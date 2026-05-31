Tragedia en planta química Nippon Dynawave: autoridades confirman recuperación total de víctimas tras la implosión

La implosión de un tanque químico en la planta de Nippon Dynawave en Longview deja al menos 10 heridos y varios muertos o desaparecidos según informes oficiales. Foto: Associated Press.

Las autoridades de Longview confirmaron este sábado la recuperación de los restos de todas las personas que permanecían desaparecidas tras la implosión de un tanque químico ocurrida el pasado martes en la planta Nippon Dynawave, en el estado de Washington.

El accidente dejó un saldo de 11 fallecidos y su causa continúa bajo investigación. El tanque siniestrado tenía capacidad para almacenar 3,4 millones de litros (900.000 galones) de licor blanco, una sustancia utilizada en la fabricación de pulpa de papel.

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Este compuesto contiene productos químicos peligrosos como hidróxido de sodio, sulfuro de sodio y carbonato de disodio.

Recuperan a la última persona desaparecida

Durante una conferencia de prensa, el jefe de bomberos de Longview, Brad Hannig, informó que los equipos de emergencia localizaron a la última víctima que seguía desaparecida. “Hoy, en el quinto día de este incidente, puedo anunciar que hemos recuperado al noveno y último empleado desaparecido”, declaró el jefe de bomberos de Longview, Brad Hannig, en una rueda de prensa el sábado.

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Las labores de búsqueda y recuperación se mantuvieron activas desde el momento de la ruptura e implosión del tanque químico. Además, dos trabajadores que habían sido trasladados a hospitales tras el accidente fallecieron posteriormente, elevando a 11 el número total de víctimas mortales.

Según informaron las autoridades, la explosión se produjo alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando los empleados se encontraban realizando el cambio de turno. Este factor forma parte de los elementos que analizan los investigadores mientras intentan determinar qué provocó el desastre industrial.

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FILE PHOTO: Las autoridades de Longview confirmaron este sábado la recuperación de los restos de todas las personas que permanecían desaparecidas tras la implosión de un tanque químico en Washington. REUTERS/David Ryder/File Photo

Quiénes son las víctimas de la explosión de la planta Nippon Dynawave, en el estado de Washington

Según informaron las autoridades, la explosión se produjo alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando los empleados se encontraban realizando el cambio de turno. Este factor forma parte de los elementos que analizan los investigadores mientras intentan determinar qué provocó el desastre industrial.

Las víctimas fueron identificadas como Gilberto Bernal (52 años), Tyler Covington (29), Brad Covington (27), Robert Wilson (48), Dale Miller (54), Jared Ammons (35), Braydon Finkas (38), Clinton Duran (26), John Forsberg (51), Norman Barlow (58) y Dillon Miller.

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Gilbert Bernal fue identificado como una de las víctimas fatales; su familia también trabaja en la instalación afectada (Reuters)

El subjefe de Cowlitz 2 Fire and Rescue, Kurt Stitch, describió las tareas de rescate como un proceso “metódico e increíblemente difícil” para todos los equipos involucrados.

Según explicó, los rescatistas tuvieron que mover estructuras y objetos pesados dentro de la planta, además de utilizar drones para inspeccionar áreas de difícil acceso y garantizar que no quedara ninguna víctima sin localizar.

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Preocupación por la contaminación del agua

Mientras avanzaban las tareas de recuperación, las autoridades también trabajaban para controlar el impacto ambiental provocado por el derrame químico.

Los equipos especializados se enfocaron en diluir el agua con altos niveles de alcalinidad acumulada en zanjas contaminadas por el incidente. De acuerdo con los funcionarios, los niveles de pH mostraron una mejora progresiva durante los últimos días.

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Equipos de emergencia inspeccionan un tanque colapsado derramando líquido en una fábrica de papel de Nippon Dynawave Packaging Co. tras una implosión, con estructuras industriales y chimeneas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zanja afectada se encuentra sobre un acuífero y un campo de pozos que abastecen de agua potable a la ciudad de Longview. Sin embargo, las autoridades aseguraron que el agua contaminada fue desviada lejos de las zonas de captación y reiteraron que el suministro de agua de la ciudad continúa siendo seguro para los residentes.