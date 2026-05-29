Una explosión por fuga de gas en un complejo de apartamentos de Dallas dejó tres muertos y cinco heridos

La explosión en un edificio de Oak Cliff, Dallas, provocada por una fuga de gas, dejó tres muertos, incluyendo un niño, y cinco heridos

Una fuerte explosión sacudió un edificio de apartamentos en el barrio de Oak Cliff, al sur de Dallas (Texas), dejando un saldo trágico de tres personas fallecidas, entre ellas un niño, y al menos cinco heridos. Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde, cuando el inmueble de dos pisos fue envuelto por llamas y destrucción tras un estallido provocado, según las primeras investigaciones, por una fuga de gas. El suceso ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto en alerta a las autoridades sobre la seguridad de las instalaciones de gas en la zona.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Departamento de Bomberos de Dallas, las víctimas fatales corresponden a dos mujeres y un niño de género no especificado. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, y uno de ellos fue reportado en estado crítico pero estable. El impacto de la explosión fue de tal magnitud que parte importante del edificio quedó reducida a escombros ennegrecidos y apenas una carcasa se mantenía en pie al finalizar las labores iniciales de rescate.

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Mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar tras recibir la alerta por una posible fuga de gas, la explosión ocurrió, sorprendiendo tanto a residentes como a los propios bomberos que se dirigían hacia el edificio. Las llamas y el humo negro se alzaron rápidamente sobre el vecindario, generando pánico y desesperación entre quienes habitaban en los alrededores. Decenas de bomberos trabajaron intensamente para sofocar el fuego y buscar a posibles víctimas atrapadas bajo los restos calcinados.

La emergencia movilizó al Departamento de Bomberos de Dallas, quienes enfrentaron peligros por el riesgo de nuevos colapsos al rescatar a las víctimas

La operación desplegada por el Departamento de Bomberos de Dallas fue descrita como una de las más complejas de los últimos meses. El portavoz Jason Evans informó que, tras la explosión y el incendio posterior, los equipos cambiaron de inmediato la fase de rescate a una de recuperación. Esto implicó el uso de maquinaria pesada para derribar partes inestables del edificio y permitir el acceso seguro a los rescatistas. Evans detalló que “hay trabajos a mano para garantizar que no hay más víctimas”, subrayando la dificultad de las tareas debido al estado de los escombros y al riesgo de nuevos colapsos.

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El incendio fue contenido después de varias horas de esfuerzos, pero los miembros de Dallas Fire-Rescue continuaron en el lugar realizando búsquedas minuciosas. Algunos bomberos retiraban maderas y restos quemados, mientras otros enfocaban las mangueras en los puntos donde aún persistían brasas. La prioridad fue en todo momento localizar a posibles sobrevivientes y evitar más pérdidas humanas.

La investigación preliminar sobre las causas del incidente recayó, en parte, sobre la empresa de distribución Atmos Energy, responsable del suministro de gas natural en el área. En un comunicado, la compañía explicó que un equipo de construcción ajeno a Atmos Energy habría dañado una tubería de gas cerca del edificio, lo que desencadenó la fuga reportada minutos antes de la explosión. El servicio de gas fue suspendido en toda la zona como medida de precaución, mientras los técnicos de la empresa colaboraban con los investigadores para esclarecer los detalles exactos del accidente.

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Atmos Energy, empresa responsable del suministro de gas, investigó la presunta causa del accidente tras daño en una tubería por un equipo de construcción ajeno

Las primeras llamadas de emergencia indicaron la presencia de una fuga de gas, hecho que provocó la movilización inmediata de los equipos de bomberos. Sin embargo, el estallido ocurrió mientras estos aún estaban en camino. El portavoz del cuerpo, Mark Berry, confirmó que la misión pasó de rescate a recuperación tras constatarse el nivel de destrucción. Berry añadió: “Teníamos refuerzos en camino, pero la explosión ya había ocurrido”, enfatizando la rapidez con la que se desarrolló la tragedia.

El relato de los residentes y testigos aporta una dimensión humana al drama vivido en Oak Cliff. Kacee Proctor, una de las habitantes del edificio, relató que su madre había percibido olor a gas la noche anterior a la explosión, aunque no le dio importancia en ese momento. Proctor no estaba en casa durante el siniestro, pero mostró su angustia por no poder rescatar a su gata, Shirley, atrapada entre los escombros. “He estado sentado allá llorando durante varias horas. No sé qué hacer. Esto es todo lo que tengo aquí”, expresó, evidenciando el nivel de pérdida que sufrieron varios vecinos.

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Las escenas de caos se repitieron entre familiares y amigos de quienes vivían en el edificio. Frances Rizo intentó sin éxito comunicarse con una amiga residente en el inmueble, mientras la incertidumbre aumentaba conforme pasaban las horas sin noticias. “No contesta el teléfono”, dijo Rizo, reflejando la desesperación de muchos por localizar a sus seres queridos.

Otros habitantes del vecindario también vivieron el impacto de la explosión en carne propia. Julie Jensen, que reside a menos de una cuadra del lugar, contó cómo el estallido la tomó por sorpresa mientras veía televisión. “Las cosas salieron volando de nuestras paredes”, relató, y agregó que tras el susto decidió refugiarse en un estacionamiento cercano con su familia y su mascota hasta asegurarse de que era seguro regresar a su hogar.

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No solo los residentes del edificio afectado se vieron alterados; trabajadores de negocios cercanos también sintieron el estruendo. Sal De La Rosa, empleado de un taller de reparación de autos, describió el momento del incidente: “De repente escuchamos y sentimos este enorme estruendo. Sentimos como si el edificio se sacudiera un poco”. Un compañero suyo salió y vio el humo espeso elevarse sobre el vecindario, confirmando la magnitud del desastre.

Tras la explosión, el servicio de gas natural en el área fue cortado como medida de seguridad, y las autoridades de Atmos Energy continuaron colaborando con los responsables de la investigación. El restablecimiento del servicio quedó supeditado al avance de las pesquisas y a la seguridad de las instalaciones, mientras que el centro de reunificación familiar fue instalado en una escuela secundaria cercana para atender a los afectados y facilitar el reencuentro con familiares desaparecidos.

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El trabajo de los bomberos continuó durante horas para remover escombros y asegurar que no quedaran víctimas atrapadas, mientras la comunidad de Dallas intentaba asimilar el impacto de una tragedia causada por una fuga de gas que, en cuestión de minutos, cambió la vida de decenas de personas.