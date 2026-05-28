¿Quién paga 37 dólares por una ensalada de huevo en Miami? El supermercado Nude y la fiebre del lujo viral en Brickell

La apertura de Nude Miami en Brickell generó polémica en redes sociales por sus precios elevados en productos básicos, como ensalada de huevo a USD 37 la libra (@nudemiami)

La apertura de Nude Miami en Brickell generó revuelo por el precio de algunos productos: la ensalada de huevo cuesta USD 37 la libra, las fresas USD 25 y varios batidos superan los USD 20.

La polémica se instaló en redes sociales durante los primeros días de actividad del local, cuando usuarios e influencers publicaron videos de góndolas, etiquetas y tickets. El tema se volvió tendencia en TikTok e Instagram y reabrió la discusión sobre el costo de vida en Miami.

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El supermercado, ubicado en uno de los barrios más caros de la ciudad, apunta a un formato de compra asociado a productos seleccionados y estética cuidada.

Parte del público interpretó esos valores como una señal del encarecimiento de artículos cotidianos y discutió quién puede pagar ese tipo de consumo.

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Polémica y viralidad en redes sociales

En TikTok e Instagram se multiplicaron recorridos por el local, primeros planos de etiquetas y publicaciones de tickets.

Los precios de fresas a USD 25 y batidos de más de USD 20 en Nude Miami reavivaron el debate sobre el costo de vida en la ciudad (@nudemiami)

Cuentas locales como Only in Dade compartieron contenido que acumuló cientos de miles de visualizaciones y comentarios.

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Entre las frases más repetidas apareció “bienvenidos a la bancarrota”, junto con comparaciones como “esto ya no es Miami, es Beverly Hills”. El foco estuvo en productos que suelen considerarse básicos, pero con precios asociados a una compra de lujo.

Uno de los contenidos más difundidos mostró un ticket por más de USD 200 por pocos artículos y superó los 300.000 me gusta. En la sección de comentarios predominó el tono sarcástico y el reclamo por el aumento del costo de vida.

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También se repitió un formato: videos de “antes y ahora” y listados de los artículos más citados. Además de la ensalada de huevo, se mencionaron las fresas a USD 25 y batidos por encima de USD 20, usados como prueba de un posicionamiento deliberadamente alejado del consumo promedio.

Comparación de precios y auge de los supermercados premium

La conversación en redes vinculó el caso con otras cadenas premium. Varios usuarios compararon a Nude Miami con Erewhon, el supermercado de Los Ángeles conocido por su perfil de alta gama y por atraer a celebridades y clientes curiosos.

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Usuarios de TikTok e Instagram viralizaron videos con etiquetas y tickets que evidencian los altos costos en el supermercado premium de Miami (@nudemiami)

En esas comparaciones apareció con frecuencia Publix: según publicaciones virales, en la cadena tradicional una libra de ensalada de huevo cuesta cerca de USD 5, mientras que en Nude Miami supera siete veces ese valor. Ese contraste empujó a muchos a discutir si se paga por el producto o por la experiencia.

El debate se extendió más allá de una etiqueta puntual y se convirtió en una discusión sobre hábitos de consumo. En redes se instaló la pregunta sobre qué se considera “normal” en la canasta diaria en una ciudad donde los precios de vivienda y servicios subieron de forma marcada en los últimos años.

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En publicaciones y comentarios, la llegada de locales de alta gama se asoció con cambios en barrios como Brickell, donde se concentraron desarrollos inmobiliarios, restaurantes y tiendas orientadas a una clientela con mayor poder adquisitivo.

Reacciones en la comunidad y debate sobre el modelo de ciudad

Residentes y usuarios en redes expresaron perplejidad y rechazo ante un modelo que consideraron ajeno a la vida cotidiana local.

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En testimonios publicados en plataformas digitales, varios recordaron que antes era posible abastecerse sin comprometer el presupuesto personal.

El fenómeno Nude Miami se asocia al auge de supermercados premium y un consumo orientado a clientela de alto poder adquisitivo en Brickell (@nudemiami)

La discusión también se trasladó a la accesibilidad: la presencia de propuestas premium generó inquietud sobre el lugar del consumidor medio en la ciudad.

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En los intercambios, algunos defendieron la apertura como una opción más dentro del mercado, mientras otros lo tomaron como un síntoma de exclusión.

En ese cruce, el caso quedó asociado a un debate más amplio sobre Miami: hasta qué punto el consumo de alta gama se convierte en referencia aspiracional y qué efectos tiene sobre la percepción de pertenencia y la vida diaria en la ciudad.