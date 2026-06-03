Dónde pueden ver los juegos 1 y 2 de las Finales de NBA los fanáticos de Knicks en Nueva York

El valor de las entradas para la fiesta de visualización en el Madison Square Garden fue de USD 10 para los juegos 1 y 2, cuando los Knicks visitarán a San Antonio (Imagn Images)

Nueva York vive un momento inédito, los Knicks regresan a las Finales de la NBA por primera vez en este milenio para enfrentarse a los San Antonio Spurs. La fiebre por el equipo se apoderó de la ciudad, con miles de aficionados buscando el mejor lugar para seguir cada momento.

Frente a la demanda desbordada de entradas para los juegos y los eventos en vivo, tanto el Madison Square Garden como espacios icónicos de la ciudad organizaron alternativas para que nadie se pierda la emoción. La expectativa es máxima y las celebraciones colectivas ya forman parte del pulso neoyorquino.

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El precio de las entradas para asistir presencialmente a las Finales en el Madison Square Garden, con los Knicks de local, alcanzó los USD 3.000 (@JakeAsman/X)

Venta y agotamiento de entradas para el “watch party” oficial en el MSG

La organización de un watch party dentro del Madison Square Garden generó un fenómeno de ventas pocas veces visto para este tipo de eventos. El recinto, conocido como “el estadio más famoso del mundo”, puso a disposición entradas a USD 10 para la retransmisión de los partidos como alternativa ante los precios inalcanzables de los boletos para los juegos presenciales, que en plataformas de reventa llegaban a los USD 3.000. Los beneficios de la venta se destinaron a la Garden of Dreams Foundation.

La respuesta fue inmediata: las entradas se agotaron en cuestión de minutos, y poco después se revendían en sitios como StubHub por cifras que superaban los USD 40 y llegaban hasta los USD 200. El evento está programado para el miércoles 3 de junio a las 20:30 horas locales, y la demanda dejó fuera a miles de seguidores que aspiraban a vivir la experiencia en el estadio.

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Para quienes no lograron conseguir entrada, los organizadores recomendaron consultar la web oficial para actualizaciones, aunque remarcaron que el cupo ya estaba cerrado.

Quienes buscaban cómo ver el partido en Nueva York sin pagar precios astronómicos encontraron en los watch parties una alternativa popular, aunque también limitada por la enorme demanda.

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Las entradas para la fiesta oficial de visualización del Juego 1 de las Finales entre Knicks y Spurs en el Madison Square Garden se agotaron en menos de una hora, reflejando la alta demanda (Ticketmaster)

Fiesta gratuita para ver el partido en SummerStage, Central Park

Otra de las grandes opciones para los aficionados fue la fiesta gratuita en SummerStage, Central Park. Aunque no tenía costo, el acceso requería una inscripción previa a través de un formulario en línea, lo que generó una nueva carrera por los cupos disponibles.

Los organizadores informaron que el evento llegó pronto a su capacidad máxima y cerraron el registro, aunque anunciaron que se aceptarán asistentes por orden de llegada hasta completar aforo.

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La expectativa por el evento gratuito fue tal que la propia alcaldía de Nueva York respaldó la iniciativa y celebró la posibilidad de que los neoyorquinos pudieran reunirse para ver las Finales.

Ante el antecedente de restricciones en permisos para fiestas al aire libre por razones de seguridad, la organización de SummerStage se convirtió en un punto de encuentro clave para quienes no lograron acceso a otros eventos.

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Según el anuncio oficial, quienes asistan deben prever límites de capacidad y la posibilidad de no ingresar si el cupo se completa, pero la promesa es de un ambiente festivo y comunitario para compartir la pasión por los Knicks.

Red de bares oficiales y locales recomendados por los Knicks

Frente a la avalancha de seguidores y la saturación de los eventos principales, los New York Knicks difundieron una red de bares oficiales y locales afiliados para que los aficionados pudieran disfrutar de los partidos en compañía de otros simpatizantes. Estos espacios ofrecen la retransmisión con sonido ambiente y, en muchos casos, una experiencia temática especial para la ocasión.

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Las "watch parties" de los Knicks en Central Park también alcanzaron su cupo máximo de asistentes y requirieron registro previo en línea para quienes querían acceder (NBC 4)

Algunos de los locales incluidos en la red oficial son:

Amity Hall (80 W. 3rd St.)

Crompton Ale House (159 W. 26th St.)

Goldie’s Tavern (135 W. 30th St.)

Harlem Tavern (2153 Frederick Douglass Blvd.)

Hurley’s (232 W. 48th St.)

Jack Doyle’s (240 W. 35th St.)

John Sullivan’s (210 W. 35th St.)

Legends Bar (6 W. 33rd St.)

Mustang Harry’s (352 7th Ave.)

Penn 6 (132 W. 31st St.)

Rocco’s (1 W. 3rd St.)

Stout Penn Station (215 W. 35th St.)

Ulysses (58 Stone St.)

The Celly (332 9th Ave.)

Tailor Public House (505 8th Ave.)

Inwood Bar & Grill (4892 Broadway)

Barrow Street Alehouse (15 Barrow St.)

MacDougal Street Alehouse (122 MacDougal St.)

SoHo Room (203 Spring St.)

Tavern on Reade (59 Reade St.)

BK Backyard (151 Banker St.)

Break Bar (32-04 Broadway, Astoria)

Pig Beach BBQ (35-37 36th St., Queens)

One Station Plaza (21310 41st Ave., Bayside)

Rivercrest (33-15 Ditmars Blvd., Astoria)

Last Stop Bar (5977 Broadway)

Rambling House (4292 Katonah Ave.)

Jimmy Max (280 Watchogue Road)

Hudson Hall (364 Marin Blvd., Jersey City)

The Shepherd and the Knucklehead (1313 Willow Ave., Hoboken)

Amity Hall (80 W. 3rd St.)

Crompton Ale House (159 W. 26th St.)

Goldie’s Tavern (135 W. 30th St.)

Harlem Tavern (2153 Frederick Douglass Blvd.)

Hurley’s (232 W. 48th St.)

Jack Doyle’s (240 W. 35th St.)

John Sullivan’s (210 W. 35th St.)

Legends Bar (6 W. 33rd St.)

Mustang Harry’s (352 7th Ave.)

Penn 6 (132 W. 31st St.)

Rocco’s (1 W. 3rd St.)

Stout Penn Station (215 W. 35th St.)

Ulysses (58 Stone St.)

The Celly (332 9th Ave.)

Tailor Public House (505 8th Ave.)

Inwood Bar & Grill (4892 Broadway)

Barrow Street Alehouse (15 Barrow St.)

MacDougal Street Alehouse (122 MacDougal St.)

SoHo Room (203 Spring St.)

Tavern on Reade (59 Reade St.)

BK Backyard (151 Banker St.)

Break Bar (32-04 Broadway, Astoria)

Pig Beach BBQ (35-37 36th St., Queens)

One Station Plaza (21310 41st Ave., Bayside)

Rivercrest (33-15 Ditmars Blvd., Astoria)

Last Stop Bar (5977 Broadway)

Rambling House (4292 Katonah Ave.)

Jimmy Max (280 Watchogue Road)

Hudson Hall (364 Marin Blvd., Jersey City)

The Shepherd and the Knucklehead (1313 Willow Ave., Hoboken)

Esta red abarca los cinco distritos de Nueva York y zonas cercanas, permitiendo a los fanáticos elegir el ambiente y la ubicación más conveniente para seguir la serie.

El regreso de los Knicks a instancias decisivas desató una fiebre en Nueva York. Los fanáticos se reunirán en bares y lugares icónicos de la ciudad para ver los partidos (NY KNICKS/MSG SPORTS)

Expectativa, ambiente y testimonios de fanáticos sobre la dificultad de conseguir entradas

La emoción que rodea la presencia de los Knicks en las Finales alcanzó niveles pocas veces vistos en la ciudad. Los aficionados expresaron su frustración ante los altos precios y la escasez de entradas, tanto para los partidos como para los eventos de visualización.

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Testimonios como el de Jonathan Soba, quien intentó conseguir entradas para el partido y luego para el watch party en el Garden, ilustran la magnitud del fenómeno: “Estoy tratando de ver el partido, pero valoro más mi alquiler”.

El ambiente en los bares y locales oficiales también refleja la intensidad del momento. Propietarios como Telly Hatzigeorgiou, de Slate en Manhattan, describen una demanda sin precedentes, con todas las mesas reservadas y una asistencia esperada de cerca de 1.000 personas solo en su local. Para muchos, la energía en estos espacios promete superar incluso la de las gradas del Madison Square Garden.

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La ciudad, bajo el lema colectivo de “Let’s go Knicks!”, se convirtió en un escenario de encuentro y celebración, donde cada partido de las Finales será motivo de reunión para miles de seguidores, tanto en eventos oficiales como en cualquier espacio con una pantalla disponible.