Estados Unidos

Los Ángeles organizará transmisiones públicas gratuitas del Mundial 2026 en parques y centros recreativos

La administración municipal dispondrá decenas de escenarios al aire libre para acercar los partidos de fútbol a diversos vecindarios, sin requerir entrada o inscripción

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El programa municipal de la Copa Mundial FIFA 2026 incluye sedes rotativas, más allá de la experiencia en los estadios (Imagn Images)
El programa municipal de la Copa Mundial FIFA 2026 incluye sedes rotativas, más allá de la experiencia en los estadios (Imagn Images)

Los Ángeles desplegará más de 100 transmisiones gratuitas del Mundial 2026 en parques y centros recreativos de toda la ciudad entre el 11 de junio y el 19 de julio, una iniciativa municipal que busca llevar los partidos a todos los barrios sin boletos ni registro previo, según la página oficial de Kick It In the Park y los reportes de medios locales.

El programa abarcará 18 o 19 sedes, según las distintas descripciones publicadas por CBS News y Secret Los Angeles, y cada evento tendrá un aforo máximo de 1.000 personas al mismo tiempo. La propuesta incluye pantallas LED móviles de gran formato para transmitir los partidos en tiempo real, según la página oficial del evento.

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La organización está a cargo de la Oficina de la alcaldesa Karen Bass, los distritos del Concejo Municipal de Los Ángeles y el Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles, según Telemundo 52. El Departamento de Asuntos Culturales de Los Ángeles también figura entre las dependencias municipales que respaldan la iniciativa, de acuerdo con el sitio oficial.

La respuesta a la pregunta central sobre dónde ver gratis los partidos del Mundial en la ciudad es directa: en una red de parques y centros recreativos distribuidos desde el Valle de San Fernando hasta el puerto, además de otros espacios municipales que anunciarán actividades complementarias, de acuerdo con la página de Kick It In the Park.

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Los Ángeles ofrecerá más de 100 transmisiones gratuitas de la Copa Mundial 2026 en parques y centros recreativos distribuidos por la ciudad (REUTERS/Angelina Katsanis)
Los Ángeles ofrecerá más de 100 transmisiones gratuitas de la Copa Mundial 2026 en parques y centros recreativos distribuidos por la ciudad (REUTERS/Angelina Katsanis)

Sedes rotativas y distribuidas por toda la ciudad

El esquema de funcionamiento no concentrará las transmisiones en un único punto. Entre dos y cuatro parques proyectarán cada partido, con una rotación entre distritos del concejo para que cada vecindario participante reciba siete celebraciones durante el torneo, según CBS News.

La propia página del programa afirma que la alianza “garantiza que la Copa Mundial llegue a cada rincón de la ciudad, desde el Valle de San Fernando hasta el Puerto; desde los parques del Westside hasta los centros recreativos del Este de Los Ángeles”, una descripción citada también por Telemundo 52 y NBC.

Los organizadores indican que cada jornada puede variar en su formato. Según la web oficial, algunas fechas incluirán activaciones locales, vendedores y experiencias distintas, aunque todos los eventos mantendrán la transmisión de los partidos.

La programación comenzará con encuentros concretos ya identificados por CBS News. El partido inaugural, México contra Sudáfrica, previsto para el jueves 11 de junio, se proyectará en el Wilmington Recreation Center, Echo Park, Sheldon-Arleta Park y el Los Angeles Memorial Coliseum, según ese medio.

Al día siguiente, el partido entre Estados Unidos y Paraguay también podrá verse en el Los Angeles Memorial Coliseum, además del Jackie Tatum Harvard Recreation Center, Stoner Recreation Center y The Autry Museum, de acuerdo con CBS News. Ese mismo medio precisó que todas las funciones de Kick It In the Park serán al aire libre.

El Memorial Coliseum será sede de un festival especial durante el fin de semana inaugural (REUTERS/Daniel Cole)
El Memorial Coliseum será sede de un festival especial durante el fin de semana inaugural (REUTERS/Daniel Cole)

Celebraciones incluirán clínicas juveniles, recursos comunitarios y otras sedes

Además de las transmisiones, el programa sumará clínicas gratuitas de fútbol para niños y jóvenes en sedes seleccionadas a través de PlayLA, según la página oficial. La oferta también contempla actividades interactivas, propuestas artísticas y culturales, estaciones de parques locales y programación familiar.

Otra parte del dispositivo serán las mesas de recursos para conectar a los residentes con departamentos de la ciudad, organizaciones comunitarias y servicios locales, de acuerdo con Kick It In the Park. Mientras que Secret Los Angeles añadió que los asistentes pueden llevar sus propias mantas, sillas y aperitivos.

La ciudad prevé además otras celebraciones ligadas al Mundial fuera de este programa. La web oficial de la propuesta informó que el Memorial Coliseum albergará un festival del 11 al 14 de junio para el fin de semana inaugural.

También habrá zonas de aficionados en distintos puntos del condado de Los Ángeles, algunas gratuitas y otras con costo, según detalló CBS News. Además de ese festival, se esperan otras 10 zonas temporales para aficionados en distintos lugares de la ciudad.

Un mapa de la región de Los Ángeles muestra calles, vecindarios como Santa Mónica y Beverly Hills, y marcadores de colores indicando ubicaciones
Las proyecciones se organizarán en distintos parques y centros, rotando entre distritos para garantizar la cobertura en toda la ciudad (Los Angeles City)

La red de celebraciones no se limitará a parques. Las bibliotecas públicas de la ciudad, instalaciones del Departamento de Asuntos Culturales y El Pueblo de Los Angeles también transmitirán partidos y organizarán festejos, informó la web oficial del programa.

Las autoridades recomiendan llegar sin automóvil. Debido a esto, aconsejan usar bicicleta, caminar o tomar L.A. Metro y LADOT Dash, mientras que la página del programa añade que hay estaciones de Metro Bike Share distribuidas por la ciudad y herramientas para planificar rutas.

Un grupo de personas, incluyendo dos mujeres con chaquetas claras y varios hombres con camisetas rojas, están en un podio con un micrófono y un balón de la Copa Mundial
Para facilitar el acceso a las sedes de la Copa Mundial, las autoridades recomiendan el uso de transporte público como L.A. Metro y Metro Bike Share (CBS News)

Los aficionados pueden ingresar su dirección o barrio en el sitio kickit.lacity.gov para ubicar el punto de transmisión más cercano y consultar detalles de cada partido, concluyeron los reportes locales.

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