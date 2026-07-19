El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Vehículos incendiados yacen en una calle de Teherán tras los disturbios desatados por la crisis económica, el 10 de enero de 2026, según una imagen difundida por medios estatales iraníes (IRIB/WANA/Reuters/archivo)

La justicia iraní anunció el domingo la ejecución en la horca, al amanecer, de dos hombres presentados como responsables de la muerte de policías durante las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron el país en diciembre y enero. Según el poder judicial, Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi “ataron a policías a una señal de tráfico con cuerdas, los hirieron a pedradas, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego” en Isfahán (centro).

El escrito de acusación afirma que los dos hombres habían “filmado la escena del asesinato y transmitido las imágenes a cadenas” de televisión en el extranjero. Ambos fueron ejecutados el domingo tras la confirmación de la pena por el Tribunal Supremo, precisó la justicia, sin detallar la fecha de su detención ni de su juicio.

PUBLICIDAD

A fines de diciembre, un movimiento de protesta inicialmente desencadenado por el encarecimiento de la vida se transformó rápidamente en vastas manifestaciones antigubernamentales que alcanzaron su punto máximo los días 8 y 9 de enero. El poder iraní contabilizó más de 3.000 muertos, atribuyendo la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel, mientras que ONG con sede en el extranjero hablaron de una represión que causó miles de muertes. El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado entonces con intervenir militarmente en Irán, hasta que Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero un ataque conjunto contra la república islámica que desencadenó la guerra en Oriente Medio.

Desde entonces, las detenciones y ejecuciones se multiplican en el país, vinculadas tanto al conflicto como a las manifestaciones de comienzos de año. Las autoridades ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025, una cifra récord desde 1989, según las ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, y Ensemble contre la peine de mort (ECPM), con sede en París. Entre los casos recientes figura el de Mohammad Amini Dehaghani, un manifestante ahorcado la semana pasada tras ser hallado culpable de participar en las protestas de comienzos de año, según informó la agencia de prensa del poder judicial, que lo describió como “un colaborador del enemigo”.

PUBLICIDAD

Un hombre lleva una soga alrededor del cuello durante una protesta en Berlín contra la pena de muerte en Irán. El régimen ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, una cifra récord desde 1989 (Lisi Niesner/Reuters)

Las ejecuciones se producen en medio de la guerra que Irán libra desde febrero contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que en la última semana escaló drásticamente con una nueva ofensiva estadounidense sobre el estrecho de Ormuz y ataques recíprocos en todo el Golfo. Washington reimpuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, mientras la Guardia Revolucionaria amenazó con frenar todas las exportaciones energéticas de la región. Irán, por su parte, ha atacado bases y objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, y este domingo llevó a cabo nuevos ataques con drones y misiles contra instalaciones militares y civiles en ambos países del Golfo, además de una planta nuclear en construcción en el suroeste de su propio territorio, que según Teherán fue blanco de un bombardeo estadounidense.

El gobierno iraní ha enfrentado crecientes críticas internacionales tanto por la represión de las protestas como por la conducción de la guerra. Human Rights Watch y otras organizaciones han señalado que las ejecuciones vinculadas a las manifestaciones de enero se han acelerado en las últimas semanas, en paralelo al recrudecimiento del conflicto militar, lo que according to activists busca disuadir cualquier nuevo brote de disidencia interna mientras el país enfrenta presión externa.

PUBLICIDAD