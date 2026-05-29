Estados Unidos

Un incendio en un tren en Penn Station dejó 5 heridos e interrumpió el servicio ferroviario

La emergencia tuvo lugar en la madrugada, ocasionando lesiones a cinco trabajadores y provocando alteraciones masivas en los horarios y rutas de miles de pasajeros en el principal nodo de transporte de Nueva York

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Dos camiones de bomberos rojos con luces de emergencia encendidas y una manguera amarilla en el suelo, con humo o vapor elevándose frente a un edificio
El incendio en un tren de mantenimiento de Amtrak en Penn Station provoca la interrupción de los servicios ferroviarios en Nueva York y Nueva Jersey

Un incendio registrado la madrugada del viernes en un tren de mantenimiento provocó una de las mayores interrupciones recientes en el servicio ferroviario en Penn Station, Nueva York. El suceso ocurrió cuando un vagón de servicio ardió en la vía 11, desencadenando una emergencia que movilizó a decenas de trabajadores y paralizó el tránsito ferroviario en pleno inicio de la jornada laboral. Según la información oficial, la alarma se dio poco después de la 1:30 de la madrugada, momento en el que las primeras llamadas alertaron al Departamento de Bomberos sobre un foco ígneo dentro de uno de los túneles del río Hudson, en el área de acceso a Penn Station. Lo que en un principio parecía un incidente controlable pronto escaló en gravedad: a las 2:45 de la madrugada, las autoridades declararon una segunda alarma por la magnitud del fuego y la dificultad de acceso al lugar.

La rápida propagación del incendio forzó la interrupción de los servicios ferroviarios justo antes de la hora punta de la mañana, afectando a miles de personas que dependen diariamente de Penn Station para desplazarse a sus trabajos. La escena, según testigos y videos difundidos por redes sociales, era caótica; la estación, uno de los nodos de transporte más transitados de Estados Unidos, quedó sumida en la confusión mientras los equipos de emergencia luchaban por contener la situación.

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Intervención de los bomberos y estado de los heridos

Imagen borrosa de un camión de bomberos rojo y blanco con luces de emergencia encendidas. Un hombre en uniforme está subido al camión. Reflejo de edificio visible
La emergencia en Penn Station obliga al despliegue de 141 bomberos y 46 camiones para controlar las llamas en un túnel del río Hudson

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó un operativo de gran escala, enviando 46 camiones y 141 efectivos al lugar. El personal trabajó intensamente para frenar el avance de las llamas, logrando finalmente controlar el incendio alrededor de las 4 de la madrugada y extinguirlo poco después. La intervención de los bomberos fue decisiva para evitar daños mayores en la infraestructura y minimizar las consecuencias para los trabajadores y usuarios del servicio.

Cinco empleados ferroviarios resultaron heridos durante el incidente. De ellos, dos sufrieron lesiones graves y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Bellevue, según informaron las autoridades. Las tres personas restantes, afectadas por el humo y posibles golpes, rechazaron la atención médica tras recibir asistencia en el lugar. El despliegue de medios y la pronta respuesta de los equipos de emergencia fueron considerados claves para evitar que el saldo fuera aún más grave.

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En palabras de los responsables del operativo, el incendio se encontraba dentro de un vagón de servicio de Amtrak, lo que complicó las tareas de acceso y extinción, especialmente por la presencia de materiales inflamables y la ubicación subterránea. La causa del siniestro permanece bajo investigación.

Impacto en el servicio ferroviario de NJ Transit, Amtrak y LIRR

Personas esperan en una plataforma de tren gris y amarilla, frente a un tren plateado de NJ Transit con franjas diagonales naranja, morado y blanco
La suspensión de servicios de NJ Transit, Amtrak y LIRR afecta a miles de pasajeros durante la hora punta matutina en la estación más concurrida de Estados Unidos (REUTERS)

La magnitud del incidente generó una suspensión inmediata de los servicios de NJ Transit, Amtrak y Long Island Rail Road (LIRR) en Penn Station, afectando tanto los trayectos de llegada como de salida en uno de los horarios más concurridos del día. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) comunicó a primera hora del viernes que el servicio de LIRR en Penn Station quedaba suspendido en ambas direcciones, alertando a los usuarios sobre la posibilidad de retrasos, cancelaciones y desvíos.

Por su parte, NJ Transit anunció en su sitio web la suspensión total del servicio ferroviario entre Penn Station y Newark Penn Station, una decisión que repercutió en todo el corredor noreste. En el caso de Amtrak, el portavoz Marc Magliari confirmó que el servicio entre Nueva York y Nueva Jersey quedaría interrumpido hasta la tarde, mientras se realizaban tareas de limpieza, reparación y peritaje en el túnel afectado. Además, los servicios hacia el norte y el este también experimentaron reducciones y cambios en su itinerario.

La interrupción se convirtió en un desafío mayúsculo para quienes viajan diariamente entre Nueva Jersey y Nueva York, especialmente durante la concurrida franja matutina de desplazamientos laborales. Según los reportes de la mañana, la estación y sus inmediaciones se llenaron de viajeros a la espera de información y alternativas de transporte.

Alternativas de transporte y medidas para los viajeros

Las autoridades establecen desvíos y habilitan billetes flexibles en NJ Transit y LIRR para mitigar el impacto en los desplazamientos diarios (REUTERS/Jeenah Moon)
Las autoridades establecen desvíos y habilitan billetes flexibles en NJ Transit y LIRR para mitigar el impacto en los desplazamientos diarios (REUTERS/Jeenah Moon)

Frente a la parálisis del principal eje ferroviario, las autoridades y compañías de transporte implementaron medidas de emergencia para mitigar el impacto. El servicio Midtown Direct de NJ Transit fue desviado temporalmente a Hoboken, permitiendo que los pasajeros conectaran con otras líneas o sistemas de transporte.

Los billetes y pases de tren de NJ Transit fueron habilitados, sin distinción, para ser utilizados tanto en trenes como en los servicios de transportistas privados y el sistema PATH en Newark Penn Station, Hoboken y la calle 33 de Nueva York. Esta flexibilidad buscó dar una respuesta rápida a la multitud de usuarios varados o afectados por la cancelación de sus rutas habituales.

En el caso de LIRR, si bien el servicio se restableció parcialmente en el transcurso de la mañana, varios trenes debieron ser desviados a otras terminales como Grand Central y Long Island City, lo que obligó a los pasajeros a modificar sus trayectos y tiempos de llegada. Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar constantemente las actualizaciones en los sitios web y aplicaciones, donde se publicaron los últimos datos sobre cancelaciones y retrasos por sucursal.

Estado actual de la situación y declaraciones de autoridades

Al cierre de la mañana del viernes, el incendio ya había sido extinguido, pero el efecto dominó de la emergencia continuaba sintiéndose en el servicio ferroviario y en la rutina de miles de personas. El portavoz de Amtrak, Marc Magliari, reiteró que no se esperaba la reanudación del servicio entre Nueva York y Nueva Jersey hasta la tarde, y pidió disculpas públicas a los usuarios, ofreciendo la posibilidad de cambiar reservas y solicitar reembolsos mientras se trabajaba en restablecer la normalidad. La investigación sobre las causas del incendio seguía en curso, mientras los equipos técnicos evaluaban los daños y la seguridad de la infraestructura afectada.

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