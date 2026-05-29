Estados Unidos

Southwest Airlines actualiza su política para pasajeros de talla grande y habilita un asiento adicional sin cargo

La medida llega tras meses de críticas y quejas por trato humillante. La aerolínea la vincula a una revisión interna por el cambio hacia lugares asignados y busca evitar roces en el embarque

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Un avión de Southwest Airlines azul con detalles rojos y amarillos asciende en el aire, mostrando el fuselaje y la cola contra un fondo de montañas y cielo
Southwest Airlines elimina la obligación de comprar por adelantado un segundo asiento para pasajeros de talla grande cuando hay disponibilidad en el vuelo (Reuters)

Southwest Airlines eliminó la obligación de que los pasajeros de talla grande compren un asiento adicional con anticipación. Desde finales de la semana pasada, los agentes en los aeropuertos pueden ofrecer ese segundo lugar sin costo extra cuando hay disponibilidad en el vuelo.

El cambio llega después de meses de críticas públicas y acusaciones de discriminación por peso, que desbordaron las redes sociales de la aerolínea tras una política anterior que muchos pasajeros consideraron abrupta e injusta.

Qué dice la nueva política

Según un comunicado de Southwest, cuando hay asientos contiguos libres, “los agentes en el aeropuerto tienen la facultad de ofrecer un asiento adicional sin costo para los clientes que lo necesiten". Si no hay lugar disponible, la aerolínea se compromete a ubicar al pasajero en un vuelo posterior.

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La compañía aclara que sigue siendo recomendable reservar el segundo asiento por adelantado. Quienes no lo hagan corren el riesgo de no poder abordar su vuelo original si el avión va lleno.

El origen del conflicto

En enero de este año, Southwest introdujo una política que exigía a los pasajeros que necesitaran espacio adicional comprar un segundo asiento antes de viajar. La devolución del dinero solo se procesaba si el vuelo no se completaba.

Un avión Boeing 737 de Southwest Airlines azul, amarillo y rojo en pista de aeropuerto. Detrás, se observan tres aviones Boeing 737 blancos de United Airlines
El cambio responde a críticas por discriminación de peso y a denuncias de trato humillante hacia pasajeros con cuerpos grandes (Reuters)

Ese cambio generó numerosas quejas. Varios viajeros denunciaron que empleados en los mostradores y puertas de embarque les dijeron directamente que no cabrían en un solo asiento, una situación que muchos describieron como humillante.

Tigress Osborn, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de las Personas Gordas, declaró a The New York Times que Southwest dio muy poca advertencia previa sobre el cambio. Según Osborn, la medida tomó por sorpresa a pasajeros de talla grande que durante años le dieron toda su preferencia a esa aerolínea.

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Por qué Southwest cambió su postura

La aerolínea atribuye el ajuste de enero a la transición hacia asientos asignados, que obligó a revisar otros requisitos relacionados con la distribución de plazas a bordo.

En su comunicado, Southwest señaló que la actualización reciente es el resultado de una revisión amplia del proceso y que continuará ajustando su política para ofrecer “una experiencia de viaje más predecible para los clientes que requieren un asiento adicional".

El nuevo esquema también busca reducir la presión sobre los empleados en la puerta de embarque, que bajo la política anterior debían evaluar en el momento si un pasajero necesitaba más espacio, una situación que generó roces y situaciones incómodas.

La tensión de fondo entre tamaño e industria aérea

El debate va más allá de una aerolínea. Según ABC News, analistas del sector señalan que las compañías aéreas son negocios donde el peso y el espacio son variables operativas directas, y que la tendencia de las últimas décadas ha sido reducir el tamaño de los asientos en clase económica.

Esa combinación —asientos más pequeños y una población en promedio más grande— crea una tensión estructural que ninguna política de abordaje resuelve por completo.

Un avión azul de Southwest Airlines, modelo Boeing 737 Next Generation, está estacionado en una pista con un puente de embarque y un camión de combustible
Southwest sigue sin resolver completamente qué ocurre si un pasajero de talla grande no reservó y el vuelo va lleno, resaltando la importancia de la reserva anticipada (Reuters)

Lo que sí está en juego, según los críticos, es el trato: la línea entre aplicar una política operativa y avergonzar públicamente a un pasajero por su cuerpo.

Southwest, que durante años se distinguió por su reputación de trato amable, enfrenta ahora el desafío de recuperar esa imagen.

Qué pasa si no hay asientos disponibles

El principal punto pendiente de la nueva política sigue sin resolverse del todo. Si un pasajero de talla grande llega al aeropuerto sin haber reservado un segundo asiento y el vuelo va lleno, no podrá abordar.

Southwest dice que en ese caso trabajará para acomodarlo en un vuelo posterior, pero no especifica en qué condiciones ni en qué plazo.

Por eso, la aerolínea insiste en que la reserva anticipada del segundo asiento sigue siendo la opción más segura para evitar contratiempos de último momento.

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