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Tres días en Sicilia con 300 invitados: lo que se sabe de la segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner

La lista de invitados a la celebración sorprende con nombres de lujo del mundo de la música y el espectáculo

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Dua Lipa y Callum Turner
Dua Lipa y Callum Turner celebran una lujosa boda de tres días en Sicilia, con más de 300 invitados de la escena musical y artística internacional (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Dua Lipa y Callum Turner se preparan para una celebración de tres días en Sicilia, Italia, que se extenderá desde este jueves como segunda boda tras su ceremonia civil en Londres.

El evento, valorado en un millón de libras esterlinas, reunirá a unas 300 personas entre familiares y figuras del mundo del espectáculo.

La ceremonia principal tendrá lugar en la Villa Valguarnera, una construcción del siglo XVII ubicada en Bagheria, localidad a unos 16 kilómetros de Palermo.

El recinto es reconocido por aparecer en los créditos iniciales de la serie The White Lotus y cuenta con jardines y una escalinata monumental.

El sábado, las celebraciones continuarán en el Palazzo Gangi, un edificio barroco del siglo XVIII situado en el barrio Kalsa de Palermo, de propiedad privada, que alberga una espectacular Galería de los Espejos.

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Villa Valguarnera
La ceremonia principal de la boda se realizará en la histórica Villa Valguarnera, reconocida por su aparición en la serie "The White Lotus" (Instagram/@villa_valguarnera)

El lugar es conocido por haber sido el escenario de la célebre escena de baile de El Gatopardo, la película de 1963 protagonizada por Burt Lancaster.

Trabajadores comenzaron el lunes a cerrar los accesos al inmueble y a instalar pantallas para impedir el acceso de los paparazzi.

Se espera también una segunda ceremonia civil, en este caso a cargo del alcalde de Palermo, Roberto Lagalla.

Entre los invitados confirmados figuran Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson y Charli XCX.

Según el diario Daily Mail, hay versiones de que Elton John podría ofrecer un pequeño concierto para los novios durante los festejos.

La boda de la famosa pareja posiciona a Sicilia como el destino nupcial del año (REUTERS/Danny Moloshok)
La boda de la famosa pareja posiciona a Sicilia como el destino nupcial del año (REUTERS/Danny Moloshok)

La diseñadora Donatella Versace habría confeccionado el vestido de novia, y Dua Lipa fue vista en Roma el viernes pasado para una prueba final antes de viajar a Londres.

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Versace habría preparado 26 atuendos para que la cantante elija, incluyendo un segundo vestido para la ceremonia del “sí, quiero”.

En tanto, señaló que el diseñador Simon Porte Jacquemus también habría confeccionado al menos uno de los vestidos.

El hotel de cinco estrellas Villa Igiea, con vista al mar, tiene reservadas dos plantas de suites y permanecerá cerrado al público durante el fin de semana.

Todos los miembros del personal involucrados en la boda firmaron acuerdos de confidencialidad, y empresas privadas de seguridad fueron contratadas para la ocasión.

Donatella Versace diseña el vestido de boda de Dua Lipa, quien además eligió entre 26 atuendos exclusivos para la ceremonia y la fiesta (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Donatella Versace diseña el vestido de boda de Dua Lipa, quien además eligió entre 26 atuendos exclusivos para la ceremonia y la fiesta (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Una fuente citada por The Sun describió el evento como “una verdadera boda de cuento de hadas” e indicó que la pareja “alquiló múltiples lugares de gran tamaño para la extravaganza de múltiples eventos”.

La misma fuente precisó que los detalles exactos se mantienen reservados por razones de seguridad.

“El plan original era una boda íntima, pero ahora va a ser un asunto masivo y lujoso que se extenderá durante tres días”, agregó el informante al mismo medio.

La elección de Sicilia no es casual: Dua Lipa y Turner se enamoraron de la isla durante unas vacaciones el verano pasado, y la cantante asistió en septiembre de 2024 a la boda de Charli XCX y el baterista de The 1975 George Daniel en Tonnara di Scopello, cerca de Palermo.

Según Condé Nast, la boda ha convertido a Sicilia en el destino nupcial del año.

Dua Lipa y su prometido Callum Turner
Antes de la celebración en Italia, la cantante y el actor contrajeron matrimonio en una boda íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres el 31 de mayo de 2025 (Backgrid UK/The Grosby Group)

La primera boda en Londres

El domingo 31 de mayo, Dua Lipa y Callum Turner contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en el Old Marylebone Town Hall de Londres, ante un pequeño grupo de amigos y familiares.

La cantante llegó con un vestido blanco, guantes, sombrero y tacones del mismo color, mientras que el actor lució un traje azul marino con corbata.

Al salir del edificio, los presentes los recibieron con confeti antes de que la pareja abordara un taxi negro.

Una fuente citada por The Sun señaló que la pareja “está extasiada de que finalmente se estén casando”, ya que están “perdidamente enamorados el uno del otro”.

El compromiso entre Dua Lipa y Turner fue revelado en diciembre de 2024, tras aproximadamente un año de relación.

La cantante lo confirmó en una entrevista con la edición británica de Vogue publicada en junio de 2025, en la que reflexionó: “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento muy especial”.

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