El Memorial del 11-S suma un minuto de silencio por las víctimas de enfermedades relacionadas con los atentados

Más de 9.000 personas han muerto hasta ahora por enfermedades relacionadas con el polvo y toxinas del World Trade Center (AP Photo/John Minchillo).

El Memorial y Museo del 9/11 en Nueva York incorporará, en el vigésimo quinto aniversario, un séptimo momento de silencio permanente en la ceremonia de conmemoración por los ataques del 11 de septiembre. Este momento reconocerá a los miles de afectados y fallecidos por enfermedades consecuencia de la exposición en el World Trade Center, informó ABC News.

En veinticuatro años de ceremonias, la liturgia del 11 de septiembre incluyó seis momentos de silencio sincronizados con los puntos neurálgicos del ataque: el impacto de los aviones en las torres del World Trade Center, la colisión en el Pentágono, la caída del vuelo 93 en Pensilvania y el derrumbe de cada una de las torres.

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El nuevo y séptimo homenaje se instaurará tras la lectura de los nombres de las víctimas y lo acompañará un toque de campana, detalló ABC7 New York.

Enfermedades y muertes vinculadas a la exposición tras el 11-S

De acuerdo con ABC7 New York y The New York Post, más de 9.000 personas han muerto por enfermedades vinculadas a la exposición al amianto, hormigón pulverizado y otros carcinógenos que quedaron tras el 11 de septiembre. Esta cifra triplica las 2.977 víctimas mortales directas de los atentados.

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A su vez, en años recientes, los diagnósticos de cáncer atribuibles a la exposición después del atentado mostraron un crecimiento abrupto: de 3.200 casos en 2015 a una proyección de cerca de 53.000 en 2026.

El impacto sobre los socorristas resulta especialmente notorio: solo en el Departamento de Bomberos de Nueva York se han registrado 360 fallecimientos relacionados con enfermedades.

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Actualmente, 143.340 personas están reconocidas como sobrevivientes, entre ellas 88.014 socorristas, e inscritas en el programa de salud del World Trade Center.

El nuevo momento conmemorativo reconoce a los miles afectados y fallecidos por exposición a toxinas tras el 11-S en Nueva York (REUTERS/Amr Alfiky).

El homenaje y su significado para los afectados tras el 11-S

El minuto de silencio tuvo lugar seis años después de que el museo dedicó el Jardín Conmemorativo del 11-S a quienes fallecieron o sufren problemas de salud vinculados a estos atentados, reportó The New York Post.

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En memoria de estas víctimas, el nuevo homenaje fue impulsado durante años a pedido de activistas como John Feal, sobreviviente y defensor de los damnificados por el 11-S, quien luchó por una legislación que proteja a los supervivientes que tienen enfermedades crónicas.

Feal definió el séptimo toque de campana como una “representación del pasado, el presente y el futuro”. Según explicó a The New York Post, el homenaje reconoce a quienes murieron el día del ataque, a los que fallecieron en estos veinticinco años, a quienes continúan enfrentando las secuelas y a aquellos que fallecerán en el futuro.

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Michael R. Bloomberg, presidente del Memorial y Museo del 9/11, declaró a ABC7 New York: “Los atentados del 11 de septiembre causaron una devastación que se extendió mucho más allá de ese día. Tras los atentados, el heroísmo y el espíritu de nuestra ciudad y nación inspiraron al mundo, pero a lo largo de los años, decenas de miles de socorristas, trabajadores de la construcción, voluntarios y supervivientes enfermaron y, trágicamente, muchos fallecieron”.

Bloomberg añadió: “Al conmemorar el 25.º aniversario, este minuto de silencio nos asegura que nunca olvidemos a todas las personas que perdieron la vida ese día y en los años posteriores”.

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El nuevo homenaje fue impulsado por activistas y familiares de víctimas para dar visibilidad a las secuelas de salud del 11-S (REUTERS/Kylie Cooper).

Por su parte, Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del Museo y Memorial Nacional del 11-S, señaló a The New York Post: “La historia de los efectos del 11-S en la salud siempre ha formado parte de la narrativa. Simplemente se ha convertido en un elemento central a medida que pasa el tiempo, porque las consecuencias se hacen más evidentes a lo largo del tiempo”.

Asimismo, para quienes han perdido familiares por enfermedades derivadas del 11-S, la conmemoración adquiere una nueva dimensión. Bridget Gormley, hija de un bombero fallecido por cáncer atribuido a la exposición en la zona cero, explicó a ABC7 New York que “será la oportunidad educativa perfecta para que el mundo sepa, para que Estados Unidos sepa más allá de Nueva York, que la gente sigue enfermando y muriendo a causa del 11-S”.

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