Estados Unidos

Acusado de matar a cuatro mujeres, enfrenta un nuevo cargo de homicidio en una serie de crímenes que conmociona a Oregón

Jesse Calhoun permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Multnomah. Tenía antecedentes. Fue arrestado por última vez en 2023 por delitos no relacionados con la serie de homicidios que hoy lo lleva a juicio

Guardar
Un hombre caucásico de pelo oscuro y barba incipiente, con una camiseta azul de manga corta, mira hacia abajo en una sala
La investigación sobre una serie de homicidios de mujeres jóvenes en Oregón reavivó el debate sobre la respuesta institucional ante casos de violencia serial (KPTV FOX 12)

La Justicia de Oregón formuló un quinto cargo de asesinato en segundo grado contra Jesse Calhoun, quien ya enfrentaba imputaciones previas por el homicidio de cuatro mujeres en el noroeste del estado y en el sudoeste de Washington.

La acusación más reciente se vincula con el hallazgo del cuerpo de Ashley Real, de 22 años, localizado en mayo de 2023 en un estanque cercano a Portland, según información de NBC News. El caso generó inquietud en la región ante la posibilidad de que existiera un patrón de homicidios de mujeres jóvenes.

PUBLICIDAD

Cuatro retratos de mujeres diferentes: una rubia sonriente, otra con cabello muy corto, una castaña con fondo azul y una morena con piercing nasal
Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster y Ashley Real fueron localizadas en distintos puntos del noroeste de Oregón durante los primeros meses de 2023 (Portland Police Bureau/Multnomah County Sheriff’s Office/Polk County Sheriff’s Office)

Cronología de los hallazgos y cargos

De acuerdo con NBC News, los restos de Ashley Real se encontraron junto a los de otras cuatro víctimas: Kristin Smith, de 22 años; Charity Perry, de 24; Bridget Webster, de 31; y Joanna Speaks, de 32.

Cuatro de los cuerpos aparecieron en áreas boscosas, una alcantarilla y otros puntos del noroeste de Oregón, mientras que el de Speaks fue hallado cerca de un granero abandonado en el sudoeste de Washington.

PUBLICIDAD

Las ubicaciones conforman un radio aproximado de 160 kilómetros (100 millas), según lo detallado por el medio estadounidense.

Primer plano de Joanna Speaks sonriendo, con cabello recogido, aretes largos y un collar dorado de círculos. Viste una chaqueta gris
El hallazgo de Joanna Speaks, en una zona rural de Washington, amplió el radio de búsqueda y complejizó la investigación policial (Facebook/Joanna Speaks)

El proceso judicial se reforzó con la imputación más reciente luego de que un gran jurado formalizara la acusación por la muerte de Real.

En la audiencia celebrada en Portland, el abogado defensor de Calhoun ingresó una declaración de no culpabilidad, mientras el acusado permaneció en silencio.

La Fiscalía aspira a consolidar todos los cargos en un solo juicio y la defensa solicitó reprogramar la fecha prevista, según NBC News.

Primer plano de Jesse Lee Calhoun, un hombre con gafas, bigote y camiseta azul sobre una rosa, detrás de un cristal protector en una sala
En la audiencia celebrada en Portland, el acusado optó por el silencio mientras su defensa ingresaba la declaración formal (KGW8)

Impacto en las familias y antecedentes del caso

Familiares de las víctimas asistieron a la audiencia. José Real, padre de Ashley, se mostró visiblemente afectado al hablar con la prensa. “Nunca pensé ni imaginé que mi familia viviría algo así. Tenía un corazón de oro”, expresó a través de un intérprete, en declaraciones recogidas por NBC News.

Masciell Real, hermana de la joven, manifestó que ver al acusado tras las rejas le dio alivio, aunque la ausencia de su hermana permanece. “Eso tampoco cambia el hecho de que mi hermana ya no está aquí”, sostuvo.

En una denuncia previa, José Real relató a The Associated Press que en noviembre de 2022 su hija acudió a su casa llorando y con marcas en el cuello, acusando a Calhoun de estrangulamiento.

El caso fue transferido a otra jurisdicción, lo que complicó el seguimiento, según la reconstrucción de The Oregonian/OregonLive. El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación sobre la posible existencia de un asesino serial en la zona. // El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación y colocó a Jesse Calhoun como un posible asesino serial de la zona.

Un hombre de mediana edad, con cabello gris, rostro compungido y chaqueta gris, junto a una mujer parcialmente visible con gafas
El padre de Ashley Real relató ante la prensa el impacto familiar provocado por la pérdida y recordó momentos de la infancia de su hija (KOIN)

Trayectoria judicial y situación actual de Calhoun

Jesse Calhoun permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Multnomah. El acusado fue arrestado en junio de 2023 por órdenes de captura no relacionadas con los homicidios y más tarde imputado formalmente por las muertes de las otras cuatro mujeres en 2024 y 2025.

La primera acusación formal ocurrió poco antes de que pudiera salir en libertad, tras cumplir casi la totalidad de una condena por agresión a un agente policial, intento de estrangulamiento de un perro policía, robo y otros delitos.

Fotografía policial de un hombre de piel clara con barba, cabello oscuro corto y vistiendo un uniforme naranja de prisión, parado frente a un medidor de altura
Jesse Calhoun permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Multnomah a la espera de la unificación de los cargos en un solo juicio (Oregon Department of Corrections)

Según NBC News, Calhoun había sido excarcelado en 2021, un año antes de lo previsto, por colaborar en el combate de incendios forestales en 2020 dentro de un programa penitenciario.

La entonces gobernadora Tina Kotek revocó esa conmutación en 2023, luego de que la policía lo investigara por los homicidios. Hasta el momento, no se fijó una nueva fecha para el inicio del juicio.

Temas Relacionados

OregónAsesino SerialAsesinatoEstados UnidosJuradoPortlandFemicidiosVíctimasJuicioMujeres DesaparecidasInvestigaciónWashingtonEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Memorial y Museo del 11-S recibe una donación de USD 25 millones: en qué se invertirá y a quiénes beneficiará

El anuncio refuerza un plan para sostener a largo plazo la misión pública de la institución, con prioridades definidas para ampliar su alcance y reducir la dependencia de la taquilla tras los cierres por la pandemia

El Memorial y Museo del 11-S recibe una donación de USD 25 millones: en qué se invertirá y a quiénes beneficiará

El sheriff Robert Luna descartó redadas migratorias del ICE en partidos del Mundial disputados en Los Ángeles

La autoridad del condado aseguró en conferencia de prensa que recibió una confirmación del jefe regional de Seguridad Nacional para la zona, tras rumores y temores comunitarios por operativos anteriores que derivaron en protestas

El sheriff Robert Luna descartó redadas migratorias del ICE en partidos del Mundial disputados en Los Ángeles

Nuevos videos muestran los instantes previos al asesinato de un hombre lanzado desde el piso 25 de un edificio en Miami Beach

Las grabaciones refuerzan los cargos contra el acusado y contradicen la versión de la defensa, que sostiene que la víctima sufrió una crisis psicótica y cayó sola desde el balcón

Nuevos videos muestran los instantes previos al asesinato de un hombre lanzado desde el piso 25 de un edificio en Miami Beach

El FMI confía que Argentina logrará aprobar las reformas previsional y tributaria antes de las presidenciales del año que viene

Durante una conferencia ofrecida en Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que “las autoridades planean fortalecer aún más los marcos tributario, de pensiones y fiscal con el tiempo”

El FMI confía que Argentina logrará aprobar las reformas previsional y tributaria antes de las presidenciales del año que viene

Ansiedad, depresión y estrés: las secuelas invisibles que dejan los desastres climáticos

La pérdida de viviendas, los desplazamientos y la interrupción de la vida cotidiana aparecen entre los factores que más influyeron en el deterioro del bienestar emocional de la comunidad

Ansiedad, depresión y estrés: las secuelas invisibles que dejan los desastres climáticos

TECNO

Qué son los gusanos impulsados por IA y por qué podrían devastar internet

Qué son los gusanos impulsados por IA y por qué podrían devastar internet

HONOR 600 aterriza en México y Perú: inteligencia artificial gratis para edición de imagen a video

Windows 11 gratis: quiénes podrán instalarlo sin pagar una nueva licencia y desde cuándo

Si quieres vigilar a tu novia o amigo, cuidado: apps para espiar celulares terminaron afectando a otros

Qué computadoras Mac dejarán de actualizarse tras los anuncios de Apple

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland admite que “No podría sobrellevar Hollywood sin Zendaya” y revela cómo su vínculo influye dentro y fuera del set

Tom Holland admite que “No podría sobrellevar Hollywood sin Zendaya” y revela cómo su vínculo influye dentro y fuera del set

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Marjane Satrapi: de escapar de Irán a hacer historia en la literatura, el cine y el activismo

Sharon Stone recuerda la reacción de su esposo cuando decidió hacerse una mastectomía: “Él pensaba que era ridículo”

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

MUNDO

La piedra del altar de Stonehenge recorrió 700 km mediante la acción humana

La piedra del altar de Stonehenge recorrió 700 km mediante la acción humana

Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

Investigan una red transnacional de gestación subrogada orquestada desde China que esclaviza a las gestantes

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”