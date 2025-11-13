Estados Unidos

Guía Michelin suma 12 restaurantes de Nueva York a su selección

Desde cocina vietnamita y española hasta propuestas japonesas y panasiáticas, los nuevos estavlecimientos seleccionados amplían la oferta gastronómica neoyorquina reconocida por la prestigiosa publicación

Guardar
Vista del restaurante Overstory, uno
Vista del restaurante Overstory, uno de los espacios más elegantes del panorama neoyorquino, donde la experiencia culinaria se combina con una de las mejores vistas de la ciudad.

La Guía Michelin ha incorporado una nueva selección de 12 restaurantes de Nueva York a su directorio, posicionándolos como candidatos a recibir estrellas Michelin o distinciones Bib Gourmand en la próxima edición de noviembre. Esta actualización, anunciada el miércoles 15 de octubre, amplía la lista de establecimientos recomendados que ya se había dado a conocer durante el verano, según informó Eater NY.

Entre los nuevos aspirantes destacan varios proyectos derivados de restaurantes ya consolidados en la ciudad. El restaurante vietnamita Bánh Anh Em, ubicado en East Village, surge del equipo responsable de Bánh Vietnamese Shop House en Upper West Side. Por su parte, Bartolo, de cocina española y situado en West Village, es una propuesta de los creadores de Ernesto, el local vasco del Lower East Side. También figura Rose Marie, en Williamsburg, un restaurante y bar de inspiración sureña que proviene de los responsables de Yellow Rose, el destino Tex-Mex de East Village galardonado previamente con un Bib Gourmand.

Un restaurante en la esquina
Un restaurante en la esquina de Mulberry Street, en Little Italy, representa la fusión entre tradición local y nuevas propuestas incluidas en la Guía Michelin 2025.

La tendencia de restaurantes con influencia de Ciudad de México se refleja en la inclusión de Comal, en Lower East Side, y Olmo, en Bed-Stuy. Ambos representan la expansión de este estilo culinario en la escena gastronómica nacional.

En el segmento de alta cocina japonesa, la guía reconoce a Muku, un restaurante de menú degustación que abrió recientemente en el espacio que antes ocupaba Sushi Ichimura en Tribeca y que ahora apuesta por una propuesta kaiseki. También se suma Sushi Akira, en Upper East Side, dirigido por el chef y propietario Nikki Zheng, así como Yamada, en Chinatown, bajo la dirección del chef Isao Yamada, ambos especializados en la tradición kaiseki.

El restaurante The Modern, dentro
El restaurante The Modern, dentro del MoMA, es ejemplo del equilibrio entre arte, diseño y gastronomía que caracteriza a los grandes candidatos del listado Michelin.

La oferta panasiática se amplía con la presencia de Gui, un exclusivo asador coreano en Times Square liderado por el chef Sungchul Shim. En Chinatown, el bar de vinos chino-estadounidense Lei, gestionado por Annie Shi junto a la chef Patty Lee, y el restaurante cantonés y chino-estadounidense Sal Tang’s, en Cobble Hill, también han sido reconocidos.

El panorama se completa con Markette, en Chelsea, que ofrece un menú europeo con influencias caribeñas bajo la dirección de India Doris. Este restaurante abrió sus puertas en junio bajo el nombre de Haymarket, pero adoptó su denominación actual en agosto.

El restaurante Mita, reconocido por
El restaurante Mita, reconocido por su refinada propuesta panasiática, es uno de los nuevos nombres que integran la lista de recomendados de la Guía Michelin.

La edición completa de la Guía Michelin 2025 para Nueva York y otras regiones del noreste, que incluirá la entrega de estrellas, distinciones Bib Gourmand y otros reconocimientos —con estrenos para ciudades como Filadelfia y Boston—, se dará a conocer el martes 18 de noviembre, según Eater NY.

Temas Relacionados

Guía Michelin Restaurantes Nueva York Eater NY Bánh Anh Em Bartolo Muku Ciudad de México Chelsea Estrellas MichelinNewsroom BUE

Últimas Noticias

Intérpretes de señas revolucionan escenarios de Broadway

Profesionales del lenguaje de señas ganan protagonismo, transformando la experiencia artística y promoviendo la inclusión como un valor esencial en la cultura contemporánea

Intérpretes de señas revolucionan escenarios

Los empleados de Starbucks se declararon en huelga, paralizando decenas de tiendas en 40 ciudades de EEUU

La protesta coincide con la campaña más exitosa de la marca y busca presionar a la compañía ante el estancamiento de las negociaciones sobre salarios, plantillas y denuncias de abuso laboral

Los empleados de Starbucks se

Estados Unidos declaró organizaciones terroristas a cuatro grupos del movimiento Antifa en Europa

El gobierno de Donald Trump designó como “terroristas globales especialmente designados” a organizaciones antifascistas con base en Alemania, Italia y Grecia, acusadas de promover ataques violentos

Estados Unidos declaró organizaciones terroristas

Decenas de hospitalizados tras fuga de amoníaco en Oklahoma: ordenan evacuación y refuerzan medidas de seguridad

El incidente llevó a las autoridades a declarar un radio de evacuación de 2,5 kilómetros, instando a los residentes cercanos a abandonar sus hogares y buscar refugio

Decenas de hospitalizados tras fuga

El ex enviado de Donald Trump para Venezuela llamó a intensificar la presión para provocar la salida de Nicolás Maduro

Elliott Abrams advirtió que el actual despliegue militar en el Caribe no puede mantenerse indefinidamente y sugirió la necesidad de más acciones coordinadas para debilitar al régimen venezolano

El ex enviado de Donald
DEPORTES
Francisco Cerúndolo palpitó la serie

Francisco Cerúndolo palpitó la serie contra Alemania por el Final 8 de la Copa Davis: “Sé cómo incomodar a Zverev”

Cuáles son los exigentes requisitos para trabajar de porrista en la NFL: nivel de estudio, “pesajes regulares” e ingresos al año

“Muy sonriente”: la controvertida reacción de Jack Doohan tras el accidente de Colapinto en el GP de San Pablo de F1

Veljko Paunović, el ex entrenador de Chivas y Tigres debuta como seleccionador de Serbia ante Inglaterra

La FIFA dio a conocer a los candidatos al Premio Puskás y Marta al mejor gol del año: los tres argentinos en carrera

TELESHOW
Con la llegada de Noel

Con la llegada de Noel Gallagher al país, Oasis está listo para tocar en River

El conmovedor testimonio de Marta González: “No temo a la muerte, me voy a encontrar con la gente que quiero”

Chicanas y pase de factura: el tenso episodio de Wanda Nara y Andy Chango en MasterChef

Paula Chaves contó su verdad sobre la polémica que se desató cuando rechazó la nota con la China Suárez

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

INFOBAE AMÉRICA

“Duermo dos horas, cuatro como

“Duermo dos horas, cuatro como máximo”: aseguró la primera ministra de Japón Sanae Takaichi y encendió la polémica

El partido progresista D66 inició conversaciones con los democristianos para formar Gobierno en Países Bajos

Estados Unidos declaró organizaciones terroristas a cuatro grupos del movimiento Antifa en Europa

Ucrania ordenó auditorías masivas a empresas estatales tras el escándalo de corrupción en Energoatom

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de uno de los últimos rehenes asesinados por Hamas en Gaza