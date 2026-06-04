Alertan por recortes millonarios para las escuelas de Florida con el plan fiscal de Ron DeSantis

La propuesta de Ron DeSantis para ampliar la exención homestead en Florida podría restar hasta USD 1.000 millones anuales a los distritos escolares del sur del estado (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

La propuesta de Ron DeSantis para ampliar la exención del impuesto a la propiedad en Florida podría ocasionar que los distritos escolares del sur del estado pierdan hasta USD 1.000 millones en ingresos anuales, de acuerdo con estimaciones citadas por El Nuevo Herald. El debate se centra en la falta de garantías de reemplazo de fondos para las escuelas, una preocupación que han planteado legisladores estatales y portavoces de los propios distritos escolares.

El gobernador republicano sostiene que el 92% de los propietarios con homestead —es decir, quienes declaran su vivienda principal como residencia permanente y acceden a una deducción fiscal sobre el valor imponible de ese inmueble— dejarían de pagar el impuesto local con su plan.

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Sin embargo, fuentes críticas indicaron que ni él ni su administración precisaron cómo se repondrían los recursos que financian los salarios docentes, la seguridad escolar y los servicios esenciales, tal como advierten funcionarios y analistas citados por el periódico.

La iniciativa del gobernador busca elevar la exención homestead de USD 50.000 a USD 250.000, lo que reduciría el valor imponible de las viviendas principales y aliviaría la carga fiscal de la mayoría de los residentes.

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Ron DeSantis plantea subir la exención del impuesto a la propiedad de USD 50.000 a USD 250.000 y afirma que el 92% de los propietarios con homestead dejaría de pagar el impuesto local (Reuters)

De acuerdo con la interpretación del senador estatal Don Gaetz, republicano del Panhandle, “no hay exenciones para la educación” en el texto presentado, y el Comité del Senado sobre Finanzas e Impuestos confirmó que “los distritos escolares serán tratados igual que los municipios y los condados”.

Gaetz advirtió, según El Nuevo Herald, sobre el impacto en las escuelas públicas, las cuales dependen en gran medida de los impuestos a la propiedad para sus operaciones.

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Quiénes advierten sobre el impacto y qué cifras manejan

Diferentes actores estatales y locales subrayaron el impacto potencial de la medida. El senador Shevrin Jones, demócrata de Miami Gardens, expresó que los votantes podrían centrar su atención en el posible ahorro, “pero sin darse cuenta de que hay implicaciones mayores en el otro extremo”, en referencia al efecto negativo sobre los servicios públicos como la educación.

Jones también señaló que la carga de solucionar el déficit recaería en futuras autoridades: “Este lío estará en manos de otra persona, y de la Legislatura”.

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En la dimensión local, el portavoz de Broward County Public Schools John J. Sullivan calculó que su distrito perdería “aproximadamente USD 293,1 millones anuales" si la exención sube a USD 250.000 y hasta "USD 803 millones por año» en caso de eliminarse totalmente el impuesto sobre estas propiedades.

Sullivan remarcó que se trata de “fondos que apoyan a los maestros, la seguridad escolar, los programas académicos y los servicios esenciales para los estudiantes”.

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Cuánto perderían los distritos escolares según los análisis

Un análisis de la Cámara de Representantes de Florida estima que la propuesta de DeSantis provocaría una caída de al menos USD 3.400 millones en los ingresos fiscales escolares en el año fiscal 2027-2028. Esa cifra podría aumentar a USD 5.600 millones en años posteriores si se amplían las exenciones, según el informe citado por El Nuevo Herald.

Un estudio del Florida Policy Institute calcula que elevar la exención homestead a USD 250.000 reduciría los ingresos de los distritos escolares en “aproximadamente USD 5.000 millones anuales", y “casi USD 8.600 millones" si se eliminan por completo los impuestos.

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Un análisis de la Cámara de Representantes de Florida proyectó una caída de al menos USD 3.400 millones en ingresos fiscales escolares en 2027-2028 y de hasta USD 5.600 millones en años posteriores (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

En el sur de Florida, el análisis señala que Miami-Dade County Public Schools perdería “más de USD 500 millones en ingresos anuales" con la exención de USD 250.000, y hasta “USD 1.000 millones por año" si se eliminan todos los impuestos a la propiedad. En Broward County Public Schools, la proyección es de “USD 473,8 millones anuales" con la exención ampliada y “USD 875 millones por año" en el caso más extremo, según el mismo artículo.

Qué dicen los distritos y cómo se preparan

El distrito escolar de Miami-Dade informó a El Nuevo Herald que continúa revisando la propuesta y que valora una iniciativa previa de la Cámara de Representantes que protegía la financiación escolar. Desde Broward, Sullivan subrayó que el distrito ya debió “hacer un recorte presupuestario de USD 100 millones para el próximo año escolar" a fin de afrontar problemas financieros, incluso antes del impacto pleno de la propuesta.

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Los directivos escolares y legisladores insisten en que la Legislatura debería “excluir a las escuelas públicas de cualquier propuesta de ampliación de la exención homestead”, según Sullivan. Recuerdan que los ingresos generados por el impuesto a la propiedad son esenciales para pagar salarios, transporte, mantenimiento y otros servicios básicos.

Qué alternativas se discuten y cuáles son los próximos pasos

Frente a la preocupación, líderes de la Cámara y el Senado trabajan en enmiendas que limitarían la exención propuesta solo a los impuestos municipales y de condado, excluyendo los gravámenes escolares. De prosperar estas modificaciones, el riesgo de pérdida para la educación se reduciría, aunque los defensores de la escuela pública aún analizan los detalles.

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El representante Alex Rizo, republicano de Miami, reconoció que “la falta de exenciones para los distritos escolares ha creado cierta angustia” entre sus colegas y que el impacto podría ser “generacional”.

La oficina del gobernador no se pronunció sobre el impacto fiscal en los distritos escolares ni aclaró si el estado garantizaría el reemplazo de fondos. La enmienda constitucional tampoco prevé un mecanismo específico para compensar las pérdidas, por lo que, según Gaetz, “correspondería a los legisladores resolver las consecuencias más adelante”.