El FIFA Fan Fest convierte a Dallas en epicentro mundialista

Dallas se prepara para festejar la Copa FIFA Mundial 2026. Foto: Instagram @fwc26dallas

El norte de Texas se prepara para recibir una de las mayores citas deportivas del mundo con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA Fan Festival estará en Dallas del 11 de junio al 19 de julio

El recinto ocupará 1 millón de pies cuadrados con transmisiones en vivo de partidos, conciertos, juegos, comida y actividades culturales, según el sitio oficial de FIFA Fan Festival.

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De acuerdo con la misma fuente, el evento tendrá un aforo máximo de 35.000 personas en simultáneo y se desplegará como una “aldea” peatonal para aficionados, con áreas de pantalla gigante, canchas pequeñas, zonas de patrocinadores y patios de comida en los Lots 9 y 10 y el anfiteatro The Pavilion.

El norte de Texas se prepara para recibir una de las mayores citas deportivas del mundo con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Instagram @fwc26dallas

Qué podrán hacer los aficionados en el FIFA Fan Festival

Familias y amigos podrán pasar directamente de ver a los profesionales a jugar fútbol en las mini canchas. A su vez, tendrán concursos de habilidades, partidos informales y ejercicios adaptados para ni niños.

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En lugar habrá pantallas de visualización cerca para que no se pierdan ni un solo momento de la acción en vivo de la Copa Mundial de la FIFA™.

El complejo contará con juegos interactivos, obsequios y exhibiciones culturales.

The Pavilion con miles de aficionados mientras los partidos y las actuaciones estelares iluminan las enormes pantallas del escenario principal. Foto: dallasfwc2026

De acuerdo a su sitio oficial, The Pavillon tendrá miles de aficionados mientras los partidos y las actuaciones estelares iluminen las grandes pantallas del escenario principal.

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Con aproximadamente 7000 asientos cubiertos y una amplia ladera cubierta de césped, podrán optar por relajarse a la sombra o unirse a la multitud que anima al equipo favorito en el césped.

El recinto recibirá hasta 35.000 aficionados y podrán estar dentro del festival al mismo tiempo, por lo que los extranjeros estarán rodeados de una multitud global desde el primer pitido hasta la celebración final.

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Complejo de FIFA Fan Festival en Dallas. Foto: dallasfwc26

Dónde se jugarán los partidos de la Copa FIFA Mundial en Dallas

Los partidos de la Copa Mundial tendrán lugar en el Dallas Stadium en Arlington, recinto que figura como uno de los escenarios principales para la disputa de los encuentros.

Este estadio reúne las condiciones técnicas y de infraestructura exigidas por la FIFA para albergar competiciones de máxima exigencia internacional.

Conciertos de Dallas en Fan Fest

El recinto contará con la presencia de artistas de renombre internacional como MC Magic, Baby Bash y Lil Rob el 28 de junio, Turnpike Troubadours el 4 de julio y Major Lazer el 9 de julio.

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Todas las presentaciones tendrán lugar en el escenario principal dentro del pabellón de Fair Park, después de la programación diaria del FIFA Fan Festival.

Sin embargo, los visitantes requieren de una entrada para cada concierto.

Qué sistema de transporte se usa en Dallas

Los aficionados podrán usar GoPass, es un sistema digital de venta de billetes de transporte público y planificación de viajes que se utiliza en la región de Dallas-Fort Worth.

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Se trata principalmente de una aplicación móvil (y una tarjeta sin contacto opcional) que permite comprar y almacenar abonos de transporte para autobuses, trenes y algunos servicios a demanda.

También funciona como una herramienta de viaje todo en uno , que ayuda a planificar rutas, rastrear vehículos en tiempo real y recibir alertas .

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Un solo pase puede utilizarse en varios sistemas de transporte público como DART, Trinity Metro y DCTA en el norte de Texas.

Qué partidos se jugarán en Dallas en la Copa FIFA Mundial 2026

Países Bajos vs. Japón - 14 de junio, Estadio Dallas Arlington

Inglaterra vs. Croacia - 17 de junio, Estadio Dallas Arlington

Argentina vs. Austria- 22 de junio, Estadio Dallas Arlington

Japón vs Suecia - 25 de junio, Estadio Dallas Arlington

Jordania vs. Argentina - 27 de junio, Estadio Dallas Arlington