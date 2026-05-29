Estados Unidos

Murió un niño ecuatoriano de 12 años tras el vuelco de una balsa en Pensilvania

El alumno de sexto grado, residente en Long Island, participaba del viaje anual de su escuela cuando la embarcación se dio vuelta en el río Lehigh, se desplegó un operativo de búsqueda y se confirmó su fallecimiento

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Vista aérea de personas en la orilla y en el agua, un bote inflable rojo en el río y botes verdes en la hierba, rodeados de árboles y vehículos
Un niño ecuatoriano de 12 años murió en el río Lehigh, Pensilvania, durante una excursión escolar de rafting (Telemundo )

César Albarracín Guncay, un niño de 12 años originario de Ecuador, murió el martes por la noche en el río Lehigh, en Pensilvania, cuando la balsa en la que practicaba rafting con compañeros de clase volcó durante la excursión anual de su escuela en los Poconos.

Su cuerpo fue recuperado del agua y trasladado a un parque cercano, donde el personal de emergencia confirmó su fallecimiento. El niño era alumno de sexto grado de la escuela de Sag Harbor, en Long Island, y el viaje formaba parte de la celebración de graduación de ese nivel.

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Viajaban en la embarcación cinco personas, entre ellas al menos un adulto, según confirmó la Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania a NBC New York. Cuando la balsa volcó en el condado de Carbon, cuatro personas salieron a la superficie de inmediato. César no lo hizo.

Qué pasó en el río Lehigh

Las autoridades recibieron el primer aviso como un posible ahogamiento. De inmediato se activó un operativo de búsqueda en la zona, que concluyó con el hallazgo del cuerpo del menor.

“Cuatro personas fueron recuperadas, pero una de ellas no regresó de inmediato a la superficie. Por consiguiente, se llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate. Y lamentablemente se encontró a un niño de 12 años, confirmándose su fallecimiento”, dijo el director de Comunicaciones de la Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania.

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Ambulancia blanca con franjas rojas y logo 'Lehighton Ambulance', con el símbolo Estrella de la Vida y bandera estadounidense en puertas traseras, con un remolque y árboles
La Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania investiga si los alumnos seguían las normas de seguridad tras el accidente fatal (Telemundo )

La agencia estatal abrió una investigación formal sobre el accidente, según informó Newsday, diario de Long Island. Los investigadores trabajan para determinar si los estudiantes usaban el equipo de seguridad reglamentario en el momento del incidente.

Las autoridades dijeron a NBC New York que creen que César llevaba chaleco salvavidas, aunque ese punto también forma parte de la investigación en curso.

La voz de la familia

Su prima, Ashley Bestán, habló en exclusiva con Telemundo 47 y describió la historia de César como la de un niño que llegó a Long Island desde Ecuador hace tres años, antes que sus propios padres, con la ilusión de construir una vida nueva.

“Esto era su sueño, era el sueño de los papás y él solo quería venir a ser un niño chiquito que estaba viviendo la vida”, dijo Bestán entre lágrimas, según el reporte de Telemundo 47.

César aprendió inglés, amaba el arte y el fútbol. Su prima describió su historia como la del sueño americano hecho realidad. El viaje a los Poconos era, para él, su premio por terminar el año escolar.

“Es como el más grande premio de pasar el año”, recordó Bestán. “Hasta el último momento él estaba muy feliz de irse de viaje”.

La respuesta de la escuela

El superintendente del distrito de Sag Harbor envió un correo electrónico a las familias el miércoles con la noticia del fallecimiento.

En el mensaje, el funcionario escribió: “No existen palabras para expresar adecuadamente la magnitud de esta pérdida. César era un miembro muy querido de nuestra familia escolar, un niño que significaba muchísimo para todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

Lateral de un autobús escolar amarillo con las letras "SAG HARBOR U.F.S.D.", una puerta de emergencia y un brazo de señal de stop rojo
La escuela de Sag Harbor ofreció servicios de apoyo psicológico para alumnos y familias tras la muerte del estudiante en Pensilvania (Telemundo )

“Su ausencia dejará un vacío insustituible en nuestras aulas, en nuestros pasillos y en nuestras vidas”, añadió el comunicado, citado por Telemundo 47 y NBC New York.

La institución también puso a disposición de la comunidad servicios de asesoramiento en crisis para alumnos y familias afectados por la tragedia.

Una colecta para los gastos funerarios

La familia y los amigos de César lanzaron una campaña de recaudación de fondos online para cubrir los gastos funerarios, según informó Telemundo 47.

El número exacto de estudiantes que estaban en el agua al momento del vuelco aún no fue precisado por las autoridades. La investigación sigue abierta.

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