¿Cuánto cobra un albañil en Houston en junio 2026?

El mercado laboral para albañiles especializados en ladrillo en Houston registra alta demanda por el impulso de la construcción y la renovación de infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral para los albañiles especializados en ladrillo en Houston atraviesa una etapa de alta demanda, impulsada por el dinamismo de la construcción en la ciudad y la constante renovación de su infraestructura. Houston se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo inmobiliario en Estados Unidos, abarcando edificaciones residenciales, comerciales y de servicio. Este contexto convierte al oficio de bricklayer —término en inglés que se utiliza para designar al albañil especializado en ladrillo— en una ocupación con amplias posibilidades de contratación y crecimiento profesional. La traducción al español de bricklayer suele ser albañil, aunque cabe precisar que esta categoría refiere a un nivel de especialización mayor al del trabajador general de la construcción, ya que involucra tareas técnicas y el manejo de materiales específicos.

La actividad constructiva en Houston no solo requiere levantar muros o instalar ladrillos, sino también una capacidad versátil para intervenir en proyectos de diversa escala. La ciudad experimenta una demanda sostenida de mano de obra calificada debido a la proliferación de nuevas viviendas, la expansión de la infraestructura urbana y la necesidad de mantenimiento en edificaciones ya existentes. Este entorno competitivo favorece la empleabilidad de quienes cuentan con experiencia en técnicas de mampostería y construcción con materiales sólidos.

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En este mercado, los ingresos que perciben los albañiles están determinados por múltiples factores. La experiencia previa es uno de los elementos más importantes: un trabajador con varios años en el oficio y habilidades avanzadas suele recibir mejores ofertas salariales. La velocidad de ejecución y la calidad en el trabajo también impactan en la remuneración, así como la capacidad del albañil para adaptarse a distintos materiales y tareas, desde el simple levantamiento de paredes hasta la construcción de elementos estructurales complejos.

El salario de un albañil en Houston depende de la experiencia, la calidad del trabajo, la velocidad de ejecución y la adaptación a distintos materiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros factores relevantes incluyen el tipo de obra en la que se desempeña el albañil —no es lo mismo trabajar en viviendas unifamiliares que en grandes proyectos comerciales o públicos— y la disposición para realizar horas extra, lo cual puede incrementar notablemente los ingresos mensuales. El clima de Houston, caracterizado por altas temperaturas en verano y lluvias intensas en ciertos periodos, también incide en el ritmo de trabajo y en la disponibilidad de horas laborables, lo que a su vez puede repercutir en el salario final de los trabajadores de la construcción.

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A mayo de 2026, los datos de ZipRecruiter ofrecen un panorama preciso sobre cuánto gana un bricklayer en Houston, Texas. Según esta plataforma, el salario promedio anual es de USD 57.752, lo que equivale aproximadamente a USD 27,77 por hora, USD 1.110 por semana o USD 4.812 por mes. Este promedio refleja el punto medio del mercado, pero el rango salarial es bastante amplio: la mayoría de los albañiles perciben ingresos que oscilan entre USD 43.900 y USD 64.400 al año. En el extremo superior, los trabajadores mejor pagados pueden llegar a USD 85.431 anuales, mientras que los registros más bajos aparecen en torno a USD 30.068. La plataforma también arroja un dato máximo de USD 96.408 al año para casos excepcionales.

Un aspecto clave es que estas cifras no son uniformes para todos los albañiles. El salario varía según si el trabajador realiza tareas básicas o si está especializado en la colocación de ladrillo, bloque, piedra o en trabajos estructurales complejos. El rango salarial puede ampliarse aún más cuando el oficio se acompaña de funciones adicionales, como la supervisión de cuadrillas, la lectura de planos o la coordinación de equipos en grandes obras comerciales o industriales.

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ZipRecruiter informó que el salario promedio anual de un bricklayer en Houston, Texas, fue de USD 57.752, equivalente a USD 27,77 por hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ubicar este oficio dentro del panorama nacional y validar los datos del mercado local, resulta útil recurrir a la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la información oficial correspondiente a mayo de 2024, el salario medio anual de los trabajadores de mampostería en Estados Unidos fue de USD 56.600. Dentro de esta categoría, los brickmasons y blockmasons —especialistas en ladrillo y bloque— alcanzaron una mediana salarial de USD 60.800 al año. Estas cifras sitúan al mercado de Houston por encima del promedio nacional en muchos casos, sobre todo para los trabajadores con mayor experiencia o especialización.

La BLS describe a los trabajadores de mampostería como aquellos que utilizan ladrillos, bloques de concreto, concreto y piedras —ya sean naturales o artificiales— para construir y reparar estructuras. Se trata de un trabajo que exige no solo destreza técnica, sino también fortaleza física. Las jornadas suelen implicar levantar cargas pesadas, estar de pie durante largos periodos y trabajar arrodillado o inclinado en condiciones que pueden ser demandantes, especialmente en climas extremos como el de Houston.

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Esta exigencia física se combina con la necesidad de precisión y atención al detalle, ya que una instalación incorrecta puede comprometer la integridad estructural de un edificio. La seguridad ocupa un lugar central en la jornada de los albañiles, quienes deben seguir protocolos estrictos para evitar accidentes y garantizar la calidad de las obras.

En cuanto a las perspectivas de empleo, la proyección de la BLS señala que el sector de la mampostería tendrá un crecimiento laboral del 2% entre 2024 y 2034, un ritmo más lento que el promedio general de las ocupaciones en Estados Unidos. Sin embargo, el organismo calcula que se generarán alrededor de 20.700 vacantes anuales, principalmente por la necesidad de reemplazo y la rotación natural de la fuerza laboral. Este dato implica que, aunque el crecimiento neto sea moderado, la demanda de trabajadores calificados seguirá siendo constante debido a las características propias del sector y la movilidad laboral.

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