El FBI refuerza medidas de seguridad para la Copa Mundial en Atlanta

El FBI lidera los preparativos de seguridad de la Copa Mundial 2026 en Atlanta con una coordinación inédita entre agencias (AFP)

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Atlanta ha impulsado una movilización sin precedentes de las agencias de seguridad locales, estatales y federales. Esta coordinación es el resultado de meses de planificación, reuniones y entrenamientos conjuntos con el objetivo de garantizar que el evento deportivo transcurra bajo estrictos estándares de protección tanto para los asistentes como para los habitantes de la ciudad. La magnitud del torneo ha obligado a las autoridades a diseñar estrategias específicas que contemplan desde la gestión de grandes multitudes hasta la prevención de delitos complejos y amenazas tecnológicas.

La coordinación general entre las entidades de seguridad se refleja en la participación activa del Departamento de Policía de Atlanta, el Departamento de Bomberos y Rescate de Atlanta y la oficina local del FBI. Altos funcionarios de estas instituciones han comunicado públicamente cómo se preparan para afrontar los desafíos que representa la Copa Mundial, enfatizando la singularidad del evento, sobre todo por su extensa duración, un aspecto que lo distingue de otros acontecimientos multitudinarios previos en la ciudad.

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El FBI desempeña un papel central en la protección de la Copa Mundial. Según explicó Marlo Graham, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Atlanta, la agencia federal ha adaptado sus protocolos habituales de seguridad a la escala y la duración del torneo. Graham subrayó que, aunque los procedimientos de preparación para eventos masivos son en esencia rutinarios, el calendario prolongado de la Copa exige una vigilancia constante y la capacidad de responder a incidentes durante varias semanas consecutivas. Para Graham, la diferencia clave reside en “la duración”, un elemento que obliga a ajustar todos los mecanismos de supervisión y despliegue operativo.

Las autoridades diseñan estrategias especializadas para el control de multitudes y la prevención de amenazas complejas y tecnológicas en la FIFA 2026 (EFE)

En este contexto, el entrenamiento conjunto entre agencias adquiere un protagonismo especial. Los equipos tácticos del FBI han estado practicando de manera regular con las unidades equivalentes de otras agencias, tanto locales como federales, para afinar la coordinación ante situaciones de emergencia. Esta preparación abarca ejercicios de respuesta rápida, simulacros de evacuación y tácticas de intervención ante amenazas potenciales. La colaboración constante ha permitido establecer protocolos comunes y asignar roles claros a cada organismo involucrado, lo que se traduce en una capacidad de respuesta más eficaz ante cualquier eventualidad.

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Uno de los desafíos más recientes y complejos en materia de seguridad es el uso ilegal de drones. El FBI y sus socios han previsto la creación de una zona de exclusión aérea en torno al Estadio Mercedes-Benz y el Parque Olímpico del Centenario durante la realización de los partidos. Graham advirtió que operar un dron en estas áreas restringidas podría significar multas de hasta USD 100.000, la incautación del dispositivo y la posibilidad de enfrentar cargos federales. Equipos especializados, integrados por agentes del FBI, la policía local y la CBP, han sido entrenados para neutralizar drones que violen las normas, utilizando tecnología y tácticas específicas para impedir cualquier intrusión que pueda poner en riesgo a los presentes.

La prevención de la trata de personas es otro eje de los preparativos. Graham detalló que el FBI ha intensificado sus esfuerzos para identificar a traficantes y brindar apoyo a las víctimas, en colaboración con organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos. El enfoque abarca tanto la investigación proactiva como la respuesta inmediata ante cualquier indicio de actividad sospechosa, con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables durante el evento.

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La comunicación directa y constante entre el FBI y la policía de Atlanta busca adaptar en tiempo real las estrategias frente a nuevas amenazas (REUTERS)

La colaboración y comunicación entre el FBI y las agencias locales es constante y prioritaria. El jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, destacó que el contacto directo con el FBI se mantendrá hasta el último día del torneo, e incluso después, dada la naturaleza impredecible de las amenazas, especialmente las vinculadas al terrorismo. El diálogo permanente con el GBI (Georgia Bureau of Investigation) y otros organismos facilita la adaptación de las estrategias de seguridad a medida que evoluciona el contexto del evento, permitiendo realizar ajustes en tiempo real.

En cuanto a la gestión de amenazas y la respuesta a incidentes sospechosos, la oficina del FBI en Atlanta ha dejado claro que, aunque actualmente no existen amenazas conocidas contra los partidos del Mundial, todas las advertencias serán tomadas en serio, incluidas aquellas emitidas por teléfono, mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales. Graham enfatizó que cualquier amenaza falsa constituye un delito federal y será investigada con todo el rigor. Se anima al público a reportar cualquier comportamiento o situación inusual, ya que la colaboración ciudadana es fundamental para anticipar y neutralizar riesgos.

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Durante la Copa Mundial, la presencia del equipo SWAT y de los técnicos en desactivación de explosivos será notoria. Según Shawn Matthews, agente especial adjunto del FBI en Atlanta, estos especialistas trabajarán en estrecha coordinación con el Departamento de Policía de Austin y otras agencias colaboradoras para atender rápidamente cualquier alerta sobre paquetes o vehículos sospechosos. Matthews aseguró que la visibilidad de estos equipos no debe generar alarma, pues están preparados para actuar de forma inmediata ante cualquier amenaza, reforzando así la seguridad pública.

Finalmente, el refuerzo de la seguridad en infraestructuras clave, como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, constituye otra prioridad. Graham señaló que la presencia de agentes federales y locales se ha incrementado en todos los entornos vinculados a la FIFA, incluyendo el aeropuerto, para anticipar posibles incidentes y garantizar la protección de quienes transiten por estos puntos neurálgicos durante el torneo.

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