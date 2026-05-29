La mayoría de los estadounidenses rechaza la fijación de precios basada en vigilancia tecnológica

Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses rechaza la fijación de precios mediante vigilancia y el uso de etiquetas electrónicas en supermercados (Google Maps)

Una creciente preocupación recorre a Estados Unidos frente a la digitalización de los precios en supermercados. Una reciente encuesta confirma que la mayoría de los estadounidenses rechaza la fijación de precios basada en vigilancia y el uso de etiquetas electrónicas. Este fenómeno, que gana terreno en grandes cadenas minoristas, despierta inquietud por su potencial para modificar el precio de los productos en tiempo real y por la posibilidad de afectar negativamente el bolsillo de los consumidores. El debate se intensifica en un contexto de inflación persistente y salarios que no logran mantener el ritmo del aumento del costo de vida.

La encuesta que disparó el debate fue realizada por GBAO Strategies y difundida por el sindicato United Food and Commercial Workers International Union (UFCW). El estudio revela que el 68% de los estadounidenses considera que las tecnologías de fijación de precios mediante vigilancia y las etiquetas electrónicas aumentarán el costo de los alimentos y otros productos de consumo cotidiano. Solo un 5% estima que estas herramientas podrían reducir los precios, mientras que el 20% cree que no tendrán impacto significativo. Estos resultados indican un rechazo amplio a sistemas que permiten modificar valores de los productos en tiempo real según diversos factores, como la demanda, el comportamiento del consumidor o incluso el clima.

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La consulta pública forma parte de la campaña “Affordable Groceries and Good Jobs”, impulsada por UFCW para promover leyes estatales que prohíban la fijación de precios basada en vigilancia y el uso de etiquetas electrónicas de estanterías, conocidas por su sigla en inglés, ESL. La percepción negativa hacia estas tecnologías se extiende más allá del precio: el 58% de los encuestados afirma que las etiquetas digitales les restarían interés en comprar en tiendas físicas, mientras que el 35% no modificaría sus hábitos y solo el 3% asegura que tendría más incentivos para visitar estos establecimientos. Además, el 67% de los participantes apoya la prohibición total de las etiquetas electrónicas en supermercados.

El 68% de los consumidores teme que las etiquetas digitales y precios dinámicos aumenten el costo de alimentos y productos esenciales (@nudemiami)

Las etiquetas electrónicas comenzaron a expandirse en supermercados y grandes cadenas minoristas del país durante los últimos años. Su funcionamiento se basa en la capacidad de modificar el precio de los productos de manera instantánea y remota, lo que permite a los comercios adoptar modelos de precios dinámicos. Críticos de la medida, citados por Gizmodo, advierten que estas tecnologías pueden facilitar incrementos abruptos en función de variables como el comportamiento de compra individual, la hora del día, la temperatura exterior o el historial de consumo. Entre los ejemplos mencionados figura la posibilidad de subir el precio de bebidas frías durante olas de calor o de aumentar productos esenciales cuando el sistema detecta que un cliente está dispuesto a pagar más.

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La expansión de estas herramientas digitales genera un profundo impacto en la experiencia de compra. Muchos consumidores temen perder transparencia y previsibilidad en los precios, ya que las modificaciones pueden producirse varias veces al día, dificultando la comparación y la planificación del gasto. Este escenario desemboca no solo en el rechazo a la tecnología, sino también en una menor motivación para visitar tiendas físicas, lo que podría afectar el tráfico en supermercados y modificar los hábitos de consumo tradicionales.

El trasfondo económico aumenta la sensibilidad social ante este tipo de innovaciones. La encuesta muestra que el 66% de los estadounidenses expresa preocupación por el precio de los alimentos, un dato que se entiende mejor al observar los indicadores recientes: la inflación anualizada en abril alcanzó el 3,8%, mientras que los salarios subieron apenas un 3,6%. Según el informe, es la primera vez desde 2023 que los ingresos de los trabajadores quedan por debajo del ritmo inflacionario, lo que erosiona la capacidad de compra de millones de familias y agrava el malestar frente a cualquier mecanismo que pueda incrementar aún más los precios.

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El 67% de los encuestados apoya la prohibición total de etiquetas electrónicas en las góndolas de cadenas minoristas de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)

En este contexto, las grandes cadenas minoristas avanzan con la implementación de etiquetas electrónicas. Walmart, uno de los mayores actores del sector, ya utiliza este sistema en parte de sus tiendas y tiene previsto extenderlo a todos sus locales en Estados Unidos antes de finales de 2026. La empresa, según información publicada por Gizmodo, asegura que no empleará el sistema para aumentar precios de forma abusiva y que toda modificación requiere supervisión humana. Sin embargo, también ha registrado patentes relacionadas con ajustes de precios automatizados mediante inteligencia artificial, lo que alimenta la desconfianza de consumidores y organizaciones gremiales.

La reacción de los sindicatos ha sido categórica. Desde UFCW, su vicepresidente internacional Ademola Oyefeso denunció que las empresas tecnológicas presentan las etiquetas digitales como herramientas para aumentar precios y reducir empleos. Mientras algunos sectores empresariales prefieren hablar de “precios personalizados”, los sindicatos impulsan regulaciones estatales para limitar estas prácticas. Actualmente, al menos una docena de estados analiza proyectos de ley sobre el tema, y Maryland ya aprobó la primera norma que prohíbe la fijación de precios mediante vigilancia en supermercados. No obstante, activistas advierten que la ley presenta vacíos legales que aún deben resolverse para garantizar una protección efectiva a los consumidores.

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