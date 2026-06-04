A los 14 años dejó de caminar: “Pensé que aceptar la silla de ruedas era rendirme”

Abril Alfaro relata cómo un infarto medular cambia su vida a los 14 años

En una conversación íntima con Planes Podcast, Abril Alfaro repasó el día en que su vida cambió para siempre, los años de rehabilitación que vinieron después y el aprendizaje más difícil de todos: aceptar su nueva realidad sin sentir que era una rendición. Entre sus reflexiones, dejó una frase que ordena toda su historia: “Capaz tu vida no va a ser lo que esperás… pero eso no quiere decir que no sea mejor a lo que esperás”.

Tenía 14 años, jugaba al hockey, iba al colegio y estaba organizando su fiesta de 15. Era plena pandemia cuando salió a andar en bicicleta con amigas y empezó a sentir que las piernas, según contó, “dejaban de reaccionar”. Horas después llegaría el diagnóstico: un infarto medular que le provocó una lesión medular irreversible. “Eso me cambió la vida así de un día para el otro”, recordó.

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La escena del momento exacto en que entendió lo que estaba pasando todavía la describe con una calma desconcertante. “Cuando me senté me di cuenta que ya no me podía volver a levantar”, contó. La frase le sale pausada, casi como si estuviera relatando algo que ya logró acomodar dentro suyo, aunque detrás haya una historia que le partió la adolescencia en dos.

Abril Alfaro utiliza las redes sociales se convierten en un espacio para hablar de discapacidad sin dramatismo (@abrilalfaro._)

Durante meses, su vida pasó a girar alrededor de hospitales, rehabilitación y tratamientos. Primero en Argentina y después en Estados Unidos, donde buscó nuevas alternativas y tecnología que pudieran ayudarla a recuperar movilidad. En ese período, una sola idea ocupaba todo el espacio mental. “Lo único que tenía en la cabeza era volver a caminar. No pensaba en otra cosa. Era lo único que me importaba”, recordó.

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La rehabilitación duró tres años. En ese tiempo siguió estudiando, terminó el colegio y atravesó la adolescencia entre terapias, ejercicios y frustraciones. Cada día se sostenía sobre una promesa que le hacía al siguiente. “Siempre decía: ’Capaz hoy no fui, pero mañana sí. Capaz me levanto y todo vuelve a la normalidad’”, confesó.

La disciplina del entrenamiento acompaña su mensaje de aceptación sin resignación (@abrilalfaro._)

Pero hubo un momento en que entendió que su vida no podía seguir siendo solamente rehabilitación. Fue una pregunta que se hizo a sí misma, casi sin buscarla, y que terminó funcionando como punto de inflexión. “Paré dos segundos y me pregunté: ’¿Yo quiero que mi vida siga siendo solo rehabilitarme o quiero disfrutar mi vida a pesar de lo que me pasó?’”.

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A partir de ahí empezó a revisar una idea que la había acompañado durante años: la sensación de que aceptar la silla de ruedas era equivalente a darse por vencida. “Yo pensaba que si me resignaba a la silla de ruedas era como decir ’listo, ya está’”, explicó. Sin embargo, con el tiempo entendió que aceptar su nueva realidad no significaba abandonar sus sueños, sino habilitar otros. “En elegir capaz empezar a aceptar la silla de ruedas se me abrieron muchas puertas”, dijo.

Hoy vive en Estados Unidos, estudia Finanzas y comenzó a construir una comunidad en redes sociales donde comparte parte de su día a día y habla sobre discapacidad desde un lugar natural y sin dramatismo. Pero ese terreno, lejos de ser un refugio, le abrió otra batalla: la mirada ajena. “La gente te mira como raro, distinto. Con pena, con lástima”, aseguró.

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También habló sobre situaciones cotidianas que todavía la sorprenden: personas que empujan su silla sin preguntarle, gente que le habla a quienes la acompañan en vez de hablarle directamente a ella. “Te infantilizan mucho, como si no entendieras”, expresó. Frente a eso, decidió tomarse las redes sociales y los comentarios negativos con humor. Incluso contó que uno de sus videos más virales nació después de recopilar mensajes ofensivos que recibía en Instagram y TikTok. “Me comentan ’hoy es día de piernas’ y yo digo ’¿qué comentás?’”, relató entre risas.

Abril Alfaro entrena en el gimnasio como parte de su rutina de fuerza y autonomía @abrilalfaro._)

Lejos de quedarse detenida en lo que perdió, Abril asegura que lo que vivió le cambió por completo la forma de ver la vida. “Empezás a valorar las cosas simples y entendés que la vida te puede cambiar de un día para el otro”, reflexionó.

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Hacia el cierre, llegó la pregunta que ordena el espíritu del podcast: qué significa tener un plan después de que la vida te cambia los planes de un día para el otro. Qué le diría hoy a esa chica de 14 años que todavía no sabía todo lo que venía por delante. Abril se quedó pensando unos segundos antes de responder con una frase que funciona, también, como manifiesto de esta etapa. “Capaz tu vida no va a ser lo que esperás… pero eso no quiere decir que no sea mejor a lo que esperás”.