Estados Unidos

La mayoría de los estadounidenses rechaza la fijación de precios basada en vigilancia tecnológica

Una reciente encuesta indica que una porción significativa de la población muestra desaprobación frente a la utilización de sistemas digitales que permiten modificar los precios en tiempo real en supermercados y grandes cadenas minoristas

Guardar
Vista larga de un pasillo refrigerado en un supermercado con múltiples estantes llenos de recipientes de yogur y lácteos, con etiquetas de precios
Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses rechaza la fijación de precios mediante vigilancia y el uso de etiquetas electrónicas en supermercados (Google Maps)

Una creciente preocupación recorre a Estados Unidos frente a la digitalización de los precios en supermercados. Una reciente encuesta confirma que la mayoría de los estadounidenses rechaza la fijación de precios basada en vigilancia y el uso de etiquetas electrónicas. Este fenómeno, que gana terreno en grandes cadenas minoristas, despierta inquietud por su potencial para modificar el precio de los productos en tiempo real y por la posibilidad de afectar negativamente el bolsillo de los consumidores. El debate se intensifica en un contexto de inflación persistente y salarios que no logran mantener el ritmo del aumento del costo de vida.

La encuesta que disparó el debate fue realizada por GBAO Strategies y difundida por el sindicato United Food and Commercial Workers International Union (UFCW). El estudio revela que el 68% de los estadounidenses considera que las tecnologías de fijación de precios mediante vigilancia y las etiquetas electrónicas aumentarán el costo de los alimentos y otros productos de consumo cotidiano. Solo un 5% estima que estas herramientas podrían reducir los precios, mientras que el 20% cree que no tendrán impacto significativo. Estos resultados indican un rechazo amplio a sistemas que permiten modificar valores de los productos en tiempo real según diversos factores, como la demanda, el comportamiento del consumidor o incluso el clima.

PUBLICIDAD

La consulta pública forma parte de la campaña “Affordable Groceries and Good Jobs”, impulsada por UFCW para promover leyes estatales que prohíban la fijación de precios basada en vigilancia y el uso de etiquetas electrónicas de estanterías, conocidas por su sigla en inglés, ESL. La percepción negativa hacia estas tecnologías se extiende más allá del precio: el 58% de los encuestados afirma que las etiquetas digitales les restarían interés en comprar en tiendas físicas, mientras que el 35% no modificaría sus hábitos y solo el 3% asegura que tendría más incentivos para visitar estos establecimientos. Además, el 67% de los participantes apoya la prohibición total de las etiquetas electrónicas en supermercados.

Interior de un supermercado moderno con estantes de madera con botellas, un mostrador de atención y largas vitrinas refrigeradas con productos
El 68% de los consumidores teme que las etiquetas digitales y precios dinámicos aumenten el costo de alimentos y productos esenciales (@nudemiami)

Las etiquetas electrónicas comenzaron a expandirse en supermercados y grandes cadenas minoristas del país durante los últimos años. Su funcionamiento se basa en la capacidad de modificar el precio de los productos de manera instantánea y remota, lo que permite a los comercios adoptar modelos de precios dinámicos. Críticos de la medida, citados por Gizmodo, advierten que estas tecnologías pueden facilitar incrementos abruptos en función de variables como el comportamiento de compra individual, la hora del día, la temperatura exterior o el historial de consumo. Entre los ejemplos mencionados figura la posibilidad de subir el precio de bebidas frías durante olas de calor o de aumentar productos esenciales cuando el sistema detecta que un cliente está dispuesto a pagar más.

PUBLICIDAD

La expansión de estas herramientas digitales genera un profundo impacto en la experiencia de compra. Muchos consumidores temen perder transparencia y previsibilidad en los precios, ya que las modificaciones pueden producirse varias veces al día, dificultando la comparación y la planificación del gasto. Este escenario desemboca no solo en el rechazo a la tecnología, sino también en una menor motivación para visitar tiendas físicas, lo que podría afectar el tráfico en supermercados y modificar los hábitos de consumo tradicionales.

El trasfondo económico aumenta la sensibilidad social ante este tipo de innovaciones. La encuesta muestra que el 66% de los estadounidenses expresa preocupación por el precio de los alimentos, un dato que se entiende mejor al observar los indicadores recientes: la inflación anualizada en abril alcanzó el 3,8%, mientras que los salarios subieron apenas un 3,6%. Según el informe, es la primera vez desde 2023 que los ingresos de los trabajadores quedan por debajo del ritmo inflacionario, lo que erosiona la capacidad de compra de millones de familias y agrava el malestar frente a cualquier mecanismo que pueda incrementar aún más los precios.

El 67% de los encuestados apoya la prohibición total de etiquetas electrónicas en las góndolas de cadenas minoristas de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)
El 67% de los encuestados apoya la prohibición total de etiquetas electrónicas en las góndolas de cadenas minoristas de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)

En este contexto, las grandes cadenas minoristas avanzan con la implementación de etiquetas electrónicas. Walmart, uno de los mayores actores del sector, ya utiliza este sistema en parte de sus tiendas y tiene previsto extenderlo a todos sus locales en Estados Unidos antes de finales de 2026. La empresa, según información publicada por Gizmodo, asegura que no empleará el sistema para aumentar precios de forma abusiva y que toda modificación requiere supervisión humana. Sin embargo, también ha registrado patentes relacionadas con ajustes de precios automatizados mediante inteligencia artificial, lo que alimenta la desconfianza de consumidores y organizaciones gremiales.

La reacción de los sindicatos ha sido categórica. Desde UFCW, su vicepresidente internacional Ademola Oyefeso denunció que las empresas tecnológicas presentan las etiquetas digitales como herramientas para aumentar precios y reducir empleos. Mientras algunos sectores empresariales prefieren hablar de “precios personalizados”, los sindicatos impulsan regulaciones estatales para limitar estas prácticas. Actualmente, al menos una docena de estados analiza proyectos de ley sobre el tema, y Maryland ya aprobó la primera norma que prohíbe la fijación de precios mediante vigilancia en supermercados. No obstante, activistas advierten que la ley presenta vacíos legales que aún deben resolverse para garantizar una protección efectiva a los consumidores.

Temas Relacionados

PreciosSupermercadoEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la comida en Estados Unidos perdió su sabor y quiénes buscan recuperarlo

La preocupación por frutas y verduras más insípidas crece entre especialistas, que señalan que el modelo de producción priorizó cantidad y duración en góndola, y relegó la variedad y la calidad en los alimentos

Cómo la comida en Estados Unidos perdió su sabor y quiénes buscan recuperarlo

Estados Unidos negocia con Honduras un programa de cooperación militar para combatir al crimen organizado

El presidente Tito Asfura se reunió con Joseph Humire, subsecretario de Guerra de Trump, para acordar un plan conjunto destinado a reprimir a los carteles de la droga que operan en territorio hondureño

Estados Unidos negocia con Honduras un programa de cooperación militar para combatir al crimen organizado

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó por una “anomalía” durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral

“Todo el personal está a salvo”, comunicó la compañía tras la explosión que causó temor en Florida. Hasta el momento, se desconoce la magnitud de los destrozos

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó por una “anomalía” durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos brindará un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Estados Unidos advirtió que aplicará sanciones a Omán si coopera con Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington responderá contra quienes faciliten restricciones al libre paso de buques en la estratégica vía marítima

Estados Unidos advirtió que aplicará sanciones a Omán si coopera con Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

TECNO

Cuántos hijos tiene Elon Musk y cómo se llaman

Cuántos hijos tiene Elon Musk y cómo se llaman

Qué son las cookies de internet y por qué pueden convertirse en un riesgo para tu privacidad

Cómo conseguir gratis doce juegos completos en Epic Games Store para tu PC

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 29 de mayo

La alarmante predicción de Elon Musk: por qué la IA y los carros eléctricos nos dejarán sin luz

ENTRETENIMIENTO

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer

Paul Anka reveló el lado más íntimo de Frank Sinatra: “Lo que aprendí de él va mucho más allá de la música”

MUNDO

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Un drone atribuido a Rusia impactó en Rumania y EEUU advierte: “Vamos a defender cada centímetro de la OTAN”

El impago de salarios en Rusia se duplica por la guerra y alcanza el máximo en una década

La OTAN condenó la incursión del dron ruso en Rumania: “El comportamiento imprudente es un peligro para todos”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra