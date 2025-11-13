Guía Michelin suma 12 restaurantes de Nueva York a su selección

Vista del restaurante Overstory, uno de los espacios más elegantes del panorama neoyorquino, donde la experiencia culinaria se combina con una de las mejores vistas de la ciudad.

La Guía Michelin ha incorporado una nueva selección de 12 restaurantes de Nueva York a su directorio, posicionándolos como candidatos a recibir estrellas Michelin o distinciones Bib Gourmand en la próxima edición de noviembre. Esta actualización, anunciada el miércoles 15 de octubre, amplía la lista de establecimientos recomendados que ya se había dado a conocer durante el verano, según informó Eater NY.

Entre los nuevos aspirantes destacan varios proyectos derivados de restaurantes ya consolidados en la ciudad. El restaurante vietnamita Bánh Anh Em, ubicado en East Village, surge del equipo responsable de Bánh Vietnamese Shop House en Upper West Side. Por su parte, Bartolo, de cocina española y situado en West Village, es una propuesta de los creadores de Ernesto, el local vasco del Lower East Side. También figura Rose Marie, en Williamsburg, un restaurante y bar de inspiración sureña que proviene de los responsables de Yellow Rose, el destino Tex-Mex de East Village galardonado previamente con un Bib Gourmand.

Un restaurante en la esquina de Mulberry Street, en Little Italy, representa la fusión entre tradición local y nuevas propuestas incluidas en la Guía Michelin 2025.

La tendencia de restaurantes con influencia de Ciudad de México se refleja en la inclusión de Comal, en Lower East Side, y Olmo, en Bed-Stuy. Ambos representan la expansión de este estilo culinario en la escena gastronómica nacional.

En el segmento de alta cocina japonesa, la guía reconoce a Muku, un restaurante de menú degustación que abrió recientemente en el espacio que antes ocupaba Sushi Ichimura en Tribeca y que ahora apuesta por una propuesta kaiseki. También se suma Sushi Akira, en Upper East Side, dirigido por el chef y propietario Nikki Zheng, así como Yamada, en Chinatown, bajo la dirección del chef Isao Yamada, ambos especializados en la tradición kaiseki.

El restaurante The Modern, dentro del MoMA, es ejemplo del equilibrio entre arte, diseño y gastronomía que caracteriza a los grandes candidatos del listado Michelin.

La oferta panasiática se amplía con la presencia de Gui, un exclusivo asador coreano en Times Square liderado por el chef Sungchul Shim. En Chinatown, el bar de vinos chino-estadounidense Lei, gestionado por Annie Shi junto a la chef Patty Lee, y el restaurante cantonés y chino-estadounidense Sal Tang’s, en Cobble Hill, también han sido reconocidos.

El panorama se completa con Markette, en Chelsea, que ofrece un menú europeo con influencias caribeñas bajo la dirección de India Doris. Este restaurante abrió sus puertas en junio bajo el nombre de Haymarket, pero adoptó su denominación actual en agosto.

El restaurante Mita, reconocido por su refinada propuesta panasiática, es uno de los nuevos nombres que integran la lista de recomendados de la Guía Michelin.

La edición completa de la Guía Michelin 2025 para Nueva York y otras regiones del noreste, que incluirá la entrega de estrellas, distinciones Bib Gourmand y otros reconocimientos —con estrenos para ciudades como Filadelfia y Boston—, se dará a conocer el martes 18 de noviembre, según Eater NY.