Estados Unidos

El Memorial y Museo del 11-S recibe una donación de USD 25 millones: en qué se invertirá y a quiénes beneficiará

El anuncio refuerza un plan para sostener a largo plazo la misión pública de la institución, con prioridades definidas para ampliar su alcance y reducir la dependencia de la taquilla tras los cierres por la pandemia

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Vista aérea de dos personas colocando flores de colores sobre los nombres grabados en el borde de una de las piscinas reflectantes del Memorial del 11 de Septiembre
El Memorial y Museo del 9/11 lanzó una campaña para recaudar USD 75 millones y llegar a 100 millones de estadounidenses nacidos después de los atentados del 11 de septiembre ( 9/11 Memorial & Museum)

El Memorial y Museo del 9/11 en Nueva York lanzó una campaña para recaudar USD 75 millones con un objetivo que va más allá de la conmemoración: llegar a los 100 millones de estadounidenses que nacieron después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que nunca vivieron ese día.

El exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, anunció el miércoles que su fundación, Bloomberg Philanthropies, igualará cada donación hasta alcanzar USD 25 millones, según informó ABC News. Los organizadores ya aseguraron la donación y la campaña ya arranca con parte de su meta cubierta.

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Mike Bloomberg anunció que Bloomberg Philanthropies igualará cada donación hasta USD 25 millones y la campaña del Museo del 9/11 ya comenzó con la mitad de la meta cubierta (SETH MCALLISTER / AFP)

Los fondos recaudados garantizarán el acceso gratuito al museo para estudiantes, socorristas y veteranos, según informó Associated Press.

Una crisis de financiamiento detrás de la campaña

El museo y el memorial abrieron en 2014 en el sitio donde los aviones secuestrados derribaron las Torres Gemelas en el bajo Manhattan. Desde entonces recibieron a casi 97 millones de visitantes en el memorial y a 28 millones en el museo.

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La organización, sin embargo, atraviesa dificultades financieras: los cierres por la pandemia afectaron sus ingresos, que dependen principalmente de la venta de entradas.

La entrada estándar para adultos cuesta USD 36.

Educar a quienes no recuerdan

Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del memorial, explicó a Associated Press que la organización necesita una fuente de financiamiento permanente para cumplir su misión educativa. “Recordar el 9/11 es recordarle a la gente que puede unirse incluso frente a una pérdida”, afirmó.

Primer plano de varias manos humanas tocando una superficie metálica oscura y pulida con inscripciones grabadas, parcialmente visibles
Mike Bloomberg anunció que Bloomberg Philanthropies igualará cada donación hasta USD 25 millones y la campaña del Museo del 9/11 ya comenzó con la mitad de la meta cubierta ( 9/11 Memorial & Museum)

El plan incluye nuevas exhibiciones en el sitio y materiales para las aulas. Una de esas exhibiciones se llamará “En su honor” y reunirá historias de servicio: el chef Bobby Flay y otros cocineros que prepararon comidas para los socorristas, trabajadores de teatro que llevaron sus generadores para iluminar la zona de Ground Zero, y familiares de víctimas que fundaron organizaciones como 9/11 Day para promover el voluntariado.

El reto de enseñar sin haber vivido el evento

Los maestros que hoy entran al sistema educativo tampoco vivieron el 11 de septiembre. En declaraciones recogidas por Associated Press, Hillman señaló que la organización quiere ayudarlos a preparar planes de clase.

El museo ya ofrece institutos de verano para docentes, programas de desarrollo profesional y produce cada año un documental de 30 minutos con testimonios directos.

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El plan del Museo del 9/11 incluye nuevas exhibiciones y materiales para aulas, entre ellos “En su honor”, con historias de servicio comunitario tras los ataques (AFP PHOTO /New York City Office of Emergency Management)

Hillman reconoció que existe hoy un mayor “grado de distracción y confusión” en torno a la memoria de eventos históricos recientes. Por eso, apunta a dar “representaciones simples de lo que ocurrió”.

El número de marzo y abril de la revista National Council for the Social Studies, organización nacional de docentes de ciencias sociales de Estados Unidos, editado por el equipo del museo, incluyó una línea de tiempo de la mañana del 11 de septiembre de 2001.

Una generación que solo conoce las consecuencias

Las generaciones más jóvenes crecieron con los controles en aeropuertos, los agentes de inmigración y otras medidas de seguridad que surgieron después de los ataques, según consignó Associated Press. Muchos se relacionan con el evento a través de memes o de teorías conspirativas sobre lo que sabían las autoridades antes del ataque.

El legado de los atentados, que mataron a casi 3.000 personas, también incluye 20 años de guerras que se volvieron cada vez más impopulares. Los jóvenes musulmanes estadounidenses que crecieron bajo esa sombra enfrentaron hostilidad y desconfianza, de acuerdo con la misma agencia.

Alex Edgar, líder cívico de la Generación Z que trabaja con Made By Us, organización dedicada a difundir las voces de los jóvenes ante el 250° aniversario de Estados Unidos, considera valioso destacar el poder del servicio comunitario. Sus pares, dijo a Associated Press, “nunca han visto realmente un país que haya funcionado” ni uno que “haya cumplido la promesa de Estados Unidos”.

Para Edgar, los relatos sobre cómo superar divisiones para alcanzar metas comunes son un antídoto a la polarización política que vive su generación. Insistió en que esas narrativas deben traspasar las paredes de los museos y las aulas: “Invitan a los jóvenes a considerar qué nos impide usar cualquiera de los problemas de nuestro tiempo como un llamado a unirse, más allá de las diferencias, para construir el tipo de país y comunidades en las que queremos vivir”, afirmó.

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