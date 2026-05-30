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El día que la voz de John Lennon estuvo al límite y nació un clásico de The Beatles

La grabación de “Twist And Shout” se realizó bajo condiciones extremas, con el vocalista casi sin poder cantar. El resultado marcó la historia del grupo y de la música popular

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Con la garganta a punto de colapsar y tan solo una oportunidad, el líder de The Beatles regaló una de las interpretaciones más intensas que selló para siempre el debut del grupo británico en el mundo

Durante una maratónica sesión de más de 12 horas en Londres en 1963, John Lennon desafió una grave afección en la garganta para grabar Twist And Shoutjunto a The Beatles. La canción, escrita por Phil Medley y Bert Russell, se incluyó en el primer álbum del grupo británico, Please Please Me, y se transformó en uno de sus mayores éxitos, según informes recogidos por la revista especializada en música American Song Writer.

El tema “Twist And Shout” no surgió como una composición original del grupo de Liverpool. Antes de su versión, la canción había sido grabada por The Top Notes en 1961 y, al año siguiente, por The Isley Brothers. De acuerdo con el artículo, la interpretación de estos últimos inspiró a The Beatles a imprimirle su propio estilo, apostando por una versión más intensa y enérgica.

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La sesión en EMI y la voz de Lennon

Los integrantes de The Beatles ya presentaban signos de agotamiento físico debido a la extenuante jornada en los estudios de EMI. Según relató el ingeniero de sonido Norman Smith en declaraciones recogidas por Ultimate Classic Rock, “la voz de John estaba casi completamente perdida”.

En ese sentido, el grupo decidió que Lennon asumiera la voz principal, pese a las dificultades, y grabaron dos tomas: se optó por la primera.

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Día Internacional de los Beatles – The Beatles – The Cavern – Perú – entretenimiento – 15 enero
Lo que pocos imaginaban era el esfuerzo detrás del éxito: Lennon recurrió a remedios improvisados y a su pura pasión para dejar huella con el tema (EFE)

Smith detalló que Lennon recurrió a pastillas para la garganta y gárgaras de leche antes de encarar la grabación. “John se tomó un par de pastillas, hizo gárgaras con leche y nos fuimos”, señaló el ingeniero. Además, la sesión transcurrió en un ambiente de tensión, ya que los músicos sabían que solo contaban con una oportunidad para lograr el resultado esperado.

Con el lanzamiento del álbum Please Please Me, “Twist And Shout” se convirtió en uno de los puntos más destacados del repertorio de The Beatles. De acuerdo con Ultimate Classic Rock, la canción alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido y Estados Unidos en 1964.

The Beatles encabezaron 16 semanas consecutivas las listas con este tema musical, ocupando el primer puesto durante una semana, entre otros éxitos como “I Want To Hold Your Hand” y “She Loves You”.

La repercusión en la carrera del grupo

“Fourth Time Around“: la irónica canción que compuso Bob Dylan para responderle a John Lennon
Con solo una oportunidad y arriesgando su voz, Lennon lideró una actuación que marcó un antes y un después para The Beatles (Reuters)

El tema consolidó la presencia internacional de la banda y amplió su éxito en el mercado estadounidense, donde “Twist And Shout” formó parte de Introducing... The Beatles, el primer disco editado en ese país.

Según medios especializados la interpretación de Lennon quedó registrada como una de las actuaciones más intensas de su carrera. En aquella oportunidad cantó sin camisa debido al malestar, ya que su garganta no resistía más tiempo en el estudio.

En años posteriores, la canción se mantuvo su vigencia dentro del repertorio de The Beatles. En 1986, la canción volvió a entrar en el top 25 de las listas estadounidenses tras su inclusión en la película Ferris Bueller’s Day Off. Este regreso confirmó el alcance intergeneracional de la versión grabada en 1963.

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