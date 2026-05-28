Estados Unidos

Tragedia en Westchester: dos adolescentes murieron en un incendio

La muerte de los jóvenes se produjo tras un siniestro registrado durante la madrugada en una vivienda del norte de Westchester, cuyas causas preliminares señalan un posible desperfecto eléctrico como origen del fuego

Guardar
El incendio residencial en Cortlandt Manor deja dos adolescentes fallecidos y moviliza a 45 bomberos en Westchester. Foto: westchesterhispano
El incendio residencial en Cortlandt Manor deja dos adolescentes fallecidos y moviliza a 45 bomberos en Westchester. Foto: westchesterhispano

Dos adolescentes, Alina Toone y Jeremiah murieron tras un incendio residencial que se desató alrededor de las 2:30 del miércoles en Cortlandt Manor, en el norte del condado de Westchester.

Las primeras investigaciones apuntaron a una posible falla eléctrica vinculada a una regleta enchufada, según Westchester Hispano, medio local.

PUBLICIDAD

Cómo fue el incendio en Westchester

La magnitud del operativo obligó a desplegar a 45 bomberos, que trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y asegurar la estructura.

El fuego tomó con fuerza la parte frontal de la vivienda ubicada en Sherwood Road, lo que bloqueó la entrada principal y complicó desde el inicio las tareas de rescate, según el mismo medio.

PUBLICIDAD

Cuando llegaron los primeros rescatistas, encontraron la casa envuelta en llamas. Los dos menores estaban en la planta alta, mientras un hermano mayor que dormía en la planta baja logró sacar a su madre de la casa, según el medio.

Los adolescentes Alina Toone y Jeremiah Toone mueren en incendio en Cortlandt Manor. Foto: Westchester Hispano
Los adolescentes Alina Toone y Jeremiah Toone mueren en incendio en Cortlandt Manor. Foto: Westchester Hispano

Bomberos del Departamento de Lake Mohegan ingresaron con escaleras y accedieron por ventanas del segundo piso porque no podían entrar por el frente, según Westchester Hispano.

El jefe de bomberos Thomas Eade explicó al medio que los equipos aplicaron la técnica de rescate “vent-enter-isolate-search”, usada en situaciones extremas para localizar con rapidez a personas atrapadas.

Los adolescentes fueron hallados inconscientes y con paro cardíaco

Los dos hermanos fueron encontrados inconscientes, con paro cardíaco y con quemaduras severas en aproximadamente la mitad del cuerpo. Los paramédicos lograron recuperarles el pulso en la escena antes de trasladarlos de urgencia a hospitales de la zona, informó el medio.

El fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la mañana en una casa situada en Sherwood Road. Foto: abc7ny
El fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la mañana en una casa situada en Sherwood Road. Foto: abc7ny

Alina Toone, de 17 años, murió más tarde en el Westchester Medical Center, hospital de referencia en el condado, según Westchester Hispano. Horas más tarde, medios locales citados por ese portal informaron que Jeremiah Toone, de 15 años, que inicialmente permanecía en estado crítico, también falleció por la gravedad de las heridas.

Otras dos personas que estaban dentro de la vivienda, presuntamente la madre de los menores y otro hermano, lograron escapar y fueron hospitalizadas con lesiones leves, según Westchester Hispano.

Un bombero recibió además atención médica por agotamiento durante las tareas para controlar el incendio, informó el medio.

Las primeras averiguaciones indican que el incendio habría sido accidental y posiblemente provocado por un problema eléctrico relacionado con una regleta enchufada a una extensión dentro de la casa. Foto: abc7ny.
Las primeras averiguaciones indican que el incendio habría sido accidental y posiblemente provocado por un problema eléctrico relacionado con una regleta enchufada a una extensión dentro de la casa. Foto: abc7ny.

Thomas Eade dijo a Westchester Hispano: “Es una tragedia para esta familia y para toda nuestra comunidad”. el jefe de bomberos agregó: “Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”.

La investigación se concentra en un posible origen eléctrico

Las primeras averiguaciones indican que el incendio habría sido accidental y posiblemente provocado por un problema eléctrico relacionado con una regleta enchufada a una extensión dentro de la casa. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la causa exacta del siniestro, añadió el medio.

La muerte de los hermanos causó conmoción en la comunidad de Westchester y en distritos escolares cercanos, según Westchester Hispano. Medios regionales citados por ese portal informaron que una de las víctimas era estudiante de Putnam Valley High School e hija de un oficial correccional del condado de Westchester.

Temas Relacionados

Incendio ResidencialWestchesterSeguridad EléctricaServicios de EmergenciaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funcionan los robotaxis sin conductor de Waymo en Los Ángeles: cómo son, cuánto cuestan y qué pueden hacer

La filial de Alphabet estrena el modelo Ojai, más barato de fabricar y con nueva generación de conducción autónoma, con un despliegue inicial limitado en la ciudad de California y pruebas con viajes gratuitos para usuarios seleccionados

Así funcionan los robotaxis sin conductor de Waymo en Los Ángeles: cómo son, cuánto cuestan y qué pueden hacer

El endurecimiento de los requisitos de SNAP redefine los desafíos sociales y alimentarios a la población joven de Nueva York

A partir del 1 de junio, la implementación de nuevos requisitos para acceder al programa SNAP expone a los residentes de Nueva York al riesgo de perder beneficios, modificando el equilibrio entre las políticas de asistencia social y la vulnerabilidad en el entorno urbano.

El endurecimiento de los requisitos de SNAP redefine los desafíos sociales y alimentarios a la población joven de Nueva York

Cómo es el plan de Nueva York para reducir el tiempo de pantallas en niños y adolescentes

La gobernadora Kathy Hochul combina medidas sobre plataformas digitales con iniciativas recreativas estatales para desalentar el uso intensivo de dispositivos

Cómo es el plan de Nueva York para reducir el tiempo de pantallas en niños y adolescentes

Demócratas anuncian un proyecto de ley para bloquear la construcción del “Arco de Trump”

Los congresistas Don Beyer y Dina Titus impulsan una iniciativa legislativa en contra del monumento de 250 pies (76 metros) junto al Cementerio Nacional de Arlington y prohibir su financiamiento con fondos federales

Demócratas anuncian un proyecto de ley para bloquear la construcción del “Arco de Trump”

Estas son las ciudades de EE.UU. donde más suben los alquileres este verano, según Zillow

Providence encabeza la lista de mercados más tensos para 2026, con el noreste y la costa californiana concentrando la mayor presión por la brecha entre interesados y unidades disponibles

Estas son las ciudades de EE.UU. donde más suben los alquileres este verano, según Zillow

TECNO

Así puedes convertir tu televisor viejo en Smart TV usando el puerto HDMI

Así puedes convertir tu televisor viejo en Smart TV usando el puerto HDMI

CEO de Google afirma que algunas respuestas de AI Overviews probablemente sean “más subjetivas de lo que deberían”

Cómo usar la lavadora gastando menos electricidad: los trucos que ayudan a reducir la factura de luz

Toda la tecnología del primer Ferrari eléctrico: ya fue manejado por Lewis Hamilton y el papa León XIV

Qué hacer con un celular viejo: 4 ideas para darle una segunda vida

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

Melissa Gilbert revela un curioso vínculo familiar que la conecta más con la pequeña Laura de ‘La familia Ingalls’: “Es una coincidencia demasiado grande”

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

El spin-off de The Big Bang Theory ya tiene fecha de estreno y abre el multiverso con un regreso único

La pista sobre Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que se filtró gracias a un juguete

MUNDO

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido

Más buques cruzan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo y los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea pidió sumar más barcos para asegurar el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra en Irán

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval