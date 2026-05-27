USCIS anuncia nuevas medidas vigentes desde junio de 2026 que afectan a miles de migrantes

El boletín de visas de junio 2026 de USCIS introduce nuevas fechas de acción final, límites anuales por categoría y advertencias de retrocesos para India, China y Filipinas. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció nuevas medidas que modifican el proceso de solicitud de residencia permanente para migrantes a partir de junio de 2026. Estas disposiciones, publicadas en el boletín de visas de junio, afectan directamente a solicitantes por la vía familiar y laboral, así como a quienes participan en la lotería de visas. El ajuste tiene relevancia por el impacto sobre los plazos y las posibilidades de obtener la green card, en un contexto de alta demanda global.

Según autoridades del Departamento de Estado y de USCIS, el boletín de junio introduce nuevas fechas de acción final, límites anuales por categoría y advertencias sobre retrocesos en ciertas nacionalidades, entre ellas India, China y Filipinas. Estas medidas responden a la saturación de cupos en varias categorías, como la EB-2 para India, y a la necesidad de ajustar el calendario migratorio conforme a la legislación vigente. El proceso exige que los solicitantes consulten actualizaciones constantes para no quedar fuera de plazo.

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El contexto de estos cambios se enmarca en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que regula el número máximo de visados anuales, así como los topes por país de origen. En los últimos años, la demanda creciente y los retrocesos en fechas de prioridad han llevado a la administración migratoria a endurecer los controles y priorizar el trámite consular sobre el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, según reportó Business Standard.

¿Cuáles son las principales novedades del boletín de visas de junio 2026 de USCIS?

El boletín de visas de junio 2026 establece que todos los solicitantes de residencia permanente deben revisar las tablas de “Fechas de acción final” para saber si pueden presentar sus solicitudes, según explicó el Departamento de Estado. Estas tablas, publicadas mensualmente, marcan el umbral temporal a partir del cual se puede avanzar en el trámite, dependiendo de la categoría migratoria y el país de origen.

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La agencia informó que, salvo indicación contraria en su web oficial, los interesados deben atenerse estrictamente a estas tablas para iniciar el proceso de ajuste de estatus. Si la demanda supera la cantidad de visas disponibles, se detiene la emisión de nuevos permisos hasta el inicio del siguiente año fiscal. El boletín de junio advierte que esta situación se ha presentado en varias categorías, obligando a los solicitantes a esperar a octubre para reanudar el trámite.

Además, para el año fiscal 2026, el límite anual de visas familiares se mantiene en 226.000, mientras que las visas basadas en empleo tienen un cupo de 140.000, cifras confirmadas por el Departamento de Estado y recogidas por Business Today. El tope por país continúa en el 7% del total, lo cual afecta particularmente a los países con mayor volumen de solicitudes.

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USCIS privilegia el trámite consular sobre el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, con excepciones para casos de interés nacional o beneficios económicos comprobados. (Reuters)

¿Qué categorías laborales quedan afectadas por agotamiento de cupos?

Una de las principales novedades del boletín es el agotamiento anticipado de visas en la categoría EB-2 para ciudadanos de India, según informaron Business Standard y Times of India. El Departamento de Estado confirmó que desde fines de mayo y hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre de 2026, no se emitirán nuevas green cards en la categoría EB-2 para solicitantes de India.

Actualmente, la fecha de acción final para EB-2 India es el 1 de septiembre de 2013, lo que implica que solo quienes presentaron la solicitud antes de esa fecha pueden continuar el proceso, aunque los cupos ya se encuentran agotados. Esta situación afecta también a la categoría EB-1 y existen advertencias sobre posibles nuevos retrocesos en los próximos meses.

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En el caso de China, el boletín advierte sobre riesgo de suspensión temporal o retroceso en la categoría EB-2 ante el incremento de solicitudes. Para Filipinas, se mantiene el monitoreo en la categoría EB-3, para evitar superar los límites anuales permitidos.

¿Cómo afectan las nuevas directrices de USCIS al ajuste de estatus?

En mayo de 2026, USCIS emitió un memorando de política interna (PM-602-0199) que refuerza la autoridad de los funcionarios para analizar de forma discrecional las solicitudes de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Economic Times reportó que la agencia “limita el ajuste de estatus a casos extraordinarios”, mientras que privilegia el trámite consular salvo excepciones como el interés nacional o beneficio económico comprobado.

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La interpretación de esta política, según análisis de la firma Fragomen y publicaciones en AJC, es que “a partir de ahora, quienes se encuentren en Estados Unidos de manera temporal y busquen la residencia deberán regresar a su país de origen y solicitar la green card desde allí, salvo circunstancias excepcionales”. Solo los poseedores de visas de doble intención (como H-1B o L-1) podrían acceder a una exención parcial, pero la decisión queda en manos de la autoridad migratoria.

El memorando exige que los solicitantes presenten documentación adicional que acredite méritos, estabilidad financiera y aportes a la comunidad. “El estándar ha pasado de ‘no hay razón para denegar’ a ‘hay razones afirmativas para aprobar’”, según fuentes legales citadas por Economic Times. Además, los oficiales pueden solicitar evidencias como declaraciones de impuestos recientes o cartas de empleadores.

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¿Qué ocurre con la lotería de visas y otras categorías especiales en 2026?

El boletín de junio también determina los cupos y rangos regionales para la lotería de Visas de Diversidad (DV-2026), que este año asignará alrededor de 52.000 visas tras deducciones previstas en la legislación federal, según lo reportado por Business Standard. El avance de los números habilitados para la lotería variará cada mes y se ajustará según la demanda y la disponibilidad por región.

Otras categorías especiales, como visas para empleados del gobierno estadounidense en el extranjero, trabajadores religiosos y determinados inmigrantes especiales, mantienen cupos y fechas específicas. El documento oficial recomienda a los solicitantes de estas categorías consultar con la sección consular correspondiente para conocer el impacto de los cambios en sus trámites.

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El tope anual para visas familiares se mantiene en 226,000 y para visas laborales en 140,000, afectando la disponibilidad de la green card a solicitantes de países con alta demanda. (Archivo)

¿Cómo consultar las fechas de prioridad y disponibilidad de visas para México y Latinoamérica?

Durante junio de 2026, los ciudadanos de México y de otros países latinoamericanos deben revisar las tablas publicadas en el boletín de visas para conocer si pueden avanzar en sus solicitudes de residencia. Según el Departamento de Estado, en el caso de patrocinio familiar, las fechas de prioridad vigentes varían según la subcategoría:

F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses): 8 de noviembre de 2007.

F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes): 1 de enero de 2024.

F2B (hijos solteros mayores de 21 años de residentes): 15 de febrero de 2009.

F3 (hijos casados de ciudadanos estadounidenses): 1 de mayo de 2001.

F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses): 8 de abril de 2001.

En las categorías laborales señaladas como “C” (current), los números están autorizados para todos los solicitantes calificados. Por ejemplo, trabajadores prioritarios y profesionales con títulos avanzados pueden avanzar, mientras que otras subcategorías tienen fechas límite específicas según el boletín.

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¿Qué pasos deben seguir los solicitantes ante los nuevos límites migratorios?

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los solicitantes de residencia verificar de manera regular las tablas de fechas, cupos y requisitos publicados por USCIS y el Departamento de Estado. Aquellos en categorías saturadas deberán esperar la reapertura de cupos en el próximo año fiscal, que inicia el 1 de octubre de 2026.

La política de mayor escrutinio y la preferencia por el trámite consular incrementan los tiempos de espera y la exigencia de documentación. Las autoridades insisten en que los interesados consulten únicamente canales oficiales para recibir información actualizada y evitar errores que puedan retrasar su trámite.

¿Cómo impactan estas medidas a los migrantes y qué se puede esperar en los próximos meses?

Las nuevas reglas migratorias de Estados Unidos afectan a miles de solicitantes alrededor del mundo, principalmente a quienes buscan la residencia por vías saturadas como la EB-2 para India. El endurecimiento en la revisión de los expedientes y la preferencia por el trámite consular podrían incrementar la carga administrativa en embajadas y consulados, además de alargar los plazos de procesamiento.

El boletín de visas de junio 2026 establece que los cambios permanecerán vigentes hasta el cierre del año fiscal y que los cupos y fechas se revisarán de manera periódica. El Departamento de Estado y USCIS anticipan nuevas actualizaciones mensuales, por lo que recomiendan a los interesados mantenerse informados sobre posibles modificaciones en el calendario migratorio y los criterios de elegibilidad.