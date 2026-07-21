Estados Unidos

Alerta en Nueva York: ya son cuatro los muertos por brote de legionella en el Upper East Side y hay 76 afectados

Las autoridades sanitarias reforzaron el monitoreo tras el último deceso y registraron decenas de diagnósticos en Carnegie Hill y Yorkville. El Departamento de Salud recomendó consulta médica ante tos, fiebre o falta de aire en quienes estuvieron allí

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La alerta sanitaria en el Upper East Side de Nueva York continuó tras la confirmación de la cuarta muerte por el brote de legionelosis (REUTERS/Adam Gray)
La alerta sanitaria en el Upper East Side de Nueva York continuó tras la confirmación de la cuarta muerte por el brote de legionelosis (REUTERS/Adam Gray)

La alerta sanitaria persiste en el Upper East Side de Nueva York tras confirmarse la cuarta víctima mortal por un brote de legionelosis.

Las autoridades contabilizaron 76 personas afectadas y mantuvieron la vigilancia ante la posibilidad de nuevos casos.

El Departamento de Salud de Nueva York informó que, aunque el brote no registró síntomas recientes desde hace más de una semana, la enfermedad puede manifestarse hasta 14 días después de la exposición.

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La advertencia se dirigió especialmente a quienes hayan estado en los códigos postales 10028, 10075 y 10128, que abarcan los barrios de Carnegie Hill y Yorkville.

Las autoridades recomendaron que toda persona que haya permanecido o transitado por la zona y presente síntomas similares a los de la gripe —tos, fiebre o dificultad para respirar— consulte de inmediato a un profesional de la salud.

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Numerosas bacterias alargadas de color rojizo sobre un fondo verde azulado. Una porción del fondo verde azulado es visible
El Departamento de Salud de Nueva York reportó 76 casos de legionelosis y advirtió que los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después de la exposición (ABC7)

De los 76 casos confirmados, 53 pacientes recibieron el alta tras atención hospitalaria, mientras siete personas permanecieron internadas y otras 12 continuaron la recuperación en sus hogares.

El diagnóstico más reciente se registró el 15 de julio, y el pico de contagios ocurrió una semana antes, con 13 casos en un solo día.

La fuente del brote y las medidas tomadas en Nueva York

El foco se relacionó con la presencia de Legionella en torres de refrigeración de 76 edificios del Upper East Side, incluidos museos, escuelas privadas y bloques residenciales.

El comisionado de Salud, Alister Martin, afirmó: “No hemos visto a nadie con síntomas nuevos en más de una semana. Estamos enfocados en inspeccionar cada torre de refrigeración que dio positivo y en aplicar nuestras leyes con toda su fuerza”.

La red de agua potable y los sistemas internos de plomería de los edificios no se encontraron comprometidos, por lo que los residentes pudieron seguir usando el agua del grifo, las duchas y el aire acondicionado sin restricciones.

Las autoridades pidieron atención médica inmediata a quienes hayan estado en los códigos postales 10028, 10075 y 10128 y presenten tos, fiebre o dificultad para respirar (REUTERS/Adam Gray)
Las autoridades pidieron atención médica inmediata a quienes hayan estado en los códigos postales 10028, 10075 y 10128 y presenten tos, fiebre o dificultad para respirar (REUTERS/Adam Gray)

No obstante, los propietarios de los inmuebles afectados recibieron la orden de vaciar y desinfectar sus sistemas de refrigeración para eliminar cualquier residuo bacteriano.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, relató que el monitoreo comenzó el 2 de julio, tras detectarse los primeros dos casos.

La estrategia agresiva de pruebas tempranas, control y remediación permitió cortar la exposición”, indicó en una actividad pública.

Qué es la legionelosis y cómo se transmite

La legionelosis es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que suele multiplicarse en ambientes de agua templada o caliente.

La infección se contrae al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada, provenientes de sistemas como torres de refrigeración, cabezales de ducha o jacuzzis. La enfermedad no se transmite, por regla general, de persona a persona.

De los 76 casos confirmados de legionelosis, 53 pacientes recibieron el alta, siete siguieron internados y 12 continuaron la recuperación en sus hogares (REUTERS/Adam Gray)
De los 76 casos confirmados de legionelosis, 53 pacientes recibieron el alta, siete siguieron internados y 12 continuaron la recuperación en sus hogares (REUTERS/Adam Gray)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) precisaron que la bacteria está presente de forma natural en agua dulce, pero solo genera infecciones cuando prolifera en sistemas artificiales de agua.

El riesgo de gravedad aumenta en personas con el sistema inmunitario debilitado o con enfermedades pulmonares previas.

La tasa de mortalidad aproximada por legionelosis es del 10% de los casos, aunque la mayoría de los pacientes mejora con tratamiento antibiótico.

Según los CDC, en 2018 se alcanzó una prevalencia de 2,71 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Tras un descenso durante la pandemia, los contagios volvieron a incrementarse en 2021.

Recomendaciones y antecedentes en la ciudad

El Departamento de Salud insistió en que cualquier persona que haya estado en el área afectada desde fines de junio y desarrolle síntomas gripales consulte a un médico, ya que la aparición de síntomas puede tardar hasta dos semanas después de la exposición.

El alcalde Zohran Mamdani señaló que el monitoreo del brote comenzó el 2 de julio y atribuyó el control de la exposición a pruebas tempranas, control y remediación (Anna Connors/Pool via REUTERS)
El alcalde Zohran Mamdani señaló que el monitoreo del brote comenzó el 2 de julio y atribuyó el control de la exposición a pruebas tempranas, control y remediación (Anna Connors/Pool via REUTERS)

En agosto de 2025, Nueva York experimentó un brote similar en Harlem, que dejó siete muertos y más de 100 enfermos. En ese episodio, el número de casos nuevos disminuyó rápidamente tras la eliminación del foco contaminante y la declaración oficial de finalización del brote unas tres semanas más tarde.

Las autoridades continuaron con inspecciones y medidas para evitar nuevas exposiciones, mientras expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y mantuvieron la vigilancia epidemiológica en el Upper East Side.

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