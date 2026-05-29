Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben a 215.000

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron 215.000 en la semana finalizada el 23 de mayo, informó el Departamento de Trabajo (Reuters)

Las solicitudes de subsidio en Estados Unidos subieron a 215.000 en la semana terminada el 23 de mayo, según informó el Departamento de Trabajo.

El dato aumentó en un contexto de incertidumbre externa y de precios más altos para insumos como el petróleo y los fertilizantes, pero sin señales de un deterioro generalizado del mercado laboral.

El mismo reporte mostró que las solicitudes continuas —personas que siguen cobrando la prestación después de la primera semana— aumentaron en 15.000 hasta 1,786 millones en la semana finalizada el 16 de mayo, de acuerdo con el Departamento de Trabajo.

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Ese período coincidió con la ventana en la que el Gobierno encuestó a los hogares para calcular la tasa de desempleo de mayo, un cruce relevante para interpretar la evolución del empleo.

Los economistas consultados por la agencia Reuters habían previsto 211.000 nuevas solicitudes para la última semana. En lo que va de 2026, ese indicador se mantuvo dentro de una banda de 190.000 a 230.000, según los datos citados por Reuters.

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Qué midió el informe semanal y por qué lo sigue de cerca el mercado

El Departamento de Trabajo reporta un aumento de 15.000 en las solicitudes continuas, que escalan a 1,786 millones en la semana del 16 de mayo (Reuters)

El aumento semanal fue de 5.000 casos, siempre de acuerdo con el Departamento de Trabajo, y se conoció en una etapa en la que los inversores y las empresas miraron con atención cualquier señal de cambio en la demanda de empleo.

En la lectura más básica del indicador, una cifra baja y estable suele asociarse con despidos contenidos; un salto persistente puede anticipar un enfriamiento más marcado del mercado laboral.

Las solicitudes continuas se interpretan de manera distinta. Como reflejan cuántas personas siguen dentro del sistema de prestaciones, su avance puede sugerir que algunos beneficiarios tardaron más en volver a conseguir empleo o que la contratación perdió velocidad, aun cuando las empresas no estén anunciando recortes masivos.

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En la última medición, el nivel de 1,786 millones se ubicó por debajo de los registros elevados del año pasado, aunque con un incremento respecto de la semana anterior.

Reuters indicó que, salvo por recortes de empleo muy visibles en empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, los despidos se mantuvieron en niveles reducidos.

La agencia también sostuvo que esa resistencia del empleo persistió pese a un clima de incertidumbre que primero estuvo asociado a los fuertes aranceles a las importaciones del año pasado y que luego se profundizó por el conflicto con Irán.

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Incertidumbre por el conflicto con Irán y presión sobre los costos

El conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz encarecieron las materias primas, elevando la presión inflacionaria sobre la economía de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Becerril)

En el plano externo, el cable citado por Reuters señaló que el conflicto bloqueó el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético. Ese cierre empujó al alza los precios de materias primas y sumó presión inflacionaria sobre la economía estadounidense.

La lectura que gana espacio en ese tipo de episodios es la relación entre impacto de costos, inflación y empleo. Un encarecimiento sostenido del petróleo y de otros insumos puede trasladarse a precios internos y afectar decisiones de consumo e inversión.

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En ese marco, los datos semanales de subsidios sirven para medir rápidamente si la tensión externa ya se tradujo en despidos. En la medición del Departamento de Trabajo, ese traspaso no apareció con fuerza: las solicitudes iniciales se movieron al alza, pero permanecieron dentro del rango observado durante el año.

La previsión recogida por Reuters apuntó a que la tasa de desempleo de mayo probablemente se mantuvo en 4,3%. La referencia es relevante porque vincula dos instrumentos distintos: el conteo administrativo de solicitudes de subsidios y el relevamiento por encuestas con el que se calcula la desocupación mensual.

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Por qué las solicitudes continuas pueden bajar aun con un mercado más duro

La mayoría de los estados limita a 26 semanas las prestaciones por desempleo, lo que puede reducir las solicitudes continuas sin indicar una mejora real

Aunque las solicitudes continuas subieron en la última medición, Reuters señaló que seguían por debajo de los niveles altos del año pasado. Parte de esa baja frente a 2023 podría explicarse porque algunas personas agotaron su derecho a cobrar la ayuda. En la mayoría de los estados, las prestaciones por desempleo están limitadas a 26 semanas.

Ese límite introduce un matiz importante: cuando un beneficiario llega al final de su elegibilidad, deja de figurar en el conteo de solicitudes continuas aunque siga sin trabajo. Por eso, un descenso o un nivel menor al de otros períodos no siempre implica, por sí solo, una mejora equivalente en la situación del empleo; también puede reflejar salidas del sistema por vencimiento del beneficio.

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Un indicador parcial: qué queda fuera de las estadísticas de prestaciones

Las estadísticas de prestaciones no incluyen a muchos jóvenes desempleados de Estados Unidos, porque suelen carecer de experiencia laboral o tener una trayectoria demasiado breve para calificar.

Esa limitación deja fuera de la medición a una parte de las dificultades que puede enfrentar el ingreso al mercado de trabajo, incluso cuando el total de despidos se mantenga bajo.

El texto difundido por Reuters añadió que los graduados universitarios se encontraron con un mercado laboral difícil. Algunos de quienes terminaron sus estudios el año pasado siguieron sin empleo, una señal de fricciones en la inserción laboral que no siempre quedan reflejadas en el conteo de quienes acceden a prestaciones.

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La lectura de los hogares, según The Conference Board

Una encuesta de The Conference Board publicada el martes mostró señales cruzadas sobre la percepción de los hogares respecto del empleo. La proporción de personas que dijo que los puestos de trabajo eran “abundantes” cayó a su nivel más bajo desde febrero de 2021.

En esa misma encuesta, la proporción de quienes afirmaron que era “difícil” conseguir empleo descendió a su nivel más bajo en 7 meses, según The Conference Board.

El contraste entre ambos resultados reforzó la idea de un mercado laboral que, en las métricas de despidos semanales, siguió estable, pero con percepciones menos uniformes sobre las oportunidades disponibles.