Estados Unidos realiza esfuerzos diplomáticos con Israel y El Líbano para lograr una desescalada militar en la región

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU (REUTERS/Adnan Abidi/Archivo)

Las gestiones diplomáticas de Marco Rubio para desescalar el conflicto entre Israel y Líbano han intensificado contactos y propuestas en las últimas horas. El secretario de Estado de Estados Unidos propuso la suspensión de ataques de Hezbollah a cambio de que Israel frene la escalada militar en Beirut. Esta alternativa representa el núcleo de un proceso negociador en el que la desconfianza mutua sigue presente.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantiene conversaciones directas con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para activar un plan de desescalada militar en el sur del Líbano. La iniciativa plantea que Hezbollah, apoyado por Irán, detenga sus ataques contra Israel y, como respuesta, el ejército israelí limite nuevas ofensivas —especialmente sobre Beirut—, con el objetivo de abrir espacio a un alto el fuego. Aoun apoya públicamente la propuesta, pero las divisiones internas del gobierno libanés dificultan un acuerdo inmediato.

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La respuesta de las autoridades libanesas refleja posturas encontradas frente al plan de Rubio. El presidente del Parlamento, Nabih Berri, afirmó “garantizar el compromiso de Hezbollah con un alto el fuego”, pero atribuyó la responsabilidad inicial a Israel. A su vez, Netanyahu ordenó la expansión de las operaciones militares en el sur del Líbano, donde soldados israelíes tomaron el castillo de Beaufort y posiciones estratégicas tras uno de los momentos de mayor intensidad en los ataques con drones con fibra óptica de Hezbollah contra el norte de Israel desde el alto el fuego instaurado a principios de abril. La escalada provocó el cierre de escuelas y restricciones civiles en la frontera.

Hubo ataques en el sur del territorio, controlado por el grupo terrorista

La escalada militar entre Israel y Hezbollah

El enfrentamiento militar se ha recrudecido en las últimas jornadas, como evidenció la extensión de las operaciones israelíes en territorio libanés y los múltiples ataques de Hezbollah con misiles hacia Israel. El ejército israelí informó del control de enclaves como el castillo de Beaufort y una cresta estratégica, tras varios días de elevado número de incidentes armados.

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Sectores civiles resultaron especialmente afectados por las medidas de emergencia, incluidos cierres de escuelas y la activación de alertas ante la intensificación de las hostilidades. Estados Unidos afirmó que no prevé que Israel deba soportar ataques continuos de Hezbollah en su territorio. No obstante, la violencia recurrente limita cualquier avance hacia un alto el fuego estable.

Paralelamente, la dimensión internacional del conflicto aumentó con ataques directos entre Estados Unidos e Irán. El ejército estadounidense informó que destruyó sistemas defensivos y drones iraníes tras incidentes en aguas internacionales. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán señaló que respondió atacando una base utilizada por tropas estadounidenses tras un incidente reciente en el sur de Irán, implicando a actores regionales por fuera de la línea de conflicto principal.

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Una mujer hace gestos desde un automóvil mientras personas avanzan huyendo de los suburbios del sur de Beirut (REUTERS/Mohamed Azakir)

Una mujer y varios niños se sientan detrás de un vehículo motorizado después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenara al ejército atacar objetivos en los suburbios de Beirut (REUTERS/Mohamad Azakir)

Respuestas al plan de desescalada de Estados Unidos

Dentro de Líbano, el plan diplomático promovido por Rubio ha puesto en evidencia desacuerdos políticos internos. Mientras el presidente Aoun apoya el avance de la iniciativa, Berri ha insistido en que la prioridad debe ser el cese de las acciones israelíes para que se logre una verdadera reducción de la tensión. Netanyahu ordenó al ejército atacar objetivos en los suburbios meridionales de Beirut, bastión de Hezbollah, y su gabinete ha acusado a la milicia libanesa de violar repetidamente el alto el fuego acordado a finales de abril.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Irán, Esmaeil Baghaei, criticó la postura de Estados Unidos y acusó a Washington de cambiar constantemente las condiciones de la negociación, situación que, según dijo, solo agrava la desconfianza mutua y prolonga el conflicto. Estas diferencias y percepciones opuestas sobre la responsabilidad de los ataques obstaculizan el posible avance hacia un acuerdo duradero.

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La mesa de negociaciones, marcada por la cautela de los interlocutores y la desconfianza entre las partes, destaca la falta de consenso interno en las instituciones libanesas y la posición desafiante de Hezbollah. La representación israelí, en cambio, insiste en priorizar la restauración de la seguridad en el norte del país.

Joseph Aoun, presidente de Líbano

Netanyahu ordena nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut

Consecuencias regionales y económicas del conflicto

El incremento de la violencia entre Israel y Líbano ha repercutido directamente en los precios del petróleo, que se incrementaron más de un 3% este lunes tras los últimos episodios bélicos. Desde la reactivación de la guerra el 28 de febrero, el comercio internacional de energía se ha visto alterado, ya que Irán mantiene el cierre de facto del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro global de crudo y gas natural licuado.

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Ante los ataques con misiles y drones de Irán, Kuwait activó sus defensas aéreas y denunció que estas acciones afectan los esfuerzos de estabilización regional. Estados Unidos e Irán han realizado ataques cruzados esporádicos a pesar del alto el fuego, mientras Pakistán ocupa el papel de mediador en busca de una salida negociada. La guerra, que comenzó hace tres meses, ha causado miles de víctimas, principalmente en Líbano e Irán, y acentúa la presión interna sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, quien enfrenta demandas para restablecer el flujo energético en Ormuz y contener el aumento de los precios antes de las elecciones legislativas.

Trump, bajo presión política y económica nacional, reiteró que evitar el desarrollo nuclear iraní representa su principal prioridad; sin embargo, Teherán exige el levantamiento de sanciones y la liberación de ingresos petroleros líquidos bloqueados en el extranjero. Estas diferencias han atascado las negociaciones y mantienen vigente la inestabilidad.

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Las gestiones diplomáticas de Rubio avanzan entre el recelo de los actores centrales y una atmósfera de mutua desconfianza, lo que representa el principal obstáculo para alcanzar un cese eficaz de las hostilidades en la región.