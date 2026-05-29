Ocho estudiantes quedaron atrapados más de tres horas en una montaña rusa en Texas

Ocho estudiantes quedaron atrapados durante más de tres horas en la montaña rusa Iron Shark de Pleasure Pier, en Galveston, Texas (FOX 26 Houston)

Ocho estudiantes quedaron atrapados durante más de tres horas en una montaña rusa del parque de diversiones Pleasure Pier. Los jóvenes lograron salir ilesos tras un intenso operativo de rescate.

La falla mecánica ocurrió en la atracción Iron Shark, la más alta del Pleasure Pier, cuando el grupo participaba en una excursión escolar. La emergencia movilizó a bomberos y autoridades locales, quienes utilizaron un camión con torre para descender a los estudiantes uno por uno.

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Todos recibieron arneses de seguridad y ningún estudiante ni acompañante resultó herido, según confirmaron voceros de el Houston Independent School District (HISD), el distrito escolar público de Houston y de la empresa propietaria del parque.

Qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados

El incidente sucedió la tarde del jueves, poco después de las 17:20. Ocho estudiantes de las escuelas Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School quedaron varados en lo alto del recorrido mientras la montaña rusa ascendía su tramo vertical de 30 metros.

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La falla mecánica en la montaña rusa Iron Shark activó el protocolo de seguridad y detuvo el juego para proteger a los pasajeros (FOX 26 Houston)

El grupo formaba parte de una visita educativa organizada por el distrito escolar. Las familias de los jóvenes recibieron información directa de los administradores escolares.

“Agradecemos que todos los estudiantes, empleados y acompañantes estén a salvo”, señaló el HISD en un comunicado reproducido por ABC7 News.

Cómo actuaron los equipos de rescate

El Departamento de Bomberos de Galveston llegó al parque poco después de recibir la alarma. Los socorristas colocaron su vehículo de torre en el muelle y comenzaron un rescate, bajando a cada estudiante en forma individual.

El proceso se extendió por más de tres horas, hasta que todos estuvieron fuera de peligro.

La rápida intervención de bomberos y el cumplimiento de los protocolos de seguridad evitaron lesiones y garantizaron la integridad de los estudiantes atrapados (FOX 26 Houston)

Durante la operación, el parque Pleasure Pier permaneció cerrado para permitir el trabajo de los bomberos y garantizar la seguridad de los visitantes.

Los responsables del parque agradecieron la rápida intervención de los servicios de emergencia y anunciaron una revisión completa del juego antes de reabrirlo.

Qué se sabe sobre el fallo técnico

La empresa Landry’s Inc., propietaria del parque, declaró que el sistema de seguridad del juego funcionó como estaba diseñado. Al detectar una anomalía en el ascenso inicial, el mecanismo detuvo la montaña rusa para proteger a los pasajeros.

“Nuestra atención se centró en la seguridad de los visitantes”, indicó Terry Turney, director de operaciones del parque, en declaraciones recogidas por FOX 26 Houston.

Hasta ahora, no se ha informado la causa exacta de la avería. La compañía adelantó que especialistas inspeccionarán la atracción antes de permitir su uso nuevamente.

Ningún estudiante ni acompañante resultó herido según confirmaron el distrito escolar público de Houston y la empresa Landry’s Inc (FOX 26 Houston)

Por su parte, la empresa informó que la reacción rápida permitió evitar lesiones y enfatizó que su prioridad fue la integridad de los jóvenes.

La administración del parque afirmó: “El juego se detuvo como está previsto en situaciones de este tipo para mantener a todos a salvo”. Tras el rescate, la atracción quedó bajo revisión técnica exhaustiva.

Dónde ocurrió el incidente

El suceso tuvo lugar en el Galveston Island Historic Pleasure Pier, un parque de diversiones instalado sobre el mar en la ciudad de Galveston, Texas.

La montaña rusa Iron Shark es una de las principales atracciones del lugar, reconocida por su subida vertical de 30 metros y una velocidad máxima de 84 km/h. El recorrido, de 380 metros, incluye cuatro inversiones y una bajada más allá de la vertical.

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Cómo reaccionaron las autoridades y cuál es la situación actual

Las autoridades escolares y municipales expresaron alivio por el desenlace favorable. El distrito escolar aseguró que “la administración está en contacto directo con las familias de todos los estudiantes que participaron en la excursión” y destacó la colaboración entre el personal del parque y los equipos de rescate.

A la fecha, la montaña rusa permanece cerrada, y técnicos especializados evalúan sus sistemas para determinar las causas del incidente y prevenir futuros riesgos.