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Los 10 videojuegos más jugados de la historia: cifras, récords y evolución digital

Del rompecabezas de Tetris al sandbox de Minecraft y los mundos abiertos modernos, el recuento expone unidades vendidas y explica por qué estas franquicias siguen influyendo en hábitos y tendencias

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Vista trasera de una persona sentada en una silla gamer, sosteniendo un mando y jugando videojuegos en una pantalla grande con luces rojas y azules.
La lista de videojuegos más jugados de la historia revela el impacto global de la industria del entretenimiento digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las listas de videojuegos más jugados de la historia muestran la magnitud de una industria que ha transformado la cultura y el ocio en todo el mundo. A través de cifras récord y una influencia transversal, estos títulos han definido la evolución de esta industria durante décadas.

1. Tetris

Tetris supera los 520 millones de copias vendidas y lidera el ranking histórico de videojuegos más exitosos
Tetris supera los 520 millones de copias vendidas y lidera el ranking histórico de videojuegos más exitosos

Con más de 520 millones de copias vendidas, Tetris mantiene el récord como videojuego líder en ventas y trascendencia. Fue desarrollado por Alekseï Pajitnov en 1984 y destaca por su mecánica sencilla de encajar bloques descendentes.

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Según GQ, su propuesta “logró atravesar generaciones, consolas y dispositivos sin perder relevancia”. Esta accesibilidad explica su éxito mundial y su presencia constante en la cultura del videojuego.

2. Minecraft

Conoce cómo obtener los últimos mods de Minecraft.
Minecraft supera los 350 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2011, consolidándose como un fenómeno global en la industria de los videojuegos (Foto: Mojang)

Desde 2011, Minecraft ha acumulado 350 millones de copias vendidas. El título permite construir y explorar mundos generados a partir de bloques, dejando plena libertad para que cada jugador defina su aventura.

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GQ señala: “Minecraft transformó la idea de los mundos abiertos. Aquí no existen rutas obligatorias ni metas rígidas: cada jugador decide cómo construir, explorar o sobrevivir”. La franquicia extendió su alcance hasta el cine, y sigue como referente de creatividad e innovación.

3. Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.
GTA V, desarrollado por Rockstar Games, ha superado las 225 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2013

Grand Theft Auto V (GTA V), desarrollado por Rockstar Games, se lanzó en 2013 y vendió 225 millones de copias. El juego redefinió el género de mundo abierto a través de un mapa extenso, alternancia de tres protagonistas y libertad de acción.

La modalidad en línea, GTA Online, prolongó su vigencia durante más de una década. Como recuerda GQ, se espera que el próximo lanzamiento de la saga continúe este éxito global.

4. Wii Sports

Joven con camiseta azul jugando Wii Sports Tennis en una Nintendo Wii frente a un televisor en una sala.
Wii Sports alcanzó las 82,9 millones de unidades vendidas, posicionándose como uno de los videojuegos más exitosos de Nintendo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con cerca de 82,9 millones de unidades vendidas, Wii Sports logró que personas ajenas al medio experimentaran los videojuegos. Se incluyó en 2006 con la consola Wii de Nintendo y se apoyó en controles de movimiento fáciles de usar.

Millones participaron en partidas de tenis, boliche o boxeo ante la televisión, lo que lo convirtió en uno de los mayores éxitos de la marca y amplió el alcance de la industria, según destaca GQ.

5. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 consigue ventas históricas con más de 82 millones de copias distribuidas desde su lanzamiento
Red Dead Redemption 2 consigue ventas históricas con más de 82 millones de copias distribuidas desde su lanzamiento

Red Dead Redemption 2, desarrollado por Rockstar, transportó a los jugadores al oeste estadounidense de finales del siglo XIX. Con ventas de 82 millones de copias, destaca por su narrativa detallada y una ambientación a gran escala.

GQ afirma que llevó el género a “una dimensión cinematográfica”. El consenso de crítica y público es que ofrece una experiencia inmersiva y humana sin precedentes en los videojuegos.

6. Mario Kart 8 Deluxe

El juego ofrece una experiencia competitiva y cooperativa, permitiendo carreras de hasta 12 jugadores en línea y 4 jugadores en modo local, haciendo que la diversión sea prácticamente ilimitada. (Nintendo)
Mario Kart 8 Deluxe logró vender 79 millones de copias, convirtiéndose en el videojuego más exitoso de la Nintendo Switch (Nintendo)

Con 79 millones de copias vendidas, Mario Kart 8 Deluxe consolidó la franquicia en la Nintendo Switch. El juego combina circuitos llamativos y competencia accesible, atrayendo tanto a recién llegados como a jugadores veteranos.

Su éxito perdura a pesar de la llegada de nuevas consolas, lo que afianza su lugar como uno de los videojuegos más jugados de los últimos años.

7. PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds, de PUBG Studios.
PUBG: Battlegrounds revolucionó los juegos de supervivencia multijugador desde su debut en 2017 con un formato innovador

PUBG: Battlegrounds popularizó el concepto de juego de supervivencia multijugador desde su lanzamiento en 2017. Alcanzó 75 millones de copias vendidas y propone partidas eliminatorias hasta que solo queda un participante.

GQ identifica la tensión y realismo como claves de su impacto, que ha establecido una nueva tendencia dentro de los videojuegos competitivos y de acción.

8. Terraria

Terraria - Re-Logic
Terraria supera los 64 millones de unidades vendidas y consolida su liderazgo en el género de exploración y minería

Terraria superó los 64 millones de unidades y se posicionó como referente del género de exploración y minería. A pesar de su apariencia bidimensional, ofrece una gran cantidad de contenido y posibilidades.

Su combinación de exploración, combate y creación de objetos lo convierte en un clásico moderno, distinto de Minecraft, para quienes buscan profundidad manteniendo la sencillez.

9. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, de CD Projekt.
The Witcher 3: Wild Hunt supera las 60 millones de copias vendidas, consolidando su liderazgo en el género de juegos de rol

Con 60 millones de copias vendidas, The Witcher 3: Wild Hunt de CD Projekt es reconocido por elevar la narración y la toma de decisiones en los juegos de rol. La historia del brujo Geralt de Rivia sobresale por la construcción de personajes y la libertad en la trama.

Como resalta GQ, el juego ha dejado un estándar elevado en el género, influyendo en futuras producciones y estableciendo la narrativa como eje central del éxito.

10. Super Mario Bros

Super Mario Bros para NES revolucionó la industria del videojuego con más de 58 millones de copias vendidas a nivel mundial (NINTENDO)
Super Mario Bros para NES revolucionó la industria del videojuego con más de 58 millones de copias vendidas a nivel mundial (NINTENDO)

Lanzado en 1985 para la NES, Super Mario Bros superó los 58 millones de copias vendidas y marcó el nacimiento de una de las sagas más influyentes. Introdujo mecánicas de plataformas, mundos imaginativos y consolidó un legado que aún prevalece.

GQ recuerda que “cambió para siempre la historia del entretenimiento digital”, función que mantiene vigente su papel en la industria.

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