad será, según Rigg, la "prioridad más urgente" para estos recursos. Los documentos presupuestarios confirman esa orientación.

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Los líderes católicos comenzaron a presionar por estas subvenciones tras un tiroteo masivo en una iglesia católica de Minneapolis el año pasado, en el que murieron dos niños y otros 28 resultaron heridos. Ese episodio impulsó a la Conferencia de Obispos Católicos de Florida a gestionar activamente los fondos durante la sesión legislativa.

Rigg señaló también el aumento de la violencia selectiva contra los católicos como uno de los factores detrás del incremento en los costos de seguridad. “Lamentablemente, vivimos en una época en la que la violencia escolar es una realidad, no solo en las escuelas católicas, sino en todo tipo de escuelas en todo el país”, declaró al diario local.

El argumento de la equidad frente a las escuelas judías

Uno de los ejes del cabildeo católico fue la comparación con el financiamiento que ya reciben las escuelas judías en Florida. En años anteriores, el estado destinó decenas de millones de dólares a la protección de esas instituciones, tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel y el aumento de incidentes antisemitas que siguió en todo el país.

Este año, los legisladores acordaron USD 15 millones para seguridad en escuelas judías: la mitad como gasto recurrente y la otra mitad para el próximo año fiscal, según informó el medio Florida Politics.

Una cámara de videovigilancia gris oscuro está montada en una pared de ladrillo claro, con un edificio escolar de ladrillo y ventanas al fondo borroso.
La Arquidiócesis de Miami prevé usar la financiación en cercas perimetrales, vidrios antibalas y sistemas de grabación de video en Miami-Dade (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rigg fue directo al trazar el paralelo: “Creo que [las escuelas judías] tienen razones muy reales y legítimas para necesitar esa financiación, pero la vida de cualquier niño no tiene precio. No tiene valor monetario, ya sea que ese niño asista a una escuela pública, una escuela concertada, una escuela privada no religiosa o una escuela católica”.

Más de 94.000 estudiantes en juego en todo Florida

Según datos de la Arquidiócesis de Miami, más de 94.000 estudiantes cursan estudios en escuelas católicas en todo el estado. De ese total, más de 37.000 se concentran en el sur de Florida, la región directamente beneficiada por esta partida.

Primer plano de manos adultas sosteniendo un rosario de madera con crucifijo, frente a una puerta escolar gris reforzada con cerradura y barras, con vigilancia de fondo.
Más de 94.000 estudiantes asisten a escuelas católicas en Florida y más de 37.000 están en el sur del estado beneficiado por la partida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Conferencia de Obispos también buscó durante la sesión un programa estatal de reembolso más amplio para gastos de seguridad de las escuelas católicas, pero esa propuesta no llegó al acuerdo presupuestario final.

Qué espera la Arquidiócesis de aquí en adelante

Rigg celebró la aprobación y la describió como un "punto de partida“, ”no como un destino“. “Tenemos muchos padres y otras personas muy comprometidas con este proyecto, así que nos alegró mucho que se aprobara la financiación. Esperamos que este sea el comienzo de mucho más”, afirmó al Miami Herald.

El paso siguiente es la firma del gobernador DeSantis. Hasta que eso ocurra, los USD 15 millones permanecen condicionados al veto de línea que la Constitución de Florida le otorga al ejecutivo estatal.

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