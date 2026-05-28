Tragedia en Westchester: dos adolescentes murieron en un incendio

El incendio residencial en Cortlandt Manor deja dos adolescentes fallecidos y moviliza a 45 bomberos en Westchester. Foto: westchesterhispano

Dos adolescentes, Alina Toone y Jeremiah murieron tras un incendio residencial que se desató alrededor de las 2:30 del miércoles en Cortlandt Manor, en el norte del condado de Westchester.

Las primeras investigaciones apuntaron a una posible falla eléctrica vinculada a una regleta enchufada, según Westchester Hispano, medio local.

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Cómo fue el incendio en Westchester

La magnitud del operativo obligó a desplegar a 45 bomberos, que trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y asegurar la estructura.

El fuego tomó con fuerza la parte frontal de la vivienda ubicada en Sherwood Road, lo que bloqueó la entrada principal y complicó desde el inicio las tareas de rescate, según el mismo medio.

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Cuando llegaron los primeros rescatistas, encontraron la casa envuelta en llamas. Los dos menores estaban en la planta alta, mientras un hermano mayor que dormía en la planta baja logró sacar a su madre de la casa, según el medio.

Los adolescentes Alina Toone y Jeremiah Toone mueren en incendio en Cortlandt Manor. Foto: Westchester Hispano

Bomberos del Departamento de Lake Mohegan ingresaron con escaleras y accedieron por ventanas del segundo piso porque no podían entrar por el frente, según Westchester Hispano.

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El jefe de bomberos Thomas Eade explicó al medio que los equipos aplicaron la técnica de rescate “vent-enter-isolate-search”, usada en situaciones extremas para localizar con rapidez a personas atrapadas.

Los adolescentes fueron hallados inconscientes y con paro cardíaco

Los dos hermanos fueron encontrados inconscientes, con paro cardíaco y con quemaduras severas en aproximadamente la mitad del cuerpo. Los paramédicos lograron recuperarles el pulso en la escena antes de trasladarlos de urgencia a hospitales de la zona, informó el medio.

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El fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la mañana en una casa situada en Sherwood Road. Foto: abc7ny

Alina Toone, de 17 años, murió más tarde en el Westchester Medical Center, hospital de referencia en el condado, según Westchester Hispano. Horas más tarde, medios locales citados por ese portal informaron que Jeremiah Toone, de 15 años, que inicialmente permanecía en estado crítico, también falleció por la gravedad de las heridas.

Otras dos personas que estaban dentro de la vivienda, presuntamente la madre de los menores y otro hermano, lograron escapar y fueron hospitalizadas con lesiones leves, según Westchester Hispano.

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Un bombero recibió además atención médica por agotamiento durante las tareas para controlar el incendio, informó el medio.

Las primeras averiguaciones indican que el incendio habría sido accidental y posiblemente provocado por un problema eléctrico relacionado con una regleta enchufada a una extensión dentro de la casa. Foto: abc7ny.

Thomas Eade dijo a Westchester Hispano: “Es una tragedia para esta familia y para toda nuestra comunidad”. el jefe de bomberos agregó: “Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”.

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La investigación se concentra en un posible origen eléctrico

Las primeras averiguaciones indican que el incendio habría sido accidental y posiblemente provocado por un problema eléctrico relacionado con una regleta enchufada a una extensión dentro de la casa. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la causa exacta del siniestro, añadió el medio.

La muerte de los hermanos causó conmoción en la comunidad de Westchester y en distritos escolares cercanos, según Westchester Hispano. Medios regionales citados por ese portal informaron que una de las víctimas era estudiante de Putnam Valley High School e hija de un oficial correccional del condado de Westchester.

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