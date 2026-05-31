Estados Unidos

El FIFA Fan Fest convierte a Dallas en epicentro mundialista

La celebración atrae a visitantes con propuestas únicas y refuerza el perfil internacional de la ciudad

Guardar
Dallas se prepara para festejar la Copa FIFA Mundial 2026. Foto: Instagram @fwc26dallas
Dallas se prepara para festejar la Copa FIFA Mundial 2026. Foto: Instagram @fwc26dallas

El norte de Texas se prepara para recibir una de las mayores citas deportivas del mundo con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA Fan Festival estará en Dallas del 11 de junio al 19 de julio

El recinto ocupará 1 millón de pies cuadrados con transmisiones en vivo de partidos, conciertos, juegos, comida y actividades culturales, según el sitio oficial de FIFA Fan Festival.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la misma fuente, el evento tendrá un aforo máximo de 35.000 personas en simultáneo y se desplegará como una “aldea” peatonal para aficionados, con áreas de pantalla gigante, canchas pequeñas, zonas de patrocinadores y patios de comida en los Lots 9 y 10 y el anfiteatro The Pavilion.

El norte de Texas se prepara para recibir una de las mayores citas deportivas del mundo con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Instagram @fwc26dallas
El norte de Texas se prepara para recibir una de las mayores citas deportivas del mundo con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Instagram @fwc26dallas

Qué podrán hacer los aficionados en el FIFA Fan Festival

Familias y amigos podrán pasar directamente de ver a los profesionales a jugar fútbol en las mini canchas. A su vez, tendrán concursos de habilidades, partidos informales y ejercicios adaptados para ni niños.

PUBLICIDAD

En lugar habrá pantallas de visualización cerca para que no se pierdan ni un solo momento de la acción en vivo de la Copa Mundial de la FIFA™.

El complejo contará con juegos interactivos, obsequios y exhibiciones culturales.

The Pavilion con miles de aficionados mientras los partidos y las actuaciones estelares iluminan las enormes pantallas del escenario principal. Foto: dallasfwc2026
The Pavilion con miles de aficionados mientras los partidos y las actuaciones estelares iluminan las enormes pantallas del escenario principal. Foto: dallasfwc2026

De acuerdo a su sitio oficial, The Pavillon tendrá miles de aficionados mientras los partidos y las actuaciones estelares iluminen las grandes pantallas del escenario principal.

Con aproximadamente 7000 asientos cubiertos y una amplia ladera cubierta de césped, podrán optar por relajarse a la sombra o unirse a la multitud que anima al equipo favorito en el césped.

El recinto recibirá hasta 35.000 aficionados y podrán estar dentro del festival al mismo tiempo, por lo que los extranjeros estarán rodeados de una multitud global desde el primer pitido hasta la celebración final.

Complejo de FIFA Fan Festival en Dallas. Foto: dallasfwc26
Complejo de FIFA Fan Festival en Dallas. Foto: dallasfwc26

Dónde se jugarán los partidos de la Copa FIFA Mundial en Dallas

Los partidos de la Copa Mundial tendrán lugar en el Dallas Stadium en Arlington, recinto que figura como uno de los escenarios principales para la disputa de los encuentros.

Este estadio reúne las condiciones técnicas y de infraestructura exigidas por la FIFA para albergar competiciones de máxima exigencia internacional.

Conciertos de Dallas en Fan Fest

El recinto contará con la presencia de artistas de renombre internacional como MC Magic, Baby Bash y Lil Rob el 28 de junio, Turnpike Troubadours el 4 de julio y Major Lazer el 9 de julio.

Todas las presentaciones tendrán lugar en el escenario principal dentro del pabellón de Fair Park, después de la programación diaria del FIFA Fan Festival.

Sin embargo, los visitantes requieren de una entrada para cada concierto.

Qué sistema de transporte se usa en Dallas

Los aficionados podrán usar GoPass, es un sistema digital de venta de billetes de transporte público y planificación de viajes que se utiliza en la región de Dallas-Fort Worth.

Se trata principalmente de una aplicación móvil (y una tarjeta sin contacto opcional) que permite comprar y almacenar abonos de transporte para autobuses, trenes y algunos servicios a demanda.

También funciona como una herramienta de viaje todo en uno , que ayuda a planificar rutas, rastrear vehículos en tiempo real y recibir alertas .

Un solo pase puede utilizarse en varios sistemas de transporte público como DART, Trinity Metro y DCTA en el norte de Texas.

Qué partidos se jugarán en Dallas en la Copa FIFA Mundial 2026

  • Países Bajos vs. Japón - 14 de junio, Estadio Dallas Arlington
  • Inglaterra vs. Croacia - 17 de junio, Estadio Dallas Arlington
  • Argentina vs. Austria- 22 de junio, Estadio Dallas Arlington
  • Japón vs Suecia - 25 de junio, Estadio Dallas Arlington
  • Jordania vs. Argentina - 27 de junio, Estadio Dallas Arlington

Temas Relacionados

FIFA Fan FestHoustonCopa MundialTurismo DeportivoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imponen toque de queda en Newark tras protestas en centro de detención migratorio: cómo afecta a la comunidad latina

La orden del alcalde Ras Baraka rige de 21:00 a 06:00 en el perímetro de Delaney Hall, luego de una segunda noche de choques con la policía estatal, mientras siguen los reclamos por trato a los internos y medidas federales

Imponen toque de queda en Newark tras protestas en centro de detención migratorio: cómo afecta a la comunidad latina

Qué beneficiarios del SNAP en Nueva York deben cumplir requisitos laborales para conservar la ayuda

Un grupo de adultos sin dependientes menores de 14 años deberá acreditar actividad laboral, de voluntariado o capacitación para evitar una reducción en la ayuda alimentaria, según lo establecido por las autoridades municipales

Qué beneficiarios del SNAP en Nueva York deben cumplir requisitos laborales para conservar la ayuda

Caesars Palace cambia de dueño en una venta histórica: qué puede cambiar en Las Vegas tras la operación de USD 17.600 millones

La transacción suma una de las marcas más icónicas del turismo de entretenimiento a un grupo que ya opera casinos y gastronomía, con promesa de continuidad en el arranque y posibles ajustes posteriores en costos, beneficios y precios

Caesars Palace cambia de dueño en una venta histórica: qué puede cambiar en Las Vegas tras la operación de USD 17.600 millones

La caída que sorprende en el ranking de alquileres de Miami y el dato que la complica

El informe de Zumper registra un descenso interanual en apartamentos de un dormitorio y un retroceso en la lista nacional, aunque los valores siguen altos y algunas zonas del condado y del centro urbano continúan en alza

La caída que sorprende en el ranking de alquileres de Miami y el dato que la complica

Un vuelo de United Airlines regresó a Nueva Jersey por una “posible amenaza de bomba” con un dispositivo Bluetooth

La tripulación realizó un aterrizaje de emergencia después de detectar un nombre sospechoso en un aparato inalámbrico, lo que obligó a evacuar la aeronave y a repetir los controles de seguridad para todos los pasajeros

Un vuelo de United Airlines regresó a Nueva Jersey por una “posible amenaza de bomba” con un dispositivo Bluetooth

TECNO

Cómo la IA de Gemini transforma la experiencia de cámara en Google Home

Cómo la IA de Gemini transforma la experiencia de cámara en Google Home

¿Escuchas YouTube mientras corres o vas en bus? Esta nueva función te va a cambiar la vida

Todo para última hora: los horarios en los que más van a votar los colombianos en las elecciones

Cómo acelerar la conexión WiFi en casa sin gastar dinero

Qué debes hacer para proyectar la pantalla de tu teléfono en el televisor paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Murió Echo, el border collie que interpretó a Nellie en la serie ‘Heartstopper’

Murió Echo, el border collie que interpretó a Nellie en la serie ‘Heartstopper’

“Backrooms” y “Obsesión”: ¿cómo el terror de bajo presupuesto superó a los blockbusters millonarios?

Marlon Wayans: “La única manera de hacer Scary Movie es con los Wayans”

Emily Blunt confesó sentirse “aterrorizada” por la IA y rechazó utilizarla en su nueva película

Lenny Kravitz reveló cuál es su principal fuente de inspiración: “El océano es mi lugar favorito y donde creo mi música”

MUNDO

Netanyahu eligió al arquitecto del misil Arrow 3 como nuevo asesor de Seguridad Nacional de Israel

Netanyahu eligió al arquitecto del misil Arrow 3 como nuevo asesor de Seguridad Nacional de Israel

Gisèle Pelicot: “No pensé que podría volver a confiar en un hombre, pero eso fue lo que me ocurrió”

Ataque terrorista en Cisjordania: al menos cuatro heridos luego de que un palestino atropellara a varios peatones

Francia pidió acelerar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Esto tiene que terminar”

Al menos 45 muertos y más de 70 heridos dejó la explosión de un edificio en una aldea en Myanmar