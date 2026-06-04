Estados Unidos

A los 14 años dejó de caminar: “Pensé que aceptar la silla de ruedas era rendirme”

En una charla íntima con Planes, Abril Alfaro repasó la transición entre la frustración por no caminar y el aprendizaje de asumir su realidad. “Capaz tu vida no va a ser lo que esperás… pero eso no quiere decir que no sea mejor”, reflexionó

Guardar
Abril Alfaro relata cómo un infarto medular cambia su vida a los 14 años

En una conversación íntima con Planes Podcast, Abril Alfaro repasó el día en que su vida cambió para siempre, los años de rehabilitación que vinieron después y el aprendizaje más difícil de todos: aceptar su nueva realidad sin sentir que era una rendición. Entre sus reflexiones, dejó una frase que ordena toda su historia: “Capaz tu vida no va a ser lo que esperás… pero eso no quiere decir que no sea mejor a lo que esperás”.

Tenía 14 años, jugaba al hockey, iba al colegio y estaba organizando su fiesta de 15. Era plena pandemia cuando salió a andar en bicicleta con amigas y empezó a sentir que las piernas, según contó, “dejaban de reaccionar”. Horas después llegaría el diagnóstico: un infarto medular que le provocó una lesión medular irreversible. “Eso me cambió la vida así de un día para el otro”, recordó.

PUBLICIDAD

La escena del momento exacto en que entendió lo que estaba pasando todavía la describe con una calma desconcertante. “Cuando me senté me di cuenta que ya no me podía volver a levantar”, contó. La frase le sale pausada, casi como si estuviera relatando algo que ya logró acomodar dentro suyo, aunque detrás haya una historia que le partió la adolescencia en dos.

Abril Alfaro utiliza las redes sociales se convierten en un espacio para hablar de discapacidad sin dramatismo (@abrilalfaro._)

Durante meses, su vida pasó a girar alrededor de hospitales, rehabilitación y tratamientos. Primero en Argentina y después en Estados Unidos, donde buscó nuevas alternativas y tecnología que pudieran ayudarla a recuperar movilidad. En ese período, una sola idea ocupaba todo el espacio mental. “Lo único que tenía en la cabeza era volver a caminar. No pensaba en otra cosa. Era lo único que me importaba”, recordó.

PUBLICIDAD

La rehabilitación duró tres años. En ese tiempo siguió estudiando, terminó el colegio y atravesó la adolescencia entre terapias, ejercicios y frustraciones. Cada día se sostenía sobre una promesa que le hacía al siguiente. “Siempre decía: ’Capaz hoy no fui, pero mañana sí. Capaz me levanto y todo vuelve a la normalidad’”, confesó.

La disciplina del entrenamiento acompaña su mensaje de aceptación sin resignación (@abrilalfaro._)

Pero hubo un momento en que entendió que su vida no podía seguir siendo solamente rehabilitación. Fue una pregunta que se hizo a sí misma, casi sin buscarla, y que terminó funcionando como punto de inflexión. “Paré dos segundos y me pregunté: ’¿Yo quiero que mi vida siga siendo solo rehabilitarme o quiero disfrutar mi vida a pesar de lo que me pasó?’”.

A partir de ahí empezó a revisar una idea que la había acompañado durante años: la sensación de que aceptar la silla de ruedas era equivalente a darse por vencida. “Yo pensaba que si me resignaba a la silla de ruedas era como decir ’listo, ya está’”, explicó. Sin embargo, con el tiempo entendió que aceptar su nueva realidad no significaba abandonar sus sueños, sino habilitar otros. “En elegir capaz empezar a aceptar la silla de ruedas se me abrieron muchas puertas”, dijo.

Hoy vive en Estados Unidos, estudia Finanzas y comenzó a construir una comunidad en redes sociales donde comparte parte de su día a día y habla sobre discapacidad desde un lugar natural y sin dramatismo. Pero ese terreno, lejos de ser un refugio, le abrió otra batalla: la mirada ajena. “La gente te mira como raro, distinto. Con pena, con lástima”, aseguró.

También habló sobre situaciones cotidianas que todavía la sorprenden: personas que empujan su silla sin preguntarle, gente que le habla a quienes la acompañan en vez de hablarle directamente a ella. “Te infantilizan mucho, como si no entendieras”, expresó. Frente a eso, decidió tomarse las redes sociales y los comentarios negativos con humor. Incluso contó que uno de sus videos más virales nació después de recopilar mensajes ofensivos que recibía en Instagram y TikTok. “Me comentan ’hoy es día de piernas’ y yo digo ’¿qué comentás?’”, relató entre risas.

Abril Alfaro entrena en el gimnasio como parte de su rutina de fuerza y autonomía @abrilalfaro._)

Lejos de quedarse detenida en lo que perdió, Abril asegura que lo que vivió le cambió por completo la forma de ver la vida. “Empezás a valorar las cosas simples y entendés que la vida te puede cambiar de un día para el otro”, reflexionó.

Hacia el cierre, llegó la pregunta que ordena el espíritu del podcast: qué significa tener un plan después de que la vida te cambia los planes de un día para el otro. Qué le diría hoy a esa chica de 14 años que todavía no sabía todo lo que venía por delante. Abril se quedó pensando unos segundos antes de responder con una frase que funciona, también, como manifiesto de esta etapa. “Capaz tu vida no va a ser lo que esperás… pero eso no quiere decir que no sea mejor a lo que esperás”.

Temas Relacionados

Plan-EsInfarto medularNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump firmó una orden que facilita el despido de 8.000 empleados federales

La Casa Blanca y la Oficina de Gestión de Personal difundieron la medida que recategoriza cargos de alto rango y habilita cesantías más ágiles para quienes obstaculicen directivas oficiales

Donald Trump firmó una orden que facilita el despido de 8.000 empleados federales

Melinda French Gates donó 215 millones de dólares para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo

El nuevo aporte de la empresaria estadounidense eleva a más de 600 millones de dólares sus contribuciones en dos años y apunta a anticonceptivos, atención materna y menopausia, áreas con baja inversión y escasa prioridad institucional

Melinda French Gates donó 215 millones de dólares para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo

Alertan por recortes millonarios para las escuelas de Florida con el plan fiscal de Ron DeSantis

Legisladores advierten que la iniciativa no detalla cómo se compensarían recursos clave en distritos del sur del estado, en medio de proyecciones que anticipan presión sobre rubros básicos del sistema público

Alertan por recortes millonarios para las escuelas de Florida con el plan fiscal de Ron DeSantis

Encuentran a una familia de cuatro asesinada con arma blanca dentro de una casa, en el condado de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff del condado mantiene la escena bajo resguardo y señaló que la investigación preliminar encuadra el hecho como un posible homicidio-suicidio, tras hallar a dos adultos y dos niñas muertos en Doral Isles

Encuentran a una familia de cuatro asesinada con arma blanca dentro de una casa, en el condado de Miami-Dade

La Cámara baja de EEUU aprobó un proyecto para endurecer las sanciones a Rusia y enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

La propuesta legislativa busca recortar los ingresos del Kremlin al endurecer límites de venta y encarecer operaciones, al restringir transporte, seguros y tecnología que sostienen la comercialización externa del sector energético

La Cámara baja de EEUU aprobó un proyecto para endurecer las sanciones a Rusia y enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

TECNO

ChatGPT alcanza los 1.000 millones de usuarios y supera a TikTok, Instagram y Facebook en velocidad de crecimiento

ChatGPT alcanza los 1.000 millones de usuarios y supera a TikTok, Instagram y Facebook en velocidad de crecimiento

Qué es Dreambeans, la nueva aplicación de Google que usa IA para crear historias personalizadas con tus datos

Summer Game Fest 2026 y Latin American Games Showcase: cuándo son y cómo ver en vivo

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 4 de junio?

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

ENTRETENIMIENTO

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends

De Sting a Jeff Goldblum: los 7 famosos que no heredarán su fortuna a sus hijos

Matt Damon habló sobre la filmación de La Odisea: “Era casi nostálgica todo el tiempo”

‘Toy Story 5′ tendrá acento español: Penélope Cruz se suma a la lista de cameos de la esperada película de Disney Pixar

MUNDO

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel

Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y dos resultan heridos en el sur de Líbano

El momento en el que el drone iraní impactó contra el aeropuerto de Kuwait