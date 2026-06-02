Primarias clave en California: Xavier Becerra gana impulso tras la retirada de Eric Swalwell

El gobernador de California, Gavin Newsom. REUTERS/Annabelle Gordon

Las primarias de California cierran este martes con una contienda inusualmente fragmentada para elegir al sucesor del gobernador Gavin Newsom, quien agota su mandato sin posibilidad de reelección. Con más de 60 candidatos en la boleta y sin un favorito claro, el proceso expuso las tensiones internas del Partido Demócrata y planteó interrogantes sobre el rumbo político del estado más poblado de Estados Unidos.

California aplica un sistema de primaria única en el que todos los candidatos, sin distinción de partido, compiten en la misma boleta. Los dos más votados avanzan a las elecciones generales de noviembre, independientemente de su afiliación. El mecanismo, vigente a nivel estatal desde 2014, abre la posibilidad de que un partido quede completamente excluido de la contienda final.

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Los principales contendientes demócratas y republicanos

Xavier Becerra. REUTERS/Carlos Barria

En el campo demócrata, la carrera se concentró en torno a tres figuras: Xavier Becerra, exfiscal general de California y exsecretario de Salud bajo la administración de Joe Biden; Tom Steyer, empresario multimillonario conocido por su activismo climático; y la exrepresentante Katie Porter. También compitieron el alcalde de San José, Matt Mahan; el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa; y el superintendente estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond.

Por el lado republicano, los dos aspirantes con mayor perfil fueron el comentarista conservador Steve Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco. Hilton contó con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, quien el lunes por la noche volvió a pedir el voto para él, afirmando que los demócratas han hecho un trabajo “absolutamente horroroso” al frente del estado. “Steve puede darle la vuelta, antes de que sea demasiado tarde, y, como presidente, lo ayudaré a hacerlo”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales.

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El costo de vida, eje central de la campaña

Tom Steyer. REUTERS/Daniel Cole

El hilo conductor de la campaña fue el elevado costo de vida en California. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), los conductores pagaban USD 6,08 por galón de gasolina a finales de mayo, USD 1,65 por encima del promedio nacional. La Oficina del Analista Legislativo, organismo no partidista, estimó que el precio típico de una vivienda ronda los USD 775.000, más del doble del promedio del país. Además, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, California tiene las segundas tarifas residenciales de electricidad más altas del país, solo por detrás de Hawái.

Ante ese panorama, algunos candidatos propusieron suspender los impuestos estatales a la gasolina, que suman aproximadamente 70 centavos por galón. Otros plantearon subsidiar la matrícula en universidades públicas. Varios demócratas abogaron por eliminar los seguros médicos privados en favor de un sistema de salud administrado por el gobierno, mientras los republicanos prometieron aumentar la producción de petróleo y gas y reducir regulaciones. “La verdad es que nos hemos descarrilado; tenemos un gobierno de un solo partido”, dijo Hilton en un debate celebrado en mayo. “Es hora de que haya equilibrio”.

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La retirada de Swalwell y el ascenso de Becerra

Eric Swalwell. Reuters

Un giro en la dinámica de la carrera se produjo cuando el representante demócrata Eric Swalwell se retiró de la contienda tras denuncias de agresión sexual en su contra. Su salida abrió espacio para Becerra, quien hasta entonces tenía dificultades para ganar tracción. El exsecretario comenzó a recaudar más fondos y obtuvo el respaldo de influyentes grupos sindicales y líderes legislativos latinos.

Katie Porter. REUTERS/Carlos Barria

El impulso también lo convirtió en blanco de sus rivales. Mahan lo criticó por su gestión al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en particular por el manejo del flujo de menores migrantes no acompañados en la frontera entre Estados Unidos y México en 2021, cuando ese departamento era responsable de los albergues donde se alojaban. Algunos de esos centros fueron señalados por condiciones de vida inadecuadas, y hubo preocupaciones sobre la verificación insuficiente de los patrocinadores a quienes se entregaron algunos niños. “El secretario nunca se ha encontrado con una crisis que no pudiera ignorar”, afirmó Mahan en un debate de abril.

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Steyer y la acusación de “comprar” la elección

Steve Hilton. REUTERS/Carlos Barria

Steyer destinó más de USD 215 millones de su propio patrimonio a la campaña, saturando los medios de comunicación de California con publicidad. Según el rastreador AdImpact, su campaña gastó o reservó más de USD 203 millones en anuncios de televisión abierta, cable y radio. En los actos de campaña fue cuestionado por inversiones pasadas en combustibles fósiles y prisiones privadas realizadas a través de un fondo de cobertura que fundó en la década de los 80 y del que se alejó hace más de una década.

Becerra aludió directamente a esa controversia. “Esta carrera se decidirá entre quienes se la han ganado y quienes intentan comprarla”, declaró a CNN en abril. Steyer, por su parte, se presentó como un progresista combativo, con propuestas que incluyen la atención médica de pagador único, impuestos a las ganancias de las petroleras y un gravamen a los multimillonarios que podría figurar en la boleta de otoño.

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El conteo podría extenderse por semanas

Chad Bianco. REUTERS/Carlos Barria

Todos los votantes de California reciben una boleta por correo, y las autoridades electorales contabilizan las que lleguen hasta una semana después del día de las elecciones, siempre que tengan matasello de esa fecha o anterior. Ese mecanismo suele prolongar el escrutinio durante días o incluso semanas, por lo que no se esperan resultados definitivos de inmediato.

La contienda también incluye otras disputas de atención nacional. En Los Ángeles, el ex estrella de telerrealidad Spencer Pratt, quien perdió su casa en el incendio de Palisades, desafía a la alcaldesa en funciones Karen Bass en una primaria no partidista. También compite la concejal y miembro de los Socialistas Demócratas de América Nithya Raman. Un candidato puede ganar la alcaldía directamente este martes si obtiene mayoría absoluta; de lo contrario, los dos primeros avanzarán a noviembre. Trump expresó su simpatía por Pratt: “Me gustaría verlo salir bien. Es todo un personaje”.

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