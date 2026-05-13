Estados Unidos

Don Francisco regresa a la televisión con un nuevo ciclo de entrevistas

El legendario presentador chileno que cautivó a millones de hispanos con sus programa “Sábado gigante” vuelve a Univision, después de 10 años de alejamiento de la cadena

Guardar
Don Francisco (Cuenta oficial de Don Francisco en Facebook)
Don Francisco (Cuenta oficial de Don Francisco en Facebook)

Don Francisco, el presentador de programas de entrevistas, volverá a la pantalla de Univision con un nuevo ciclo de entrevistas, diez años después de su alejamiento de la cadena.

El anuncio fue realizado por Televisa Univision durante su encuentro anual con anunciantes y marcará el regreso del histórico conductor chileno, de 85 años, con una propuesta que combinará la intimidad de las conversaciones personales con la magnitud de los grandes eventos televisivos.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, el conductor manifestó: “Quiero agradecer sinceramente a Televisa Univision por la confianza, y al público, que durante tantos años me ha acompañado con cariño, generosidad y lealtad”.

“Después de tanto camino recorrido, uno aprende que cada etapa tiene su tiempo, su emoción y su sentido. Y aunque pasan los años, sigo sintiendo que todavía hay historias que contar, personas que escuchar y momentos que compartir”, agregó.

PUBLICIDAD

Cuándo es el estreno del ciclo de entrevistas de Don Francisco

El estreno está previsto para el próximo año y estará dirigido a una audiencia hispana internacional, según informaron el diario estadounidense Los Angeles Times y la revista Variety.

La noticia representa el retorno de Mario Kreutzberger —su nombre real— al canal donde durante más de cinco décadas lideró las noches de los sábados con Sábado Gigante, programa que en su pico de popularidad llegó a reunir 80 millones de espectadores semanales en más de veinte países, de acuerdo con Variety.

La trayectoria de Don Francisco trasciende ampliamente esta nueva producción. Foto: Instagram @ donfranciscotv
La trayectoria de Don Francisco trasciende ampliamente esta nueva producción. Foto: Instagram @ donfranciscotv

El programa, de más de tres horas de duración, incluía concursos, segmentos cómicos, mesas redondas con niños y reportajes de viajes. Se emitió durante 53 años desde 1962 y empezó a emitirse en Estados Unidos en 1986. El último episodio, en septiembre de 2015. se emitió simultáneamente en Chile, México y Estados Unidos.

En qué consistirá el ciclo de entrevistas de Don Francisco

Según la descripción difundida por Televisa Univision y citada por la revista estadounidense, el formato buscará “una mezcla entre la intimidad de una conversación cercana y la escala de un gran evento televisivo”. De esta manera, retomará así el estilo de los especiales que marcaron la carrera del conductor.

El nuevo programa representará una especie de regreso a casa. La vuelta tiene el peso de un mito. Variety consigna la escala: es como si la NBC hubiera contratado a Johnny Carson para conducir otro formato tras su despedida de “The Tonight Show” en 1992.

Pionero de la TV latina en los Estados Unidos

El presentador Mario Kreutzberger. EFE/Sebastián Silva/Archivo
El presentador Mario Kreutzberger. EFE/Sebastián Silva/Archivo

La trayectoria de Don Francisco trasciende ampliamente esta nueva producción. Kreutzberger debutó en la televisión chilena en 1962 por Canal 13 con Sábado Gigante, ciclo que en 1986 se trasladó a Miami para comenzar a emitirse desde los estudios de Univision.

Con el tiempo, el programa se convirtió en una tradición para millones de familias latinas y alcanzó audiencias masivas tanto en América Latina como en Estados Unidos.

El cierre definitivo de Sábado Gigante, el 19 de septiembre de 2015, marcó el final de una era en la televisión hispana. La despedida contó con la participación de artistas como Juanes y Luis Fonsi, además del periodista Jorge Ramos.

También enviaron mensajes figuras internacionales como Shakira, Marc Anthony, el entonces alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, según recordó Los Ángeles Times.

Don Francisco volverá a la pantalla de Univision con un nuevo ciclo de entrevistas, diez años después de su alejamiento de la cadena. Foto: Instagram @donfranciscotv
Don Francisco volverá a la pantalla de Univision con un nuevo ciclo de entrevistas, diez años después de su alejamiento de la cadena. Foto: Instagram @donfranciscotv

La relevancia de Sábado Gigante dentro de la televisión hispana se sostuvo tanto en la variedad de sus segmentos —concursos, humor, entrevistas y espacios de participación familiar— como en su innovadora integración publicitaria mediante patrocinios de marcas internacionales.

A lo largo de más de medio siglo, el programa se consolidó como uno de los ciclos de variedades más longevos de la historia y como una referencia ineludible de la cultura popular latina en Estados Unidos y América Latina.

Tras finalizar su histórico ciclo, Kreutzberger continuó vinculado a la televisión. Luego de concluir su contrato con Univision, pasó a Telemundo, señal perteneciente a NBC Universal, donde condujo durante tres años un programa dominical de entrevistas que alcanzó cerca de cien episodios, según Variety.

Temas Relacionados

Don FranciscoUnivisionTelevisión HispanaCultura PopularEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Preocupación por aumentos de costos en la salud y nuevas tasas a la atención sanitaria en Los Ángeles

La población del condado se prepara para votar sobre un incremento impositivo destinado a financiar servicios médicos, en medio de advertencias sobre recortes federales y posturas divididas entre autoridades, sindicatos y representantes empresariales

Preocupación por aumentos de costos en la salud y nuevas tasas a la atención sanitaria en Los Ángeles

Video: Zohran Mamdani se suma a un partido de fútbol con estudiantes del Bronx

El alcalde de Nueva York inauguró el programa Soccer Streets y compartió la jornada con alumnos

Video: Zohran Mamdani se suma a un partido de fútbol con estudiantes del Bronx

Hallan muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas: identificaron a un adolescente hondureño

Las autoridades forenses investigan si el calor extremo pudo causar el fallecimiento y ya contactan a familiares para apoyo y repatriación

Hallan muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas: identificaron a un adolescente hondureño

Mamdani retira la propuesta de aumento de impuestos a la propiedad en Nueva York

La iniciativa, impulsada con el objetivo de solventar el déficit presupuestario de la ciudad, fue abandonada luego de recibir cuestionamientos de distintos sectores y tras concretarse un aporte de USD 4.000 millones por parte del gobierno estatal

Mamdani retira la propuesta de aumento de impuestos a la propiedad en Nueva York

Un juez de Florida autoriza el acceso a los registros médicos de Tiger Woods

La pesquisa indaga si el consumo de medicamentos influyó en el siniestro protagonizado por el reconocido golfista

Un juez de Florida autoriza el acceso a los registros médicos de Tiger Woods

TECNO

Snapseed renace bajo Google: edición inteligente y máscaras automáticas totalmente gratis

Snapseed renace bajo Google: edición inteligente y máscaras automáticas totalmente gratis

Así es GDo1, el nuevo robot ‘transformer’ listo para ser tripulado

Google dice que Chrome te ayuda a navegar: el dato es que ahora lo hace en tu lugar

iOS 26.5 revoluciona tu iPhone con nuevos fondos de pantalla y un creador personalizado

Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

ENTRETENIMIENTO

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

MUNDO

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

La Unión Europea y el Reino Unido preparan una misión en Ormuz para proteger el flujo mundial de petróleo tras el bloqueo iraní

Estados Unidos elevó a USD 29.000 millones el gasto de la guerra contra Irán y advirtió que la cifra seguirá creciendo

Irán eleva la tensión con Estados Unidos: la Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Ormuz

Rusia intensificó sus ataques con drones tras el alto el fuego y causó seis muertes en Dnipropetrovsk

Ruinas antiguas, terrazas sobre el mar y calles de piedra: así es Ortigia, la joya oculta de Sicilia