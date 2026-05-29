Los legisladores de Florida votarán sobre un presupuesto estatal que traería millones de dólares al sur de Florida

La Legislatura de Florida debatirá un presupuesto estatal de 114.500 millones de dólares con fuerte impacto en el sur de Florida (REUTERS/Jim Young)

La votación del presupuesto estatal de Florida se perfila como un momento clave para el destino financiero del sur del estado. Este viernes, los legisladores de Florida se reunirán en Tallahassee para decidir el futuro de un proyecto de presupuesto que asciende a 114.500 millones de dólares. La decisión tendrá repercusiones directas en múltiples áreas, ya que millones de dólares podrían destinarse a iniciativas que afectan a la vida diaria de los residentes del sur de Florida, desde el transporte hasta la educación y el medioambiente.

Entre los aspectos más destacados del presupuesto figura la financiación y el subsidio para Tri-Rail, el sistema ferroviario que conecta West Palm Beach con Miami. Este servicio, vital para miles de personas que viajan entre estas ciudades, había estado bajo amenaza por falta de fondos. Sin embargo, el nuevo presupuesto contempla el restablecimiento de 60 millones de dólares en subsidios, lo que permitiría que Tri-Rail continuara operando sin interrupciones. Para usuarios habituales como Victor Soraes, quien depende del tren para llegar a su trabajo en Fort Lauderdale, el subsidio representa una solución económica sustancial. Soraes explica que, gracias al pase mensual de Tri-Rail, su gasto en transporte ronda los 150 dólares, una cifra considerablemente menor que la que tendría que afrontar si dependiera de un automóvil propio y los gastos asociados como seguro o gasolina. Soraes considera el servicio ferroviario una verdadera tabla de salvación en términos de movilidad y economía personal.

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El presupuesto estatal propuesto para Florida no solo es uno de los más grandes en la historia reciente de la entidad, sino que también revela la magnitud de la inversión pública y su impacto en los ciudadanos. El documento contempla un gasto total de 114.500 millones de dólares, de los cuales el 64% provendría del impuesto estatal sobre las ventas. Esto se traduce en una carga fiscal de aproximadamente 1.600 dólares al año por persona, solo en concepto de impuestos sobre las ventas. La estructura de financiación implica que el grueso del presupuesto se sostiene con la contribución directa de los consumidores floridanos cada vez que realizan compras en el estado.

El nuevo presupuesto de Florida incluye la restitución de 60 millones de dólares en subsidios para el sistema Tri-Rail (Instagram/@trirail)

El presupuesto incluye propuestas específicas para el sur de Florida que buscan atender necesidades concretas de la región. Uno de los mayores desembolsos, con un monto de 514 millones de dólares, se destinaría a la restauración de los Everglades de Florida, un ecosistema fundamental para el equilibrio ambiental del estado. Además, la partida contempla millones de dólares en vales escolares, una herramienta para que las familias puedan elegir opciones educativas que se adapten mejor a sus necesidades.

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En el ámbito educativo, el presupuesto asigna recursos puntuales para compensar el déficit generado por la pérdida de matrícula en las escuelas públicas. Las escuelas del condado de Broward recibirían 8,5 millones de dólares, mientras que las del condado de Miami-Dade obtendrían casi 19 millones de dólares. Estos fondos buscan mitigar el impacto de la disminución de estudiantes y garantizar la continuidad de los servicios educativos.

Otras iniciativas incluidas en el presupuesto benefician directamente a las comunidades locales. Se prevé la construcción de un nuevo centro de detención juvenil en el condado de Broward, así como la edificación de un centro comunitario en Pembroke Park. Ambas obras forman parte de un esfuerzo por fortalecer la infraestructura social del sur de Florida y atender demandas específicas de la población.

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El proyecto asigna 514 millones de dólares para la restauración de los Everglades, clave para el equilibrio ambiental del estado (REUTERS/Marco Bello)

En cuanto al manejo de residuos peligrosos, el presupuesto aborda la problemática de las baterías de litio, conocidas por su riesgo de provocar incendios cuando no se gestionan adecuadamente. Se han previsto fondos para frenar la entrada en vigor de una ordenanza aprobada en el condado de Broward, la cual obligaría a las grandes cadenas minoristas a recoger y reciclar estas baterías. El comisionado del condado, Steve Geller, quien promovió la ordenanza tras dos décadas como legislador estatal, advierte sobre el peligro que representan las baterías de litio al ser desechadas en la basura común. Cuando estas se rompen o entran en contacto con líquidos dentro de los camiones de basura, pueden incendiarse y poner en riesgo tanto los vehículos como el entorno.

Geller ha manifestado su frustración ante la posibilidad de que la Legislatura estatal bloquee la implementación de la normativa, argumentando que, de no realizarse un estudio adecuado, el tema podría volver a estar en la agenda el próximo año. Además, insta a los ciudadanos a exigir a las grandes cadenas minoristas que asuman su responsabilidad en el reciclaje seguro de estos materiales.

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El rol del gobernador Ron DeSantis es decisivo en el desenlace del proceso presupuestario. Aunque la Legislatura apruebe el presupuesto, ninguna partida será definitiva hasta que DeSantis firme el documento. El gobernador tiene la facultad de vetar partidas específicas, incluido el financiamiento para Tri-Rail o cualquier otro rubro que considere innecesario o contrario a sus prioridades. Esto significa que, hasta que el presupuesto reciba su aval final, cualquier fondo asignado puede quedar fuera de la versión definitiva.