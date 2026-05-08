Estados Unidos

Suben a 200.000 las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

El aumento registrado al cierre de abril refleja que, aunque los despidos se mantienen bajos, quienes pierden su trabajo enfrentan mayores dificultades para reinsertarse rápidamente en el mercado laboral estadounidense

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El edificio Frances Perkins del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, con una gran bandera americana colgando y un letrero que identifica la agencia
Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentan a 200.000, pero se mantienen en niveles históricamente bajos (Reuters)

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos registraron un leve aumento la última semana de abril. Se alcanzaron 200.000 nuevos pedidos, de acuerdo con el reporte más reciente del Departamento de Trabajo.

Este dato, difundido por Associated Press (AP) y replicado por cadenas como ABC News y Local 10 News, muestra que las cifras permanecen en niveles bajos para los estándares históricos, a pesar de las presiones económicas que enfrenta el país.

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El informe oficial destaca que el promedio móvil de cuatro semanas descendió a 203.250 solicitudes, un indicador que ayuda a suavizar las fluctuaciones semanales y que refleja la estabilidad del mercado laboral. Mientras tanto, el número total de personas que reciben beneficios por desempleo bajó a 1,77 millones, lo que refuerza la tendencia de un mercado resistente ante la desaceleración económica.

Qué muestran los datos actuales

El Departamento de Trabajo reportó que las nuevas solicitudes de ayuda por desempleo subieron en 10.000 durante la semana que terminó el 2 de mayo. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene por debajo de las 205.000 que esperaban los analistas, de acuerdo a los datos citados por AP y ABC News.

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Una larga fila de personas diversas, algunas con documentos y carpetas, esperan al aire libre en un día soleado
Las solicitudes por desempleo oscilan entre 200.000 y 250.000 desde la pandemia, rango considerado saludable por los analistas (Reuters)

El promedio móvil, que compensa saltos temporales, cayó en 4.500, situándose en 203.250. Para la semana anterior, la cifra revisada fue de 190.000 solicitudes, mostrando una ligera subida en el corto plazo.

Quiénes y cómo resultan afectados

Personas que pierden su empleo en Estados Unidos encuentran un entorno donde los despidos se mantienen bajos, pero la creación de nuevos puestos resulta limitada. AP expone que, aunque la tasa de desempleo sigue en niveles históricamente bajos, quienes buscan trabajo enfrentan mayores dificultades para reinsertarse rápidamente en el mercado.

El reporte también señala que las solicitudes semanales han oscilado entre 200.000 y 250.000 desde la salida de la recesión provocada por la pandemia, una franja considerada saludable en comparación con los picos alcanzados durante la crisis sanitaria.

Por qué aumentan las solicitudes

El incremento reciente en las solicitudes responde, en parte, a la incertidumbre económica derivada de la inflación y a otras tensiones globales, como los conflictos internacionales que afectan los precios del petróleo y la energía.

Un cartel negro con letras blancas que dicen "JOB FAIR" y una lista de puestos de cocina, en el primer plano, con personas borrosas caminando en una calle urbana detrás
El sector tecnológico y el comercio minorista reportan los mayores recortes de personal, afectando las solicitudes de desempleo (Reuters)

Según Local 10 News, los economistas también relacionan esta tendencia con la actitud cautelosa de las empresas, que optan por mantener sus plantillas estables ante la volatilidad de la economía.

La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés sin cambios en la última reunión, en respuesta a la persistente inflación y al entorno de incertidumbre. Esta decisión busca evitar un sobrecalentamiento de la economía, pero limita el crecimiento del empleo.

Dónde se siente el impacto

El efecto de las solicitudes de desempleo varía entre los diferentes estados del país. Los datos federales muestran que, aunque existen variaciones regionales, la tendencia general apunta a un mercado laboral estable. En algunos estados, el número de beneficiarios del subsidio por desempleo disminuyó, lo que refuerza la señal de una recuperación sostenida.

Las grandes empresas también anunciaron recortes de personal en los últimos meses, aunque estos movimientos no alteraron de manera significativa las cifras globales. El sector tecnológico y el comercio minorista se encuentran entre los más afectados, según informes de medios como AP.

Cuándo y cuál es la tendencia

El comportamiento de las solicitudes de subsidio por desempleo muestra una estabilidad relativa desde principios de 2025. Según CBS News, que utiliza datos hasta mediados del año pasado, las cifras permanecieron en niveles bajos, aunque la contratación comenzó a desacelerarse. Esta tendencia se mantuvo en 2026, con leves oscilaciones semanales, pero sin cambios bruscos.

Edificio Frances Perkins del Departamento de Trabajo de EE. UU. en Washington, con una bandera americana vertical y un letrero identificativo en primer plano
El promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes de desempleo desciende a 203.250, mostrando estabilidad en el mercado laboral estadounidense (Reuters)

El Departamento de Trabajo publica estos datos cada jueves con el objetivo una visión casi en tiempo real de la evolución del mercado laboral estadounidense. Los analistas consultados por ABC News coinciden en que, mientras el rango de solicitudes se mantenga por debajo de las 250.000, la economía evita señales de una recesión inminente.

Contexto y perspectivas

La economía de Estados Unidos enfrenta desafíos como la inflación elevada y la incertidumbre internacional, pero el mercado laboral resiste. Aunque la creación de empleos no alcanza los niveles previos, el bajo número de despidos sostiene la tasa de desempleo en cifras saludables.

El promedio de cuatro semanas y la baja cantidad de beneficiarios de subsidio dan cuenta de esta fortaleza. Los expertos consideran que el principal riesgo para los próximos meses reside en la evolución de la inflación y en la respuesta de la Reserva Federal.

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