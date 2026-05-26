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Israel intensifica sus operativos en Gaza y el sur de Líbano para contrarrestar infraestructura terrorista de Hamas y Hezbollah

Los recientes despliegues de unidades israelíes buscaron dificultar la capacidad de acción de organizaciones armadas, mediante ataques dirigidos sobre instalaciones y túneles, incrementando la presencia militar en zonas fronterizas y aéreas seleccionadas

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Israel localizó y destruyó infraestructura militar del grupo terrorista Hezbollah en Gaza

Israel llevó a cabo operativos militares en la Franja de Gaza y el sur de Líbano con el propósito de contrarrestar la infraestructura de los grupos que operan en ambas zonas, según reportes militares y medios israelíes. En los últimos días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) expandieron sus operaciones terrestres más allá de la línea de seguridad previamente establecida en el sur de Líbano.

De acuerdo con el ejército israelí, las incursiones apuntaron a empujar a miembros del grupo terrorista Hezbollah más al norte y reducir la amenaza de ataques con drones explosivos sobre comunidades israelíes cercanas a la frontera. Según información recabada por The Times of Israel, los efectivos realizaron incursiones específicas basadas en inteligencia, tanto más allá de la línea defensiva avanzada como al norte del río Litani, en áreas donde Hezbollah mantiene infraestructura y bases operativas.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel expanden sus operaciones terrestres más allá de la línea de seguridad en el sur de Líbano para alejar a Hezbollah de la frontera. (REUTERS/Stringer)
Las Fuerzas de Defensa de Israel expanden sus operaciones terrestres más allá de la línea de seguridad en el sur de Líbano para alejar a Hezbollah de la frontera. (REUTERS/Stringer)

El mando militar israelí considera que incrementar la distancia de las fuerzas de Hezbollah respecto a la frontera puede disminuir el peligro para los habitantes de las localidades del norte de Israel. Además de las operaciones terrestres, la Fuerza Aérea de Israel intensificó los bombardeos en el sur de Líbano, atacando más de cien objetivos de Hezbollah en una sola noche, según los comunicados oficiales. Los ataques se concentraron en zonas identificadas como puntos de actividad de la organización.

Israel localizó y destruyó infraestructura militar del grupo terrorista Hezbollah en Gaza
Las operaciones en Beit Hanoun logran destruir más de 11 kilómetros de túneles subterráneos de Hamas utilizados para incursiones contra Israel. (www.idf.il)

En la Franja de Gaza, las operaciones se focalizaron en la ciudad de Beit Hanoun, situada al norte del enclave. Las fuerzas de la Brigada del Norte y la unidad Yahalam, bajo el mando de la División 252, actuaron en la zona al este de la Línea Amarilla con el objetivo de destruir sistemáticamente infraestructuras terroristas, tanto en la superficie como en el subsuelo, y proteger los asentamientos del Néguev occidental. El ejército informó que, como resultado de cientos de perforaciones sistemáticas, se localizaron y destruyeron más de 11 kilómetros de túneles subterráneos utilizados por los terroristas de Hamas. Durante los enfrentamientos en Beit Hanoun, también se destruyeron tres kilómetros adicionales de búnkeres subterráneos y se eliminó a numerosos combatientes de las brigadas que operaban en el área. La acción incluyó la destrucción de cientos de infraestructuras en superficie.

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Israel localizó y destruyó infraestructura militar del grupo terrorista Hezbollah en Gaza
El ejército israelí reporta la eliminación del batallón de Beit Hanoun y la destrucción de tres kilómetros de búnkeres terroristas en Gaza. (www.idf.il)

La zona de Beit Hanoun fue durante años uno de los principales bastiones de Hamás, donde la organización mantenía infraestructuras integradas en zonas habitadas por civiles. Bajo viviendas, instituciones públicas y vías de comunicación, se construyó una red subterránea que era utilizada para perpetrar ataques contra ciudadanos y fuerzas israelíes. Según el ejército, los combates en la zona resultaron en la derrota del batallón de Beit Hanoun y la caída de combatientes de las FDI durante la defensa de los asentamientos del oeste del Néguev.

Las operaciones militares reportadas tuvieron como eje la destrucción de la infraestructura operativa de los grupos presentes tanto en Gaza como en el sur de Líbano. El mando israelí indicó que las acciones se desarrollaron en respuesta a la actividad de estos grupos y como medida de protección para la población civil y los asentamientos fronterizos.

Israel localizó y destruyó infraestructura militar del grupo terrorista Hezbollah en Gaza
El mando israelí destaca que estas operaciones forman parte de una campaña continua para debilitar la capacidad operativa de grupos armados en la región. (www.idf.il)

Las fuerzas participantes en las maniobras fueron desplegadas en los puntos considerados estratégicos para la seguridad de Israel, con énfasis en la localización y neutralización de túneles, instalaciones y recursos utilizados por Hamás y Hezbollah para planificar y ejecutar ataques armados. Las fuentes consultadas no precisaron el saldo total de bajas ni detallaron el número de efectivos involucrados en las operaciones. Las acciones militares descritas forman parte de la campaña continua de Israel para debilitar la capacidad operativa de las organizaciones armadas en la región.

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