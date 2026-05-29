Estados Unidos

Murió una joven dominicana tras recibir un disparo en una fiesta en el Bronx

Reyna Caceres, de 23 años, recibió un tiro en el ojo izquierdo durante una fiesta nocturna cerca de Aqueduct Avenue y murió a las pocas horas. Mientras, la policía investiga y aún no se informan detenciones

Guardar
Tres agentes del NYPD con uniformes oscuros de pie cerca de un coche blanco y un SUV policial blanco y azul con luces azules encendidas, de noche
El tiroteo en University Heights dejó una víctima mortal, Reyna Caceres, de 23 años, durante una fiesta nocturna en el Bronx (ABC7NY)

La madrugada del jueves, una mujer de 23 años murió tras recibir un disparo en el ojo izquierdo durante una fiesta en el Bronx. La víctima, identificada como Reyna Caceres, originaria de República Dominicana, se encontraba cerca de un parque y de una escuela primaria en el momento del ataque, informaron las autoridades a CBS News.

El tiroteo ocurrió poco después de las 12:10 de la madrugada, en las inmediaciones de Aqueduct Avenue. En medio del festejo, una persona vestida de negro disparó contra la multitud. La policía explicó que Caceres no era el objetivo, sino una “víctima accidental” que falleció, según ABC7NY.

PUBLICIDAD

El hecho tuvo lugar en un parque de University Heights, una zona residencial del distrito, durante la madrugada del jueves. El sitio exacto fue a pasos de un área de juegos y una escuela elemental.

Mujer con sudadera beige, gafas de sol, pelo recogido, haciendo señal de paz. Al fondo, cascada, rocas, río y puente
La muerte de Reyna Caceres ocurrió frente a un parque y una escuela elemental, generando alarma por la seguridad en el vecindario (X)

Los agentes respondieron a un llamado por asalto y hallaron a la joven herida. La trasladaron de inmediato al Hospital St. Barnabas, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento, informó CBS News.

Agentes y peritos acordonaron el área y buscaron pruebas entre vasos, botellas y prendas ensangrentadas que quedaron dispersas tras el evento. Las calles cercanas quedaron cerradas para facilitar el trabajo de los investigadores, detalló Bronx News 12.

Quién era la víctima y cómo reaccionó la comunidad

Reyna Caceres fue descrita por sus allegados como una persona de “buen corazón, siempre sonriente y dispuesta a ayudar”, según un familiar citado por ABC7NY. Los seres queridos se acercaron al sitio del crimen, aunque la conmoción les impidió hablar con los medios.

PUBLICIDAD

El dolor y la preocupación dominaron el ambiente, especialmente por la proximidad a una escuela.

Vista de calle acordonada con cinta amarilla, con un oficial de policía examinando el suelo junto a una valla. Detrás hay un parque y edificios de apartamentos de ladrillo
Vecinos del Bronx reclamaron más presencia policial y programas de prevención para combatir la violencia juvenil en la zona (Bronx News 12)

Algunos padres expresaron temor por la seguridad de sus hijos y la sensación de vulnerabilidad que se vive en el vecindario. “No me siento seguro trayendo a mi hijo a la escuela”, confesó un residente a CBS News.

Qué se sabe sobre el responsable y el posible motivo

Hasta el momento, la policía no ha realizado arrestos ni ha difundido una descripción precisa del atacante. Las investigaciones señalan que el ataque podría relacionarse con un conflicto previo, ya que un familiar de la víctima figura como investigado en tres tiroteos anteriores. No obstante, las autoridades insisten en que Caceres no era el objetivo.

La investigación continúa y la policía solicita la colaboración ciudadana. Quienes tengan información relevante pueden comunicarse de manera confidencial a las líneas habilitadas por la policía de Nueva York (NYPD) o por canales digitales.

Impacto social y testimonios de vecinos

El tiroteo profundizó el sentimiento de inseguridad en University Heights. Un vecino, entrevistado por CBS News, lamentó la falta de recursos y oportunidades para los jóvenes del barrio: “Cuando no existen opciones para que los chicos se alejen de la calle, pasan estas cosas”.

Cartel azul digital 'WELCOME TO PS91' y cartel de 'Public School 91' sobre una valla con instrumentos musicales. Árboles verdes y calle con coches a la izquierda
El incidente incrementó la preocupación de los padres por la seguridad de los niños en el barrio de University Heights (ABC7NY)

Otra residente, Chanel, relató a Bronx News 12 que escuchó los disparos desde su casa y vio a una joven cubierta de sangre. Admitió sentirse culpable por no haber llamado antes a la policía, ya que suele denunciar fiestas ruidosas, pero esa noche dudó. “Me siento mal, quizás pude haber ayudado”, expresó.

Acciones de las autoridades tras el crimen

La policía mantuvo presencia frente al domicilio de la víctima y continuó la recolección de pruebas en el parque. Entre los objetos recogidos había vasos, alcohol y una camiseta manchada, aunque no se sabe si pertenecían a la víctima o a otros asistentes.

Los investigadores también revisaron cámaras de seguridad en busca de indicios sobre el atacante, detalló Bronx News 12.

Por el momento, no se han revelado nuevos datos sobre el motivo exacto del tiroteo ni se ha identificado públicamente a un sospechoso. La comunidad exige respuestas y mayor presencia policial para evitar que episodios similares se repitan.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasEstados UnidosNueva YorkBronxInseguridadTiroteo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Southwest Airlines actualiza su política para pasajeros de talla grande y habilita un asiento adicional sin cargo

La medida llega tras meses de críticas y quejas por trato humillante. La aerolínea la vincula a una revisión interna por el cambio hacia lugares asignados y busca evitar roces en el embarque

Southwest Airlines actualiza su política para pasajeros de talla grande y habilita un asiento adicional sin cargo

Ocho estudiantes quedaron atrapados más de tres horas en una montaña rusa en Texas

El incidente ocurrió en el parque de diversiones Pleasure Pier durante una excursión escolar. Tras una falla en el ascenso, los bomberos debieron bajarlos con arneses y un camión con torre

Ocho estudiantes quedaron atrapados más de tres horas en una montaña rusa en Texas

El FBI refuerza medidas de seguridad para la Copa Mundial en Atlanta

La realización del torneo ha generado una movilización coordinada entre agencias federales y locales, con entrenamientos y protocolos adaptados a la magnitud y la duración del evento internacional de fútbol

El FBI refuerza medidas de seguridad para la Copa Mundial en Atlanta

Cómo la comida en Estados Unidos perdió su sabor y quiénes buscan recuperarlo

La preocupación por frutas y verduras más insípidas crece entre especialistas, que señalan que el modelo de producción priorizó cantidad y duración en góndola, y relegó la variedad y la calidad en los alimentos

Cómo la comida en Estados Unidos perdió su sabor y quiénes buscan recuperarlo

Estados Unidos negocia con Honduras un programa de cooperación militar para combatir al crimen organizado

El presidente Tito Asfura se reunió con Joseph Humire, subsecretario de Guerra de Trump, para acordar un plan conjunto destinado a reprimir a los carteles de la droga que operan en territorio hondureño

Estados Unidos negocia con Honduras un programa de cooperación militar para combatir al crimen organizado

TECNO

De X Æ A-12 a los gemelos secretos: la historia y los nombres más extraños de los hijos de Elon Musk

De X Æ A-12 a los gemelos secretos: la historia y los nombres más extraños de los hijos de Elon Musk

Qué son las cookies de internet y por qué pueden convertirse en un riesgo para tu privacidad

Cómo conseguir gratis doce juegos completos en Epic Games Store para tu PC

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 29 de mayo

La alarmante predicción de Elon Musk: por qué la IA y los carros eléctricos nos dejarán sin luz

ENTRETENIMIENTO

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer

Paul Anka reveló el lado más íntimo de Frank Sinatra: “Lo que aprendí de él va mucho más allá de la música”

MUNDO

La prensa del régimen de Irán confirmó que el texto del acuerdo con Estados Unidos cambió, pero no está finalizado

La prensa del régimen de Irán confirmó que el texto del acuerdo con Estados Unidos cambió, pero no está finalizado

Militares de Israel y El Líbano se reúnen en el Pentágono en medio de una escalada entre Hezbollah y las Fuerzas de Defensa

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Un drone atribuido a Rusia impactó en Rumania y EEUU advierte: “Vamos a defender cada centímetro de la OTAN”

El impago de salarios en Rusia se duplica por la guerra y alcanza el máximo en una década