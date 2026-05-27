Estados Unidos

Estados Unidos mantendrá los aranceles a las importaciones de México y Canadá mientras avanza la renegociación del T-MEC

El representante comercial de Washington, afirmó que EEUU enfrenta “problemas comerciales importantes” con Canadá y confirmó que, aunque se inicien negociaciones bilaterales con México, el país del norte permanecerá excluido de la primera etapa del diálogo

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El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer (REUTERS/Piroschka van de Wouw/Archivo)
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer (REUTERS/Piroschka van de Wouw/Archivo)

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, anunció que la administración del presidente Donald Trump mantendrá los aranceles a las importaciones de México y Canadá mientras avanza la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte, según expuso durante un evento del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington.

El funcionario afirmó que Estados Unidos enfrenta “problemas comerciales importantes” con Canadá y confirmó que, aunque se inicien negociaciones bilaterales con México, el país del norte permanecerá excluido de la primera etapa del diálogo. “Estados Unidos va a tener aranceles”, señaló Greer, y argumentó que la persistencia de un “enorme déficit comercial” obliga a mantener medidas proteccionistas, incluso con socios regionales.

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El ex jefe de gabinete del Representante de Comercio estadounidense subrayó que el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá), vigente desde hace seis años, no continuará como un acuerdo completamente libre de aranceles. Estas declaraciones coinciden con comentarios previos realizados en privado ante ejecutivos de la industria en México, donde anticipó que los aranceles para automóviles y acero seguirán vigentes bajo una eventual renovación del tratado.

Las negociaciones formales entre representantes de Washington y Ciudad de México comenzarán esta semana en la capital mexicana y abordarán las nuevas reglas de origen para productos, así como cuestiones de seguridad económica regional. Greer expresó su objetivo de reducir el déficit comercial estadounidense con México y de promover que ese país incremente los aranceles a importaciones provenientes de fuera de Norteamérica, lo que facilitaría conceder un trato preferencial a los socios regionales.

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Estados Unidos mantendrá los aranceles a los países del T-MEC, según afirmó Greer (Reuters)
Estados Unidos mantendrá los aranceles a los países del T-MEC, según afirmó Greer (Reuters)

A pesar de que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos se redujo más del 30% el año pasado, hasta los USD 202.100 millones, el saldo negativo con México creció casi un 15% y alcanzó los USD 196.900 millones, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.

Según Greer, los cambios en las normas de origen buscarán fortalecer la producción estadounidense, en particular en los sectores automotor e industrial, aunque evitó precisar detalles sobre las demandas de Washington. “A lo largo de estas negociaciones, hablaremos de reglas de origen de una manera que potencie el contenido estadounidense en estos productos”, explicó.

El alto funcionario añadió que, si México y otros socios aceptan aumentar los aranceles a las importaciones externas, se facilitaría la concesión de beneficios arancelarios dentro de la región.

“Para las regiones de seguridad nacional, quiero que nuestra cadena de suministro provenga de este hemisferio, directamente de Norteamérica”, sostuvo.

Palacio Nacional
En el Palacio Nacional, la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein/X)

Greer enfatizó que los desacuerdos con Canadá trascienden las disputas comerciales tradicionales y consideró compleja la resolución de esas diferencias. “Canadá está en una situación diferente, y es difícil ver dónde termina eso”, dijo Greer, al tiempo que criticó la política industrial canadiense que favorece la producción automotriz local. “Queremos fabricar (automóviles) aquí”, concluyó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea () es completamente independiente del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

La jefa de Estado subrayó que el acuerdo con el bloque europeo responde a una actualización del tratado vigente desde el año 2000, cuya expiración estaba prevista para 2026. Explicó que ambos instrumentos comerciales “se desarrollan de manera independiente” y recalcó que la firma con la UE “no representa ningún riesgo ni afecta las negociaciones en curso con Estados Unidos y Canadá”.

La presidenta Claudia Sheinbaum (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum (Crédito: Gobierno de México)

La mandataria reiteró que la política comercial del país distingue claramente los procesos de negociación y ratificación de ambos acuerdos, y descartó la existencia de interferencias o condicionamientos entre el T-MEC y el acuerdo con la UE.

(Con información de Reuters)

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