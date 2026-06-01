EN VIVO: nueva escalada militar en Medio Oriente con operaciones israelíes en Líbano e intercambios de fuego entre EEUU e Irán

Estados Unidos e Irán realizaron un nuevo intercambio de ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el suministro mundial de petróleo. El incremento de la violencia coincidió con la ampliación de la ofensiva israelí en el Líbano, donde siguen los combates entre fuerzas israelíes y el grupoterrorista Hezbollah, respaldado por Teherán.
El ejército estadounidense anunció que ejecutó ataques de “autodefensa” contra radares y centros de control de drones en el sur de Irán, en respuesta al derribo de un dron MQ-1 estadounidense. Se trató de la tercera oleada de operaciones de este tipo en poco más de una semana, según autoridades militares de Estados Unidos.
La Guardia Revolucionaria iraní informó a través de la cadena estatal IRIB que atacó una “base aérea desde la que se originó el ataque” utilizada por fuerzas estadounidenses, sin precisar la ubicación de la instalación militar. Previamente, las fuerzas armadas de Kuwait comunicaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron “ataques hostiles con misiles y drones” y no identificaron el origen de los proyectiles.
Las conversaciones entre Washington y Teherán no registran avances significativos. Ambas partes mantuvieron durante semanas negociaciones acompañadas de declaraciones cruzadas y episodios de violencia, sin lograr un acuerdo definitivo. Uno de los principales puntos de conflicto es el programa nuclear iraní. Teherán sostiene que su desarrollo tiene fines civiles, mientras que Estados Unidos y sus aliados occidentales consideran que podría destinarse a armamento nuclear.
A continuación el minuno a minuto de las noticias más importantes de esta fecha:
En pocas líneas:
El sur del Líbano ha registrado una escalada militar tras la orden de Israel de avanzar sobre ese territorio y atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, mientras Irán condiciona cualquier entendimiento diplomático con Estados Unidos al cese total de las hostilidades en la región. El repunte del conflicto ha dejado miles de muertos y ha forzado el desplazamiento de la población civil, en un contexto donde el alto el fuego declarado en abril se ha visto vulnerado de manera recurrente.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este lunes a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar objetivos de Hezbollah en el distrito de Dahye, en los suburbios del sur de Beirut, al acusar al grupo terrorista libanés de incumplir el actual alto el fuego. La decisión marcó una nueva escalada en el conflicto y coincidió con negociaciones diplomáticas destinadas a consolidar una tregua entre Israel y Líbano.
El ejército israelí destruyó armamento militar utilizado por el grupo terrorista Hezbollah
Kuwait informó que sus defensas aéreas abrieron fuego durante la madrugada del lunes para interceptar drones y misiles en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, que incluyó ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes y una posterior respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní.
Trump acusó sus críticos de obstaculizar un posible acuerdo con Irán
El presidente Donald Trump afirmó que Irán muestra interés en alcanzar un acuerdo, lo que considera positivo para Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, señaló que las críticas persistentes de algunos legisladores demócratas y republicanos complican su labor y obstaculizan las negociaciones.
Trump sostuvo en un mensaje publicado en Truth Social que las objeciones constantes y las exigencias contradictorias sobre la velocidad y el rumbo de sus decisiones dificultan su gestión. Pidió a sus críticos calma y aseguró que el resultado será favorable, como ha sucedido en otras ocasiones.
Estados Unidos e Irán informaron este lunes sobre una nueva serie de ataques cruzados que incrementaron la tensión sobre una tregua ya debilitada, en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el suministro mundial de petróleo.