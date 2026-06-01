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Marlon Wayans desafía la cultura de la cancelación: humor oscuro, polémicas recientes y el regreso con “Scary Movie 6″

El actor regresa con una nueva propuesta que apuesta por el riesgo en una industria marcada por la autocensura y la controversia

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Marlon Wayans afirma que la cultura de la cancelación no afecta la libertad creativa en su trabajo de comedia irreverente

El regreso de Marlon Wayans al cine de parodia con Scary Movie 6 ocurre en un contexto donde la autocensura y el temor a la controversia parecen condicionar la creatividad en la comedia. El actor, reconocible por su estilo irreverente y su defensa de la libertad artística, sostiene que la llamada cultura de la cancelación no tiene cabida en su trabajo, y reafirma su intención de asumir riesgos en una industria cada vez más cautelosa.

Durante la promoción de su nueva película, Wayans expuso una postura contundente sobre la situación actual del humor. Según relató a Complex, la comedia vive una recesión que se prolonga desde hace 15 años, propiciada por el miedo tanto en el público como en los ejecutivos. Para el actor, la inquietud ante las posibles repercusiones de los chistes ha reducido el margen de maniobra de los creadores.

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El actor denuncia una recesión en la comedia, motivada por el miedo de los ejecutivos y la audiencia a la controversia (REUTERS/Mike Blake)
El actor denuncia una recesión en la comedia, motivada por el miedo de los ejecutivos y la audiencia a la controversia (REUTERS/Mike Blake)

“Creo que la gente tiene miedo. Pienso que los ejecutivos también tienen temor: ‘No puedes decir esto, no puedes decir aquello’. Y sí, es cierto, pero yo sí puedo”, expresó Wayans.

Esta declaración resume su filosofía: el temor generalizado puede frenar a muchos, pero él confía en su habilidad para sortear las restricciones y seguir apostando por un humor arriesgado.

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Qué significa para Wayans la cultura de la cancelación

Wayans minimiza el impacto de la cultura de la cancelación sobre su trayectoria y, al ser consultado sobre si ese clima influye en el humor que decide realizar, respondió: “Eso no existe y, por lo tanto, no afecta lo que hago”.

Wayans sostiene que la presión para censurar contenidos proviene de personas ajenas a su público objetivo (Baby, This is Keke Palmer)
Wayans sostiene que la presión para censurar contenidos proviene de personas ajenas a su público objetivo (Baby, This is Keke Palmer)

Al ser consultado sobre si este clima de censura influye en el tipo de humor que decide realizar, Wayans fue enfático: “Eso no existe y, por lo tanto, no afecta lo que hago”. Para el actor, la percepción de un ambiente restrictivo no tiene efectos prácticos sobre su creatividad ni sobre las decisiones profesionales que toma.

Wayans sostiene que el temor a la cultura de la cancelación no condiciona su carrera ni sus espectáculos, que quienes se muestran ofendidos por ciertos contenidos no forman parte de su audiencia, que la censura no define sus proyectos y que seguirá abordando temas polémicos en su trabajo

Los límites del humor y la polémica reciente

El debate sobre los límites del humor volvió a cobrar fuerza tras una broma de Tony Hinchcliffe sobre George Floyd durante un “roast” a Kevin Hart. Wayans, junto con su hermano Shawn, analizó el episodio en diálogo con Complex. Aunque defendió el humor arriesgado, puntualizó que este tipo de bromas solo funcionan si logran generar risa y no solo provocar.

Wayans enfatiza que la valentía en la comedia solo tiene sentido si une a la audiencia en una risa colectiva (REUTERS/Caroline Brehman)
Wayans enfatiza que la valentía en la comedia solo tiene sentido si une a la audiencia en una risa colectiva (REUTERS/Caroline Brehman)

“Si te atreves y buscas un humor riesgoso, debes asegurarte de que la risa compense la ofensa”, señaló el actor, quien resaltó que no basta con desafiar los límites si la broma no resulta efectiva o si el contexto es demasiado sensible.

En ese caso específico, opinó que el chiste no alcanzó el objetivo deseado y que la situación exigía una mayor precisión humorística.

Además, Wayans insiste en que el verdadero desafío consiste en lograr que la audiencia, incluso aquellos directamente afectados por el tema, encuentren espacio para compartir la risa. Esta premisa, según él, diferencia al humor provocador de la mera provocación vacía.

El regreso a “Scary Movie” y el desafío actual

La próxima entrega de Scary Movie, que se estrenará el 5 de junio, marca el retorno de Wayans a una franquicia que definió buena parte de su trayectoria. La película representa el desafío más reciente para el actor de 52 años, quien se mantiene activo en la industria desde hace décadas.

Scary Movie
El estreno de Scary Movie 6, el 5 de junio, marca el retorno de Wayans a una franquicia icónica enfrentando nuevos retos humorísticos (REUTERS/Mike Blake/ Instagram/marlonwayans)

Wayans defiende que el humor debe arriesgar y tocar asuntos delicados si busca seguir siendo relevante. En declaraciones a Complex, subrayó que su misión principal es provocar una risa colectiva, incluso cuando los temas tratados sean polémicos o sensibles.

De acuerdo con el actor, la valentía en la comedia solo adquiere sentido cuando consigue unir a la audiencia en una carcajada, superando divisiones y diferencias de opinión. Para Wayans, la risa compartida es el mejor indicador de que el humor ha cumplido su función, sin importar el entorno de controversia o las críticas previas.

En suma, el regreso de Marlon Wayans con Scary Movie 6 se convierte en un test para la comedia en tiempos de cautela y polémica. Según su visión, el humor debe avanzar sin temor, asumiendo riesgos y defendiendo su capacidad para generar empatía, incluso en los escenarios más complejos.

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