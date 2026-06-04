Acusado de matar a cuatro mujeres, enfrenta un nuevo cargo de homicidio en una serie de crímenes que conmociona a Oregón

La investigación sobre una serie de homicidios de mujeres jóvenes en Oregón reavivó el debate sobre la respuesta institucional ante casos de violencia serial (KPTV FOX 12)

La Justicia de Oregón formuló un quinto cargo de asesinato en segundo grado contra Jesse Calhoun, quien ya enfrentaba imputaciones previas por el homicidio de cuatro mujeres en el noroeste del estado y en el sudoeste de Washington.

La acusación más reciente se vincula con el hallazgo del cuerpo de Ashley Real, de 22 años, localizado en mayo de 2023 en un estanque cercano a Portland, según información de NBC News. El caso generó inquietud en la región ante la posibilidad de que existiera un patrón de homicidios de mujeres jóvenes.

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Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster y Ashley Real fueron localizadas en distintos puntos del noroeste de Oregón durante los primeros meses de 2023 (Portland Police Bureau/Multnomah County Sheriff’s Office/Polk County Sheriff’s Office)

Cronología de los hallazgos y cargos

De acuerdo con NBC News, los restos de Ashley Real se encontraron junto a los de otras cuatro víctimas: Kristin Smith, de 22 años; Charity Perry, de 24; Bridget Webster, de 31; y Joanna Speaks, de 32.

Cuatro de los cuerpos aparecieron en áreas boscosas, una alcantarilla y otros puntos del noroeste de Oregón, mientras que el de Speaks fue hallado cerca de un granero abandonado en el sudoeste de Washington.

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Las ubicaciones conforman un radio aproximado de 160 kilómetros (100 millas), según lo detallado por el medio estadounidense.

El hallazgo de Joanna Speaks, en una zona rural de Washington, amplió el radio de búsqueda y complejizó la investigación policial (Facebook/Joanna Speaks)

El proceso judicial se reforzó con la imputación más reciente luego de que un gran jurado formalizara la acusación por la muerte de Real.

En la audiencia celebrada en Portland, el abogado defensor de Calhoun ingresó una declaración de no culpabilidad, mientras el acusado permaneció en silencio.

La Fiscalía aspira a consolidar todos los cargos en un solo juicio y la defensa solicitó reprogramar la fecha prevista, según NBC News.

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En la audiencia celebrada en Portland, el acusado optó por el silencio mientras su defensa ingresaba la declaración formal (KGW8)

Impacto en las familias y antecedentes del caso

Familiares de las víctimas asistieron a la audiencia. José Real, padre de Ashley, se mostró visiblemente afectado al hablar con la prensa. “Nunca pensé ni imaginé que mi familia viviría algo así. Tenía un corazón de oro”, expresó a través de un intérprete, en declaraciones recogidas por NBC News.

Masciell Real, hermana de la joven, manifestó que ver al acusado tras las rejas le dio alivio, aunque la ausencia de su hermana permanece. “Eso tampoco cambia el hecho de que mi hermana ya no está aquí”, sostuvo.

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En una denuncia previa, José Real relató a The Associated Press que en noviembre de 2022 su hija acudió a su casa llorando y con marcas en el cuello, acusando a Calhoun de estrangulamiento.

El caso fue transferido a otra jurisdicción, lo que complicó el seguimiento, según la reconstrucción de The Oregonian/OregonLive. El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación sobre la posible existencia de un asesino serial en la zona. // El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación y colocó a Jesse Calhoun como un posible asesino serial de la zona.

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El padre de Ashley Real relató ante la prensa el impacto familiar provocado por la pérdida y recordó momentos de la infancia de su hija (KOIN)

Trayectoria judicial y situación actual de Calhoun

Jesse Calhoun permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Multnomah. El acusado fue arrestado en junio de 2023 por órdenes de captura no relacionadas con los homicidios y más tarde imputado formalmente por las muertes de las otras cuatro mujeres en 2024 y 2025.

La primera acusación formal ocurrió poco antes de que pudiera salir en libertad, tras cumplir casi la totalidad de una condena por agresión a un agente policial, intento de estrangulamiento de un perro policía, robo y otros delitos.

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Jesse Calhoun permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Multnomah a la espera de la unificación de los cargos en un solo juicio (Oregon Department of Corrections)

Según NBC News, Calhoun había sido excarcelado en 2021, un año antes de lo previsto, por colaborar en el combate de incendios forestales en 2020 dentro de un programa penitenciario.

La entonces gobernadora Tina Kotek revocó esa conmutación en 2023, luego de que la policía lo investigara por los homicidios. Hasta el momento, no se fijó una nueva fecha para el inicio del juicio.

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