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La exparlamentaria británica Ann Widdecombe fue atacada 21 veces con un martillo, reveló la fiscalía

Tras comparecer ante dos instancias judiciales en Londres, el acusado no presentó declaración de culpabilidad y quedó detenido, mientras las razones detrás del crimen permanecen bajo investigación

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Ofrendas florales frente a un retrato de Ann Widdecombe en Haytor, donde la exparlamentaria británica de 78 años fue hallada sin vida el 11 de julio de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)
Ofrendas florales frente a un retrato de Ann Widdecombe en Haytor, donde la exparlamentaria británica de 78 años fue hallada sin vida el 11 de julio de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

La exministra británica Ann Widdecombe fue golpeada 21 veces en la cabeza con un martillo, según reveló este martes la fiscalía en Londres en la primera audiencia judicial contra el hombre acusado de su asesinato.

El fiscal Kashif Malik describió ante el Tribunal de Magistrados de Westminster cómo el acusado, Joshua Kerry, de 28 años, condujo más de 400 kilómetros desde su casa en el norte de Inglaterra hasta el domicilio de Widdecombe, en una zona rural del suroeste del país, el 8 de julio. Entró por la puerta principal mientras ella almorzaba.

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el momento en que Kerry, con guantes negros y un martillo oculto a un costado, le preguntó: “¿No tendrá por casualidad tarjetas bancarias y un documento de identidad?”. Acto seguido la golpeó 21 veces en la parte superior de la cabeza, la empujó de la silla al suelo, tomó su cartera y abandonó la casa. El ataque duró aproximadamente dos minutos. La causa provisional del fallecimiento, según un patólogo, fue traumatismo craneoencefálico.

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El acusado Joshua Kerry en una ilustración del Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Julia Quenzler)
El acusado Joshua Kerry en una ilustración del Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Julia Quenzler)

La alarma saltó cuando la política no se presentó a una entrevista en directo programada para ese mediodía con el periodista Matt Allwright. Los productores intentaron contactarla en reiteradas ocasiones y, al no obtener respuesta, se comunicaron con su asistente personal. Al día siguiente, el jardinero fue a su casa y la encontró tendida boca abajo en el suelo de la cocina. Los servicios de emergencia la declararon sin vida en el lugar.

El acusado fue identificado a partir de las imágenes de un vehículo visto frente a la vivienda poco antes del ataque. Fue arrestado tres días después del hallazgo del cuerpo. El caso fue transferido posteriormente a investigadores antiterroristas, quienes lo detuvieron por segunda vez bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos terroristas.

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Durante la audiencia, el procesado vestido con ropa deportiva gris solo habló para confirmar su identidad. No se le pidió declaración de culpabilidad. Más tarde compareció ante el Tribunal Penal Central, donde se le denegó la libertad bajo fianza y la próxima fecha judicial quedó fijada para el 9 de octubre, con juicio provisional previsto para el 8 de junio de 2027. La policía, por su parte, confirmó que ella fue el objetivo deliberado del ataque, aunque el móvil permanece bajo investigación.

Un agente de policía junto a las ofrendas florales frente al domicilio de Ann Widdecombe en Haytor, Gran Bretaña, el 11 de julio de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)
Un agente de policía junto a las ofrendas florales frente al domicilio de Ann Widdecombe en Haytor, Gran Bretaña, el 11 de julio de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

Widdecombe fue diputada conservadora por la circunscripción de Maidstone durante más de dos décadas y ocupó el cargo de ministra de Prisiones en el gobierno de John Major en los años 90. Tras dejar el Parlamento en 2010, participó en los realities “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”.

En 2019 se incorporó al Partido del Brexit, con el que militó hasta la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020. En su última etapa fue portavoz de inmigración y justicia de Reform UK, partido con el que aparecía con frecuencia en los medios. Era conocida por sus posiciones tradicionales en materia social, contrarias al aborto y a la ampliación de derechos LGBTQ+.

El caso reavivó la preocupación por la protección de figuras públicas en el país, reforzada tras los asesinatos de dos destacados parlamentarios en la última década. La diputada laborista Jo Cox fue tiroteada y apuñalada en 2016 por un extremista de ultraderecha, mientras que el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante vinculado al grupo Estado Islámico.

(Con información de AP, Reuters y The Guardian)

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