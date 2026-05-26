PlayStation Plus junio 2026: estos son los juegos gratis del mes para PS5 y PS4

Los juegos mensuales de PlayStation Plus de junio de 2026 combinan cooperativo, acción y peleas arcade para PS5 y PS4. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La nueva tanda de juegos gratis de PlayStation Plus en junio de 2026 llega con una idea clara: que no te falten excusas para jugar con amigos y armar partidas online.

Este mes, la suscripción apuesta fuerte por la acción multijugador con una mezcla de supervivencia y peleas con personajes de animación.

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La selección de Juegos mensuales en PlayStation Plus de junio llega cargada de acción: resuelve grandes problemas con el tamaño de una hormiga en la aventura cooperativa Grounded, o forma un escuadrón para acabar con hordas en Warhammer 40,000: Darktide.

Los tres títulos se pueden reclamar desde el martes 2 de junio hasta el lunes 6 de julio para los miembros de PlayStation Plus. (PlayStation)

Si buscas combates más arcade, el plan es pelear con figuras conocidas en Nickelodeon All-Star Brawl 2. Los tres títulos estarán disponibles para todos los miembros de PlayStation Plus desde el martes 2 de junio hasta el lunes 6 de julio.

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Además, EA Sports FC 26 seguirá disponible como Juego mensual de PlayStation Plus hasta el 16 de junio, junto con un paquete de íconos para quienes jueguen Ultimate Team y canjeen el contenido desde su página de producto en PlayStation Store.

Cuáles son los juegos de junio de PlayStation Plus

Los juegos de junio de PlayStation Plus son:

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Grounded Fully Yoked Edition (PS5, PS4).

Si alguna vez imaginaste cómo sería un patio trasero convertido en un mapa hostil, aquí está la respuesta.

Grounded Fully Yoked Edition propone sobrevivir en un jardín gigante tras quedar reducido al tamaño de una hormiga, con opción de jugar online con hasta tres amigos. (PlayStation)

En Grounded Fully Yoked Edition, tu personaje queda encogido “misteriosamente” hasta el tamaño de una hormiga y debe sobrevivir en un jardín lleno de criaturas que, desde esa escala, se vuelven amenazas serias. La clave está en explorar, recolectar recursos y fabricar equipo para resistir.

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El juego se puede encarar en solitario, pero brilla cuando se activa el modo multijugador online: permite jugar con hasta tres amigos para construir un refugio, crear armaduras y armas y avanzar hacia el objetivo central, que es descubrir qué pasó con la transformación y cómo volver al tamaño original.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5, PS4)

Para quienes prefieren rounds rápidos, golpes especiales y partidas competitivas, Nickelodeon All-Star Brawl 2 apunta directo al fanservice.

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El juego propone peleas con una “lista de personajes” ampliada, que incluye figuras como SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Squidward Tentacles, Jimmy Neutron y más.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 apuesta por combates rápidos con un plantel ampliado y Supers para rematar las peleas, tanto en solitario como online. (PlayStation)

La propuesta permite jugar en solitario o competir online, con énfasis en dominar movimientos propios de cada luchador y aprovechar los Supers para cerrar combates.

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También suma una campaña con estructura de estilo roguelike, pensada para quienes quieren progresión y desafíos sin depender de partidas versus.

Warhammer 40,000: Darktide (PS5)

La cuota más intensa del mes es Warhammer 40,000: Darktide, un shooter de acción “brutal” ambientado en la ciudad de Tertium, que debes recuperar de hordas de enemigos.

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La experiencia está diseñada para el cooperativo de cuatro jugadores, con un loop de combate que combina tiroteos y cuerpo a cuerpo.

Warhammer 40,000: Darktide lleva el foco al cooperativo para cuatro jugadores con tiroteos y combate cuerpo a cuerpo en la ciudad de Tertium. (PlayStation)

El juego hereda el ADN del equipo detrás de la saga Vermintide y refuerza el equilibrio entre distancia y melee: el objetivo es sentir el impacto de cada arma y sostener el ritmo mientras el caos escala.

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Si tu grupo busca coordinación, clases y presión constante, este es el título más “hardcore” del paquete.

EA Sports FC 26 seguirá disponible hasta el 16 de junio

Aunque fue anunciado como parte de la selección mensual de mayo, EA Sports FC 26 continuará disponible en PlayStation Plus hasta el 16 de junio. Durante ese período, los miembros también podrán canjear un paquete de íconos como beneficio adicional especial desde PlayStation Store, con el contenido disponible dentro del juego.

Última oportunidad: los juegos mensuales de mayo

Quienes todavía no lo hicieron tienen tiempo hasta el martes 2 de junio para agregar Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols a su biblioteca. Una vez reclamados dentro del período, quedan asociados a la cuenta mientras la membresía de PlayStation Plus siga activa.