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Lena Headey recuerda la furia de los fans por la escena de desnudo en ‘Game of Thrones’: “Me sorprendió esa idea de que había engañado a la audiencia”

La actriz volvió a referirse a la controversia que surgió por el uso de una doble de cuerpo en el “Paseo de la vergüenza”

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Lena Headey como Cersei Lannister en 'Game of Thrones'
Cersei Lannister enfrentó una de las pruebas más humillantes de la serie con el recordado "Paseo de la Vergüenza". (HBO)

Lena Headey asegura que hoy afronta de una manera muy distinta las escenas íntimas que cuando comenzó su carrera en Hollywood. Sus años de trayectoria ahora le permiten poner límites en los rodajes, y un ejemplo de ello fue la decisión de utilizar una doble de cuerpo en una de las secuencias más impactantes de Game of Thrones.

El tema surgió en una entrevista con The Telegraph por la promoción de Intimacy, un drama radial escrito y protgonizado por la actriz para la BBC, que explora los abusos de poder en la industria audiovisual desde la perspectiva de una coordinadora de intimidad.

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A pesar de que las denuncias y el movimiento #MeToo sacudieron muchas estructuras en Hollywood, Headey explicó que todavía existen producciones donde el bienestar de los intérpretes no siempre es una prioridad.

Incluso hoy puedes estar en un set donde realmente a nadie le importa”, afirmó. “Puedes estar haciendo una escena de desnudo y alguien dirá: ‘Bien, ponte esta gran colchoneta llena de bultos contra la entrepierna’. Pero ahora tengo más de 50 años y siento que tengo más control. Es un juego diferente”, declaró al diario británico.

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Headey considera que la experiencia y los años de carrera le dieron la seguridad para defender sus propios límites. (WHCA) Dinner in Washington, U.S., April 29, 2023. REUTERS/Tom Brenner
Headey considera que la experiencia y los años de carrera le dieron la seguridad para defender sus propios límites. (WHCA) Dinner in Washington, U.S., April 29, 2023. REUTERS/Tom Brenner

Headey recordó que, cuando comenzó a trabajar como actriz, asumía que las escenas románticas y de desnudos eran simplemente parte del oficio. Sin formación en una escuela de interpretación y emocionada por conseguir sus primeros papeles, asegura que nunca se detuvo a cuestionar si esas experiencias eran realmente seguras para ella.

Cuando empecé existía una especie de rito de iniciación por el que pasaban todas las actrices jóvenes, que normalmente implicaba besarse, enamorarse, tener sexo y mostrar los pechos. Lo llamaban los papeles de ingenua para que sonara mejor”, explicó. “Y cuando llegaban esos momentos, ni siquiera creo que me preguntara si debía sentirme segura. En cambio, volvía a casa y lloraba, o pensaba: ‘Eso fue raro y demasiado familiar’. Ahora miro atrás y pienso: ‘Fue duro’”.

La polémica por el “Paseo de la Vergüenza” de Cersei

Uno de los episodios más comentados de Game of Thrones llegó al final de la quinta temporada, cuando Cersei Lannister fue obligada a realizar el llamado “Paseo de la Vergüenza”. Como castigo impuesto por el Gorrión Supremo, el personaje debía confesar parte de sus pecados, ser rapada y caminar completamente desnuda por las calles de King’s Landing mientras era insultada y humillada por una multitud.

Lena Headey como Cersei Lannister en 'Game of Thrones'
La intérprete de Cersei Lannister defendió su decisión de utilizar una doble de cuerpo en una de las escenas más recordadas de Game of Thrones.(HBO)

Aunque la intensa carga emocional de la secuencia fue interpretada por Headey, las escenas de desnudo fueron realizadas por una doble de cuerpo. Cuando esa información se hizo pública en 2017, algunos seguidores de la serie reaccionaron con molestia y acusaron a la actriz de haber estafado al público. La magnitud de esa reacción todavía le resulta difícil de entender a Headey.

Me sorprendió mucho la indignación, esa idea de que había engañado a la audiencia”, declaró. “Pero para entonces todo el mundo conocía al elenco; era una locura simplemente salir a cualquier parte, y yo estaba con 3.000 extras. Actuar es una alegría, pero exige mucho de ti. No habría podido hacer la parte emocional del trabajo; habría estado completamente a la defensiva”.

En declaraciones anteriores a Entertainment Weekly, la artista había respondido a quienes cuestionaron esa decisión. “Algunas personas pensaron que era menos actriz porque no mostré mis pechos. Fue realmente impactante. He hecho desnudos. No tengo ningún problema con eso. Pero soy una actriz muy emocional y me dejo llevar completamente por ese proceso. Para hacer mi trabajo necesito permitirme ser muy vulnerable”, señaló en ese momento.

“Y la idea de estar desnuda durante tres días e intentar contenerla de la manera en que ella estaría, creo que me sentiría muy enfadada. Yo no quería estar enfadada. No creo que Cersei hubiera estado enfadada. Hice lo que pensé que ella haría, emocionalmente”, argumentó.

Lena Headey como Cersei Lannister en 'Game of Thrones'
Headey afirmó que filmar la escena completamente desnuda habría afectado la carga emocional que requería su interpretación.(HBO)

El caso Harvey Weinstein y el efecto del #MeToo

En la conversación con The Telegraph, Headey también volvió a referirse a Harvey Weinstein, a quien acusó públicamente en 2017 de haberla acosado sexualmente años antes. Según relató entonces, el productor hizo comentarios insinuantes durante el Festival de Venecia de 2005 y, tiempo después, intentó llevarla a una habitación de hotel en Los Ángeles con el pretexto de hablar sobre un guion. Ella rechazó el acercamiento y posteriormente se preguntó si esa decisión afectó oportunidades en su carrera.

La extraña protección que ofrecemos a los hombres depredadores en esta industria, por el poder desproporcionado que tienen frente a la necesidad de las actrices vulnerables de conseguir trabajo para llevar comida a la mesa, me enfurece”, afirmó. “Un solo individuo puede arruinar por completo un trabajo porque, por alguna razón, se le permite salirse con la suya. Solo cuando estalló el movimiento #MeToo en 2017 nos dimos cuenta de que esto estaba en todas partes”.

Al mismo tiempo, considera que la nueva generación de intérpretes está mucho mejor preparada para enfrentar este tipo de situaciones. “Son muy conscientes. La actitud ahora es ‘No voy a hacer eso’”, concluyó.

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