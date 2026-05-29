Murió una joven dominicana tras recibir un disparo en una fiesta en el Bronx

El tiroteo en University Heights dejó una víctima mortal, Reyna Caceres, de 23 años, durante una fiesta nocturna en el Bronx (ABC7NY)

La madrugada del jueves, una mujer de 23 años murió tras recibir un disparo en el ojo izquierdo durante una fiesta en el Bronx. La víctima, identificada como Reyna Caceres, originaria de República Dominicana, se encontraba cerca de un parque y de una escuela primaria en el momento del ataque, informaron las autoridades a CBS News.

El tiroteo ocurrió poco después de las 12:10 de la madrugada, en las inmediaciones de Aqueduct Avenue. En medio del festejo, una persona vestida de negro disparó contra la multitud. La policía explicó que Caceres no era el objetivo, sino una “víctima accidental” que falleció, según ABC7NY.

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El hecho tuvo lugar en un parque de University Heights, una zona residencial del distrito, durante la madrugada del jueves. El sitio exacto fue a pasos de un área de juegos y una escuela elemental.

La muerte de Reyna Caceres ocurrió frente a un parque y una escuela elemental, generando alarma por la seguridad en el vecindario (X)

Los agentes respondieron a un llamado por asalto y hallaron a la joven herida. La trasladaron de inmediato al Hospital St. Barnabas, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento, informó CBS News.

Agentes y peritos acordonaron el área y buscaron pruebas entre vasos, botellas y prendas ensangrentadas que quedaron dispersas tras el evento. Las calles cercanas quedaron cerradas para facilitar el trabajo de los investigadores, detalló Bronx News 12.

Quién era la víctima y cómo reaccionó la comunidad

Reyna Caceres fue descrita por sus allegados como una persona de “buen corazón, siempre sonriente y dispuesta a ayudar”, según un familiar citado por ABC7NY. Los seres queridos se acercaron al sitio del crimen, aunque la conmoción les impidió hablar con los medios.

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El dolor y la preocupación dominaron el ambiente, especialmente por la proximidad a una escuela.

Vecinos del Bronx reclamaron más presencia policial y programas de prevención para combatir la violencia juvenil en la zona (Bronx News 12)

Algunos padres expresaron temor por la seguridad de sus hijos y la sensación de vulnerabilidad que se vive en el vecindario. “No me siento seguro trayendo a mi hijo a la escuela”, confesó un residente a CBS News.

Qué se sabe sobre el responsable y el posible motivo

Hasta el momento, la policía no ha realizado arrestos ni ha difundido una descripción precisa del atacante. Las investigaciones señalan que el ataque podría relacionarse con un conflicto previo, ya que un familiar de la víctima figura como investigado en tres tiroteos anteriores. No obstante, las autoridades insisten en que Caceres no era el objetivo.

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La investigación continúa y la policía solicita la colaboración ciudadana. Quienes tengan información relevante pueden comunicarse de manera confidencial a las líneas habilitadas por la policía de Nueva York (NYPD) o por canales digitales.

Impacto social y testimonios de vecinos

El tiroteo profundizó el sentimiento de inseguridad en University Heights. Un vecino, entrevistado por CBS News, lamentó la falta de recursos y oportunidades para los jóvenes del barrio: “Cuando no existen opciones para que los chicos se alejen de la calle, pasan estas cosas”.

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El incidente incrementó la preocupación de los padres por la seguridad de los niños en el barrio de University Heights (ABC7NY)

Otra residente, Chanel, relató a Bronx News 12 que escuchó los disparos desde su casa y vio a una joven cubierta de sangre. Admitió sentirse culpable por no haber llamado antes a la policía, ya que suele denunciar fiestas ruidosas, pero esa noche dudó. “Me siento mal, quizás pude haber ayudado”, expresó.

Acciones de las autoridades tras el crimen

La policía mantuvo presencia frente al domicilio de la víctima y continuó la recolección de pruebas en el parque. Entre los objetos recogidos había vasos, alcohol y una camiseta manchada, aunque no se sabe si pertenecían a la víctima o a otros asistentes.

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Los investigadores también revisaron cámaras de seguridad en busca de indicios sobre el atacante, detalló Bronx News 12.

Por el momento, no se han revelado nuevos datos sobre el motivo exacto del tiroteo ni se ha identificado públicamente a un sospechoso. La comunidad exige respuestas y mayor presencia policial para evitar que episodios similares se repitan.